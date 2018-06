Violência gratuita

A violência na sociedade madeirense está a ultrapassar os limites do admissível e deve merecer a melhor atenção de todos os agentes da comunidade. Nos últimos tempos, fomos confrontados com vários homicídios, perpetrados com uma violência extrema e em contexto familiar. Sem conhecer as “razões” de cada um dos casos, a verdade é que não estávamos acostumados a este tipo de crimes hediondos e a sua sucessão deve merecer a nossa preocupação e atuação. É que tão alarmante quanto as mortes é a indiferença com que se ouve alguns cidadãos falarem e escreverem sobre os crimes e os contornos macabros do seu cometimento.

Nos anos 50 e 60 do século XX, a Madeira tinha uma das principais taxas de homicídios do país e os estudos então efetuados concluíram qua na sua origem estavam disputas por divisão de terrenos e pela gestão das águas de rega. Comum a todos as mortes, estava o alcoolismo do homicida e, em muitos casos, das vítimas. Não tenho a menor dúvida de que muitos dos crimes violentíssimos dos últimos tempos têm a ver com o consumo de álcool e de drogas, mas também não hesito em afirmar que há outros motivos na base do aumento da violência nas nossas ilhas. Esta sociedade competitiva e desumana que privilegia o “ter” em vez do “ser”, que aprecia o “poder” em vez do “saber”, elevou a conflitualidade social e despoletou muitas disputas familiares, antes mediadas pelo respeito e pelo bom senso. Por isso cresceu de forma desmesurada a querela e a litigância nos tribunais, pese embora terem subido, e muito, as custas e as dificuldades de acesso à Justiça. Por dá cá aquela palha, ameaça-se e recorre-se aos Tribunais.

Os exemplos que vêm de cima não são os melhores, antes pelo contrário. Veja-se o que se passa no debate político, cada vez mais agressivo, ou mais grave, muito mais grave, o que está a acontecer no mundo dos clubes e do futebol. Este último caso na Academia do Sporting, é gravíssimo, e se não se atuar de forma rápida e sem contemplações, vão ocorrer situações idênticas noutros clubes, onde as direções parecem ser prisioneiras dos chefes das claques. Aquelas imagens das claques nas caixas da Luz, de Alvalade ou das Antas, ao som de gritos de guerra, encurralados por fortes contingentes policiais, são inadmissíveis e são o pior exemplo que se pode dar para a formação das crianças e dos jovens.

Noutro âmbito, o que se vê e lê nas redes sociais também não é animador e deve ser motivo de alerta. O que se diz e escreve online, a coberto do anonimato, acerca dos outros, é intolerável. Os vídeos e os jogos ali disponibilizados são próprias de uma “cultura da morte”, onde estamos a formar e formatar as atuais e as futuras gerações. Não é por isso de estranhar a violência instalada em muitas famílias, a agressão entre casais, a coação sobre os idosos, os maus tratos a crianças e o bullying nas escolas. Temos um caldinho propício a todas estas formas de violência que desembocam na agressão física e, por vezes, na morte. Perdeu-se a ética, os valores, as regras e o respeito pelos outros e impera o vale tudo.

A realidade de comunidades cada vez mais violentas, tem, ainda, outras explicações, como as desigualdades sociais, a expulsão de faixas da população do centro das cidades para a periferia e remetidas a bairros que são autênticos guetos, a falta de oportunidades para a ascensão social e a ausência de diálogo e de espaços de mediação entre as diversas classes sociais. É por isso absolutamente necessário uma outra cultura que substitua o ódio pela tolerância, a agressão pelo respeito e o confronto pela reconciliação.

“A violência gera violência” e “a paz começa em cada um de nós”, são duas frases que São João Paulo II e o Papa Paulo VI proclamaram e que devem ser, atentamente, lembradas por quem deseja e luta por uma sociedade pacífica e tolerante, onde o ódio e a agressão sejam a exceção e o Amor e a Amizade sejam a regra. Pode ser ingenuidade, mas eu acredito que é possível. Deixem-me ao menos sonhar. Por enquanto sonhar e ter Esperança não pagam imposto.