Um passe para a mobilidade

A mobilidade dos madeirenses para o exterior tem estado na ordem do dia, ocupando uma boa parte do chamado espaço público, seja no debate político e na comunicação social seja nas redes sociais e nas conversas entre os cidadãos. Discutem-se as frequências e os preços do transporte aéreo e marítimo de pessoas e bens, com particular incidência nos custos das viagens aéreas e na periodicidade das ligações marítimas com o Continente. Não é uma questão nova, até porque desde sempre tivemos problemas nos transportes com o exterior, mas ganhou atualidade com os disparatados preços praticados pelas companhias aéreas e com as viagens temporárias do ferry para Portimão. Os transportes são cruciais para qualquer região, mas são, ainda, mais decisivos na economia e na vida de uma região insular e ultraperiférica. Daí a necessidade de termos transportes de pessoas e bens frequentes e a preços acessíveis. É por isso, absolutamente, necessário introduzir mais concorrência no mercado aéreo para a Madeira, captando uma nova companhia nas rotas com exterior, o que fará baixar os preços; exigir da República o cumprimento do principio da continuidade territorial com o pagamento integral do subsídio de mobilidade; garantir que o cidadão só paga o que lhe compete e não adianta o custo total da viagem; assegurar que o Estado paga a mobilidade, também, por via marítima durante todo o ano e reestruturar a operações portuária, com um regime de licenciamento em que o pagamento dos operadores reverte para uma redução da fatura portuária paga por empresas e cidadãos.

A primazia que, naturalmente, temos dado aos transportes aéreos e marítimos tem feito esquecer a necessidade de melhorar a mobilidade interna. A Madeira tem os transportes terrestres públicos mais caros do país e da Europa e isso condiciona a vida dos cidadãos, em particular, dos mais desfavorecidos. Por esse facto e também pela má qualidade da frota, tem vindo a descer o número de pessoas que usam os horários, pese embora todas as campanhas realizadas para o seu uso por motivos de tráfego e de defesa do Ambiente. Só que os preços dos passes são escaldantes e não convidam à sua utilização. Vejamos alguns exemplos: um passe entre o Curral das Freiras e o Funchal custa 88 euros por mês, de Machico e da Calheta 92 e de Santana 124 euros. Isto é, há trabalhadores que pagam mais de 15 por cento do seu salário para se deslocar para o trabalho! Para não falar dos estudantes que apesar de alguns apoios continuam a pagar preços muito elevados. Assim, não há campanha que valha para os transportes públicos, pois o peso nos orçamentos das famílias ultrapassa o razoável, sem falar dos custos que tem para a economia regional e para as pequenas economias das localidades.

Esta questão foi introduzida no debate político nacional por via de discussões mantidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto no início deste ano e por recomendações da própria União Europeia. O CDS que desde há muitos anos vem defendendo uma reestruturação dos transportes rodoviários na Região, com consequente redução de preços, propôs e bem no Parlamento que se crie na Região um Passe Social Único com duas tarifas: uma de 30 euros para o Funchal e outra de 50 euros para os restantes concelhos, numa medida que melhoraria a vida das famílias e reforçaria a coesão social e territorial. Não faz sentido que um cidadão residente num concelho rural para vir trabalhar ao Funchal pague mais do que um madeirense que vai de férias a Lisboa ou ao Porto.

Se não atuarmos neste setor, vamos continuar a ter o despovoamento do norte e dos concelhos mais afastados da capital com a consequente macrocefalia do Funchal e todos os problemas de habitação e de acesso a serviços públicos daí derivados; o orçamento das famílias de menores rendimentos continuará penalizado e as economias locais manterão os constrangimentos ao seu desenvolvimento; o tráfego de viaturas ligeiras aumentará com todos os problemas que isso origina, como mais acidentes rodoviários, mais consumo de combustíveis, mais trânsito nos centros e prejuízos para o Ambiente.

Calcula-se que a criação deste Passe Social Único tenha um custo de 5 milhões de euros por ano em indemnizações compensatórias às empresas de transporte. Se tivermos em consideração os benefícios desta medida, esta representa um investimento e não uma despesa, e se atendermos ao facto de o Presidente do Governo ter vindo de encontro à proposta do CDS, estamos certos que o PSD não impedirá, na Assembleia, que este Passe seja uma realidade já no próximo ano na Região.