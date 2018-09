Um outro caminho

A entrada da troika em Portugal em abril de 2011, originada pela bancarrota a que nos conduziu o Governo do PS de José Sócrates, obrigou-nos a um plano de ajustamento financeiro duríssimo, cujas consequências mais nefastas foram o corte de vencimentos e pensões e o aumento brutal dos impostos. O mesmo aconteceu na Madeira, no final desse ano, com a descoberta da dívida colossal de quase 7 mil milhões de euros, criada pelo Governo Regional do PSD, que nos acrescentou ainda mais austeridade à austeridade, eliminando o diferencial de 30 por cento no IVA e as reduções que tínhamos nas taxas de IRC e IRS. Se é verdade que a saída limpa de Portugal do resgate, com o cumprimento das exigências do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, deu folga orçamental para a reposição de rendimentos e regalias, o mesmo já não aconteceu, até ao momento, em matéria fiscal. Continuamos com os impostos brutais e o ano passado o Estado bateu todos os recordes de arrecadação de receita fiscal.

Na Madeira, a carga fiscal continua a mesma do Plano de Ajustamento, apesar de a sua vigência ter terminado no final de 2015 ou seja há 3 anos. O IVA tem hoje um diferencial de, apenas, um ponto percentual em relação às tabelas nacionais o que está muito longe de compensar os custos de transporte; o IRC teve uma diminuição ridícula de 1 por cento para os lucros das empresas até 15 mil euros e no IRS aligeirou-se muito pouco os dois primeiros escalões. Nos Açores, a realidade é bem diferente e aquelas ilhas já recuperaram diferenciais fiscais acentuados nos principais impostos em relação ao que se passa no território continental. Os cidadãos, as famílias e as empresas da Região estão assim penalizados na sua qualidade de vida e na sua competitividade em relação ao arquipélago açoriano e mesmo em relação ao continente, uma vez que o IVA incide sobre o preço dos produtos importados mais o custo do transporte, o que no final leva a uma fatura fiscal superior à nacional.

O Governo Regional tem vindo a propagandear um crescimento económico há 60 meses consecutivos, o que não deixa de ser verdade, mas que tem a ver com uma recuperação em relação à descida acentuada do PIB registada entre 2010 e 2015 e que se deve, sobretudo, à dinamização da economia europeia e ao crescimento do turismo que, agora, começa a dar sinais preocupantes, com descidas no número de turistas e nas receitas. De qualquer forma nunca se cobrou tantos impostos na Madeira e está na altura de reduzir esta asfixia fiscal, procedendo a uma melhor redistribuição da receita, aumentando o poder de compra e a poupança da classe média e ajudando as empresas a fazerem mais investimento. Se somarmos ao IVA, IRS e IRC outros impostos, como o IMI, o IMT, o Imposto sobre os combustíveis, essa coisa chamada de Imposto de Selo, as contribuições para a Segurança Social e para a ADSE, as taxas e taxinhas que vão sendo criadas por alguns Municípios, temos um quadro real da pesada carga fiscal. Agora, até já se quer inventar (Bloco de Esquerda e PSD) uma taxa sobre o que classificam de “especulação imobiliária”, como se já não existisse a tributação das mais valias!

Infelizmente, a opção do Governo Regional não vai no sentido de libertar as famílias e as empresas da canga fiscal, já que a suas opções vão no sentido de regressar ao modelo de desenvolvimento assente em investimento e obras públicas, algumas de duvidosa utilidade e ao anúncio de apoios e subsídios, a torto e a direito, sem grande retorno económico e social. Duvido também que haja retorno político em votos, como parece ser a esperança do PSD, mas isso são contas para os estrategas social-democratas. O que os madeirenses não podem admitir é que o produto do seu trabalho seja usado para tentar ganhar eleições em vez de servir para libertar a sociedade madeirense da subsidiodependência e iniciar um ciclo de crescimento sustentado, assente no investimento privado e na livre iniciativa de famílias e empresas, gerador de emprego e de riqueza para ser distribuída de forma socialmente justa.

Está na altura de iniciarmos uma redução gradual dos impostos na Região, recuperando o diferencial fiscal perdido em 2011, que sem pôr em causa o equilíbrio das contas públicas, permita a abertura desse novo ciclo. Ora, já se viu que essa não é a escolha do PSD, nem do PS, mas é com certeza a opção do CDS, como o demonstrou na Câmara de Santana, reduzindo o IMI para o mínimo, aplicando o IMI Familiar, devolvendo aos cidadãos a totalidade do IRS, e simultaneamente apoiando as famílias, os estudantes e os mais carenciados, sem criar qualquer taxa e reduzindo drasticamente a dívida. Milagre? Não, apenas, a acertada receita da redução das despesas correntes, com boa gestão dos dinheiros públicos e com escolhas corretas nos apoios e nos investimentos públicos. Este é o nosso caminho.