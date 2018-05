Uma nesga de vida

«Pessoal e intransmissível.»

Foi assim que me respondeu quando lhe perguntei o que achava sobre a discussão em torno da eutanásia. Quis saber a opinião de quem sente na pele, no corpo e na alma as dores insuportáveis que nenhum deputado consegue sentir.

Tal como a decisão, as dores são efetivamente pessoais e intransmissíveis.

Olhei para os seus braços demasiado finos. Demasiado fracos. As suas mãos quase transparentes ainda exibiam umas unhas bonitas e bem arranjadas. Fazia questão de pedir todas as semanas à empregada que lhe arranjasse as unhas. Era um dos únicos elos que a ligavam à normalidade de uma vida que outrora fora normal. Uma vida sofrida com as agruras do dia a dia, mas pincelada por pequenas alegrias e por um percurso de mulher guerreira. Mas isto foi antes de aparecer o tal monstro que a devorava pelo seu interior.

Deitada naquela cama de hospital, sorriu com ternura. Percebeu as minhas dúvidas e a minha ânsia de entrar nos seus pensamentos para que a sua história fosse contada de forma fiel. Explicou-me que por vezes, aquela centelha de vida, aquela nesga de vida, brilhava mais intensamente que o monstro que a devorava. E era nesses momentos que tinha vontade de sair daquela cama e ir dar um passeio pelo Parque das Nações. Tinha saudades de andar livre, sem os fios e os tubos que a ligavam às máquinas complexas. Queria voltar a sentir o sol a bater-lhe no rosto e o vento a desalinhar-lhe o cabelo.

Mas a morte estava sempre presente. Conseguia senti-la a aproximar-se devagar. Dizia-me que se sentia observada por essa inevitável libertadora.

Era uma questão de tempo. Tempo que escasseava. Até então, até o aparecimento do grande monstro, nunca tinha pensado na importância de um segundo, mas a partir do momento que a sentença de morte foi uma certeza, o tempo passou a ser uma necessidade urgente. Vital.

«Pessoal e intransmissível.»

Teve oportunidade para pôr termo ao sofrimento excruciante. Pensou milhares de vezes em partir de forma segura, tranquila, controlada. Chegou a deixar-se confortar pela ideia de não voltar a sofrer, mas aquela nesga de vida ganhou sempre a batalha. Agarrou-se com esperança e determinação àquela centelha que alimentava cada segundo do seu dia a dia. Sentia-se capaz de raciocinar, articular palavras. Conversar. Sentia-se com forças para gritar com dores, para dizer aos que amava o quanto os amava.

«Posso dizer que vivi!» Foi a última frase que me disse, antes de perder a guerra para o grande monstro. Morreu naquela cama de hospital, com as unhas bem arranjadas naquelas mãos translúcidas. Partiu com um sorriso nos lábios numa tarde de sol, com o rosto virado para a janela onde lá fora as árvores embalançavam com o vento.

«Quando chegar a hora logo se vê.»

Foi assim que a jovem respondeu de forma direta. Mostrou-me a enorme cicatriz que provava a amputação dos dois seios. A sorrir, disse-me que por vezes, ao espelho, tentava contar os tracinhos vermelhos que percorrem aquela linha profunda e igualmente vermelha, mas a vontade de fazer outra coisa qualquer – o valor de um segundo – arrancava-a daquelas tarefas fúteis. Tinha saudades de cheirar o vento.

Como é que se cheira o vento?

Fazia planos para sair dali e começar a ver as verdadeiras cores da Natureza.

Impressionei-me com a esperança de quem se agarra a uma nesga de vida e de quem suporta o sofrimento inarrável para voltar a cheirar o vento.

«Como vivem os homens que não tentam?»

A pergunta foi feita no meio da papelada acumulada durante uma vida. Aos 81 anos, desistir não era opção. Não podia ser opção. Vivia refugiado na alegria de ver os seus descendentes, alimentando-se das brincadeiras infantis dos netos e da ternura no sorriso da mulher que o acompanhava há décadas. Por aqueles sorrisos, tudo valia a pena... O combate parecia mais equilibrado, apesar de as forças serem notoriamente desiguais.

Combateu até ao fim, convencido que «devemos ser recordados através da mais valia que fomos». A vida, dizia-me, é demasiado preciosa.

«A minha ambição é chegar ao fim sem que se envergonhem de mim.» Missão cumprida, António.

«Eu já não devia estar aqui». Disse-me com toda a convicção, mas também ela se agarrou àquela nesga de vida que lhe dava as forças necessárias para travar uma batalha que ninguém esperava que durasse tanto tempo. Bonita, ainda jovem, culta e bem informada, gostava que lhe perguntassem, em referendo, a sua opinião sobre um assunto tão... «pessoal e intransmissível». Ninguém o fez. Gostava de dizer ao país o que sentia sempre que se submetia a um tratamento doloroso. «Mais um segundo. Só mais um segundo...»

Respeita as opções de cada um. Há muito tempo que traçou a sua, mas enquanto existir aquela nesga de vida, garante que não baixa os braços. Os segundos passados a inspirar e a expirar são demasiado valiosos para desperdiçar em conflitos e discussões em torno daquilo que é seu. Daquilo que é «pessoal e intransmissível»!