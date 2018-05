Do Jacobinismo

1. Disco: da canadiana Loreena McKennitt, “Lost Souls”. Quem me conhece sabe do meu gosto pelas sonoridades da chamada, de modo facilitista, “música do mundo”. Já não sabia da Loreena há alguns anos e este disco está a saber-me muito bem.

2. Livro: “Morreste-me”, de José Luís Peixoto é um dos livros que até hoje mais me marcaram. Já o li três vezes. Ajudou-me muito a ultrapassar a perda de pessoas próximas. É um livro intenso, avassalador e comovente. Muito comovente.

3. Que tudo o que de mau se passa em volta do fenómeno desportivo nos indigne a todos. Corrupção, promiscuidade, violência, mentira, conivência, compadrio, fanatismo, impunidade, cobardia, são só algumas das características que deformam aquilo que devia ser puro e saudável.

4. “A religião é o ópio do povo”, escreveu Marx no século XIX. Se fosse hoje de certeza que escrevia: “o futebol é o cancro do povo”!

5. Mão amiga fez-me chegar umas fotografias de “pormenores” do Hospital dos Marmeleiros. Imagino a amargura que deve passar pela cabeça de um médico ao ter que internar um doente nesse espaço. A angústia que invade um enfermeiro ao prestar cuidados de saúde em instalações como aquelas. A tristeza com que um auxiliar de acção médica vai trabalhar. É vergonhoso. Como vergonhosa se está a tornar a construção do novo Hospital que anda a servir de arma de arremesso para mesquinhices partidárias porque àquilo nem política se deve chamar. Isto assim, não pode continuar. É de saúde que estou a falar. Aquele que é o nosso bem mais precioso. Tudo isto é indigno!

6. Tenho para mim que, entre outras coisas, a política implica compromisso. Daí não entender o estado de guerrilha constante entre a CM do Funchal e o Governo Regional. Agora é o: “E pagaste a água e não pagas-te os resíduos”; “E quando lá estavas não pagaste ao governo uma dívida que achavas injusta e agora que lá estás já a queres paga”; “E toma lá os cheques”; “E os cheques estão fora de prazo”; “E tu és careca”; “Tu estás a ficar careca”; e o raio que os parta. A política é coisa para gente adulta, para gente que resolve problemas e não para os que os andam a arrastar indignamente pelas páginas dos jornais. Se há processo a decorrer em tribunal que se deixe o tribunal decidir. Se há um acordo para pagamento de dívidas que se o cumpra com o escrúpulo que a “coisa pública” exige. O resto é politiquice que não interessa a ninguém.

7. Quando somos visitados pelo Primeiro-ministro permitam-me que divague um bocadinho.

Vivemos tempos em que o centralismo tenta, tanto interna com externamente, cercear a autonomia. Podemos considerar, quem nesse sentido opina e age, como jacobino uma vez que há algum consenso em assim designar quem defende o centralismo político, económico e social do Estado.

Uma atitude pró-autonomia é intrinsecamente liberal e uma outra pró-centralista será eminentemente jacobina.

Ao Estado deverá sempre competir um papel de eficiência na aplicação da “mínima intervenção possível”, sendo um mero assistente e regulador, quando disso houver necessidade.

O jacobinismo procura o centralismo onde a burocratização é a sua característica maior. É o sistema do funcionário e do funcionalismo, da prevalência do abstracto sobre o pragmático.

O jacobinismo, porque não gosta da partilha de poderes, procura sempre a imposição do legalismo sobre a capacidade individual de decisão. O Estado tem, assim, por função decidir por todos e por isso não partilha essa capacidade e muito menos a delega.

É por isso que falar de descentralização num esquema de funcionamento do Estado baseado em princípios jacobinos, não faz sentido nenhum. Um Estado assim irá sempre impedir a autonomia individual, familiar, de grupo ou territorial.

Historicamente, o jacobinismo é uma das primeiras formas de organização partidária. E é à esquerda que esse modo funcional é mais marcante. O PS e o PCP (o “centralismo democrático” é um dos seus princípios basilares) e até, de certa forma, o PSD, são estruturas altamente centralistas onde muito poucos decidem por muitos.

Menos, melhor e mais eficiente estado e a subsidiariedade como princípio basilar da aproximação do poder de decisão de cada um de nós no exercício da sua cidadania obrigatoriamente activa, é isso que se quer.

8. Sou dos que pensam que a nossa dimensão tem uma parte de simbólica. Criamos símbolos pela necessidade de termos algo que seja agregador de uma ideia, de vontades, de quereres comuns. A questão do local e do modo, questões entretanto ultrapassadas, onde e como António Costa e Miguel Albuquerque iam reunir, não é despicienda. A autonomia da Madeira tem também a sua simbologia. E esta terá sempre que ser respeitada.

9. A partir de uma certa idade, é normal uma pessoa começar a deixar de ver o que está debaixo do nariz. É a hipermetropia: não se consegue ver ao perto mas se se afastar o objecto já se o consegue ver bem. Como por exemplo: de Lisboa. Há quem, de Lisboa, consiga ver perfeitamente.

10. Uma das grandes discussões do momento tem a ver com o nome que o Presidente da Câmara de Lisboa deverá dar a um novo museu sobre a saga das descobertas. Andam muito revoltadinhos os donos do “politicamente correcto”. Que não pode ser Descobertas ou Descobrimentos ou Achamento ou qualquer coisa que lembre o quão mauzinhos fomos para muitos povos por esse mundo fora.

Eu cá chamava àquilo “Museu de Quando os Tugas Foram Por’i Abaixo Fazer Cenas”.

11. Na Venezuela foram mais os que não votaram do que os que o foram fazer. As irregularidades detectadas por observadores internacionais foram mais do que muitas. E depois é ver alguns por aí a querer “vender” a ideia de que as eleições foram livres e democráticas. Fica aqui toda a minha solidariedade para com os venezuelanos em geral a para com os nossos conterrâneos em particular. A Venezuela merece a democracia e a liberdade.

12. Ora então as contas do CDS são à vontade do freguês. Ele há contas para uns e contas para outros. E até fica no ar que andam por lá uns “trocos” que servem de complemento para pagar “não contabilisticamente” umas despesitas que sobrem. Ai como dá jeito uma “ajudita” de custo. “Coitadinhos”. Como lhes seria difícil o viver sem que o partido os ajudasse.

Quem demonstra estas coisas não é um militante de somenos importância. As páginas deste Diário deram a conhecer um email do Secretário Geral do partido que denuncia contas ocultas de legalidade duvidosa.

O “indignado” beneficiado presidente do partido veio logo a terreiro tentando refugiar-se na nova lei de protecção de dados que, para além do facto de não ter nada a ver com o permitir que casos destes sejam encapotados, só entra em vigor no próximo dia 25 de Maio. Lopes da Fonseca é aquilo que na tropa chamávamos um “bazaroco”.

E agora que venha de lá o processo!

13. “ As regiões mais sombrias do Inferno estão reservadas para aqueles que permanecem neutros em tempos de crise moral.” – Dante Alighieri