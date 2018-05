Promessas, compromissos e muita política

A vinda do primeiro-ministro à Madeira tinha quase tudo para correr mal. E havia muita gente que queria que corresse mesmo mal. Correu ou não? O leitor julgará. Tudo começou de forma enviesada, com a possibilidade do primeiro-ministro reunir-se com o Governo Regional no Palácio de São Lourenço, informação negada, não oficialmente por São Bento mas informalmente por quem esteve nos bastidores da preparação da visita. O que parece ter sido um ‘não facto’ motivou a ira do presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque disse que não e fez bem, caso tenha sido essa a intenção de Lisboa. Outro momento hilariante a marcar o antes da visita: quem anunciou, afinal, em primeira mão a vinda de António Costa? A política, neste caso no seu nível raso a funcionar e os pescoços de girafa andaram nas redes sociais à procura de coroa de glória. Para além do ruído, o primeiro-ministro chegou com uma delegação composta pelo ministro das Infrestruturas e por dois secretários de Estado, para tratar (não se leia resolver na globalidade) todas as pendencias da Região com a República. Dos 21 assuntos postos em cima da mesa por Miguel Albuquerque, discutiram-se quatro ou cinco. E chegou-se a entendimentos nalguns dossiers, como na comparticipação do novo hospital (50% sobre a construção e equipamentos), o que não é propriamente uma novidade. A República comprometeu-se também no pagamento dos 17 milhões de euros de dívida dos subsistemas de saúde. Quanto ao resto ficou “o compromisso”. Na questão do subsídio de mobilidade e na baixa dos juros da dívida. E vieram as críticas às companhias aéreas que esfolam o dinheiro dos que viajam e dos contribuintes. Nesta matéria ficamos sem saber como vai actuar em concreto o governo central, que tem metade do capital da TAP. E fica sempre no ar a ideia de que poderia ir mais além. Ou a ‘história’ da conversa mantida entre governos não está bem contada? No meio de tudo isto muita política, de parte a parte, com as eleições do próximo ano como cenário, e a necessidade de sobreviver. Miguel Albuquerque aposta tudo no conflito com o governo de Lisboa e quer daí retirar dividendos eleitorais, colando Paulo Cafôfo e o PS-M à geringonça continental e à sua “incapacidade crónica” de resolver os problemas dos portugueses da Madeira e de compreenderem a autonomia regional. Do outro lado, António Costa que já traçou o caminho a seguir: o PS nacional e a sua poderosa máquina estão de corpo e alma com o autarca do Funchal para conquistar o último grande bastião social-democrata do país. E vai criar condições para isso. A presença do não militante que lidera, de facto, o PS-M, no 22.º congresso socialista é a prova das ambições do primeiro-ministro de Portugal, que tem, como sabemos, a chave do cofre. Para a população interessa a resolução prática dos problemas do dia-a-dia. Aos políticos compete o engenho e a arte para os solucionar. O resto são contas dos partidos.