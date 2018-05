Um prato de sopa

Nas primeiras semanas de 2018, “reinvenção” foi uma das palavras que mais circulou de boca em boca. O termo, lançado por Marcelo Rebelo de Sousa na sua segunda mensagem de Ano Novo, prometia uma discussão intensa sobre a necessidade, mais do que óbvia, para reformular o que já existe. A esperança em resultados práticos deste apelo presidencial, não tardou muito em esmorecer e a reinvenção foi colocada numa daquelas prateleiras de “coisas giras que devem ser feitas, mas que dão muito trabalho”.

Perante a enormidade das tarefas quase impossíveis, é muito mais fácil enveredar por caminhos menos sinuosos. Os interesses instalados são levemente beliscados, mas raramente amputados, ou até mesmo destruídos.

Meter mãos à obra para reinventar acarreta diversos perigos. Por isso, é muito mais fácil contornar o problema, manter a sustentação do mesmo sem grandes percalços e tentar lidar com ele de forma mais ou menos equilibrada. De vez em quando, surgem sinais de pessoas que, na vida pública, dão mostras que não receiam as tais dores de cabeça ao enfrentar os interesses instalados, esses “monstros” que foram criados com a conivência de todos nós e que se alimentam das forças políticas, também elas elevadas ao seu grau de importância com a conivência de todos nós.

A quota parte de responsabilidade individual, enquanto cidadãos, é uma pergunta que deveria ser feita como que um exercício de consciência cívica. O estado a que chegamos nunca teria sido possível sem o nosso consentimento. A elevada abstenção da participação cívica revela um grau preocupante de desinteresse pela vida pública e com isso morre, à nascença, a tal reinvenção que é necessária fazer.

Também é esse desinteresse que deixa nas mãos de alguns a tomada de decisões importantes para o futuro coletivo. Desta forma, permitimos o aparecimento de gente desqualificada em termos éticos e morais. A lucidez e a lógica são engolidas por manobras de marketing que elegem e fazem brilhar gente desprovida de capacidades para tomar conta da coisa pública. São as manobras de diversão que mexem com as emoções e conquistam votos. Um prato de sopa em troca de um voto na Venezuela, não é muito diferente da oferta de material para construir a casa, entregar cheques de 100 ou 200 euros, ou cimentar a vereda. Deixamo-nos seduzir por imagens fabricadas, slogans que incitam aos sentimentos, brigas formuladas para que nos identifiquemos com uma das fações e para que sejam engrossadas, graças a nós, as fileiras de apoiantes raivosos e desejosos de cortar cabeças, no meio de uma “guerra” que só serve para distrair.

Valemos mais do que um prato de sopa?

A consciência crítica permite-nos avaliar o caráter de quem se nos apresenta à frente, prometendo mundos e fundos. Também é graças a ela que podemos participar ativamente na reinvenção do dia a dia, essa tarefa tão importante que dá maçada, mas que é necessária para matar, à nascença (como tão bem escreveu Miguel Sousa Tavares no Expresso) os Brunos de Carvalho que pululam na sociedade e que não são criações exclusivas do mundo desportivo.

Os abusadores das emoções não tardam muito em revelar a sua verdadeira faceta. São aqueles que, a exemplo de uma câmara da região Centro do país, tomam-nos por parvos quando dão justificações absurdas de que não sabiam que estavam a assinar a adjudicação de um contrato ao próprio pai. Ou até mesmo a forma pouco polida do “farta-te porco” como foi apresentada a questão do ferry. Ah queriam o Armas? Então tomem lá pela goela abaixo esse barco com as 12 viagens que custam uma pipa de massa ao erário público e agora façam o favor de encher o barco! Depois digam que não avisei...

A “rebendita” é complicada...

A promiscuidade existente em 2018 na gestão da coisa pública teve o aval, durante décadas, de todos aqueles que guardam, algures no meio da papelada, um cartão de eleitor, ou que hesitam em juntar a assinatura a um abaixo-assinado, ou que viram a cara perante injustiças e atrocidades cometidas. A normalização do abuso e até do patético é inimiga do progresso social e equilibrado. Muitos preferem desistir e juntar-se ao rancho, cada vez maior, do deixa andar que não vale a pena.

Reinventar o Portugal de hoje passa por recriar os velhos valores éticos e morais que, algures no tempo, foram esquecidos e desvirtuados. A Educação é uma das peças cruciais nesta mudança de mentalidades para que tenhamos uma sociedade mais interventiva e mais crítica. Mas quando vemos uma classe tão importante ser manietada, a esperança volta a esmorecer.

Valemos mais que um prato de sopa?

O sentimento de revolta perante esta normalização do patético não é propriamente uma novidade, mas são bem poucos o que se atrevem a romper o estabelecido e apontar o dedo de forma eficaz, tal como fez Antero de Quental, em 1890, no brilhante “Ultimatum de 11 de Janeiro”, onde insiste na necessidade de «moralizar e nacionalizar o Estado».

Reinventar valores, saber identificar os populistas vazios de ideias, mas cheios de autoestima e de marketing, avaliar programas e propostas da mesma forma que estudamos e verificamos as despesas da casa, escrutinar comportamentos para que possamos premiar ou castigar, comparar ideias e ideais, são exercícios que requerem paciência, “perda” de tempo e que geram muitas inimizades.

Mas... valemos mais que um prato de sopa?

«Quando a nação portuguesa tiver governos que verdadeiramente a representem e nos quais confie, quando o Estado voltar a ser um órgão útil e não uma excrescência parasita e nociva do corpo social, só então poderemos dizer que está dado o primeiro passo no caminho da restauração das forças vitais da sociedade portuguesa». Mais de um século depois, a esperança tão bem descrita pelo pensador português continua a ser uma realidade, apesar de ser constantemente retalhada pela indiferença de uns e pelos pratos de sopa de outros.