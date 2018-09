Todas as verdades

Estão a ver aquela senhora lá do sítio que sabia de tudo, mas mesmo tudo e vigiava a vizinhança atrás do tapa-sol? Lá por cima no Laranjal havia umas quantas, todas senhoras de meia idade, já grisalhas e cabelo com permanente feita na casa, que iam ao domingo à missa e às quartas-feiras subiam os degraus da entrada para receber o dinheiro e levar bordados, que era quando a minha mãe ficava a saber de tudo o que havia para saber. A minha mãe fazia questão de dizer que, com ela, um segredo ficava bem guardado, fossem descansadas.

E era preciso arte para gerir tanta informação. Quem andava para casar, quem estava grávida antes de casar, quem tinha desfeito o noivado e, mais extraordinário, quem tinha ido à bruxa para fazer um serviço e prender o noivo. Ou desfazer o serviço que tinham feito a ponto do rapaz, que era bom moço e trabalhador, se ter perdido na bebedeira e na vadiação. A minha mãe sorria e dava conversa, a comissão da casa de bordados dependia daquela dúzia e meia de mulheres e, não fossem ficar ofendidas, lá ia dizendo que lhe custava a acreditar em bruxedos.

Que a cabeça entortava sem necessidade de abanar o frasquinho, que o rapaz talvez fosse assim mesmo, quem sabe estava apaixonado por outra, que o coração pregava partidas. A minha mãe, que fazia contas de cabeça como ninguém e subtraía o valor das linhas e do desemprego ao preço dos bordados enquanto ouvia estas histórias, era uma romântica, daquelas que ouviam radionovelas e acreditavam no amor. Se se desfez melhor antes de casar, não estava destinado, mas o Laranjal das mulheres que sabiam de tudo o que havia para saber era cruel. A má fama, quem haveria de querer uma rapariga que já tinha andado para casar e com rótulo de ser “levantada”.

E as que iam grávidas para o altar, assim vestidas de branco como se fossem puras e ainda iam deixar o bouquet a Nossa Senhora. O desgosto que não havia de ir naquelas casas, aquelas mães também tinham culpa, que a elas lhes cabia vigiar as filhas. A dona Celina não tem medo, a sua filha a estudar lá por baixo na cidade, sabe lá com quem fala e com quem se dá, a ir a cafés. Os cafés pareciam antros e eu, que me dava com os rapazes da escola e às vezes passava o intervalo no Académico, não percebia estes medos, nem o que havia de mal. Dona Celina olhe que ainda tem um desgosto, a minha mãe sorria, que nos estudos até ali não atrapalhava. E a pequena chegava a casa todos os dias às sete e meia.

A minha mãe despedia-se daquelas mulheres muito rectas e cheias de moral, até as levava à porta, entre sorrisos e simpatias, que o bordado tinha pressa e o senhor António tinha pedido um trabalho bem feito. Que fossem em paz, que o que tinham dito ficava ali, o que era quase verdade. A minha mãe contava às minhas tias quando ia buscar o pão a casa do meu avô e aquilo dava falatório por uns dias, ai que se acabou o noivado, então que estava grávida e parecia uma mosca morta, a pressa para casar antes de se ver a barriga. E depois fazia-me um sermão, a ver no que me metia, que não a matasse de preocupação. Às vezes apertava ainda mais as regras, cinema depois das sete só com o Duarte.

Não era por ser rapaz que o meu irmão se livrava das lições de moral, tomasse cuidado e guardasse respeito, as raparigas tinham pai e mãe e mereciam toda a consideração. A minha mãe não dava apreço a bilhardices, nem era pessoa de crendices, mas mais valia ficar longe do radar daquelas senhoras, que sabiam todas as verdades e todas as mentiras que se contavam como se fossem verdades no Laranjal da minha adolescência.