160 militares ajudam no combate às chamas em Monchique

O incêndio que lavra na serra de Monchique está a ser combatido com a ajuda de 160 militares e seis máquinas de rasto do Exército e da Força Aérea, anunciou hoje o gabinete do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

“Encontram-se atualmente mobilizados 160 militares para apoiar a Autoridade Nacional de Proteção Civil [ANPC] no combate ao incêndio de Monchique”, refere o EMGFA num comunicado enviado às redações ao início da tarde.

Do total de militares destacados, 136 são do Exército, 19 da Marinha e cinco da Força Aérea.

Os militares estão a apoiar a retirada das populações, a “executar ações de patrulhamento no interior de Monchique, a realizar ações de consolidação e vigilância ativa pós incêndio no interior da serra e a assegurar abertura de vias com recurso a máquinas pesadas de engenharia (máquinas de rasto)”.

A nota hoje divulgada refere que, “do total de militares já mobilizados para apoiar o combate ao incêndio em Monchique, mantém-se o empenhamento dos seis pelotões militares (cinco pelotões do Exército e um da Marinha) e o reforço com seis destacamentos de engenharia pesada, com cinco máquinas de rasto do Exército e uma da Força Aérea”.

“Às ações específicas que se encontram em curso em Monchique acresce ainda o apoio logístico da Força Aérea à operação dos meios aéreos de combate a incêndios da ANPC a partir da base aérea de Beja”, aponta também a nota enviada aos jornalistas.

Encontram-se ainda “40 militares do Exército em ações de consolidação e vigilância ativa pós-incêndio em Portalegre, e mais quatro militares, também do Exército, em ações de reforço de vigilância em Castelo Branco”.

O EMGFA diz ainda que um total de 508 militares estão a reforçar o apoio à ANPC um pouco por todo o país.

No sábado, as forças armadas portuguesas já tinham mobilizado um total de 130 militares, 10 viaturas ligeiras e 18 viaturas médicas para apoiar o combate ao incêndio que deflagrou na sexta-feira naquela serra Algarvia.

O incêndio na serra de Monchique, distrito de Faro, deflagrou cerca das 13:30 de sexta-feira, na localidade de Perna da Negra, tendo obrigado à evacuação de várias localidades. Ao início da tarde de hoje, a Proteção Civil informou que 95% do perímetro do fogo foi dominado.

As chamas atingiram, além do concelho de Monchique, o de Silves (também em Faro) e o de Odemira (Beja).

O Plano Municipal de Emergência de Monchique foi ativado e 25 pessoas sofreram ferimentos, uma delas com gravidade.

No balanço feito hoje de manhã, a Proteção Civil disse não ter informação sobre habitações permanentes ardidas.

A ANPC mantém a maioria dos 18 distritos do continente português em alerta vermelho.