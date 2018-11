1Livro: ao fazer uma arrumação encontrei um livro lido há uns bons anos e que muito me marcou na altura. “O Livro do Riso e do Esquecimento” de Milan Kundera. Temos um bocado a ideia de que o “realismo mágico” é coisa da literatura sul-americana. Kundera prova o contrário nas sete histórias que compõem o livro. Um excelente conjunto de textos sobre a sociedade checoslovaca nos tempos que se seguiram à Primavera de Praga.

2. Disco: porque já cheira a Natal anda por aí “Happy Xmas” pela guitarra e voz de Eric Clapton. É pô-lo a tocar numa qualquer tarde deste Outono e dar conta das decorações para a Festa.

3. E Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Nada que não fosse previsível. Já aqui o disse que acho que o resultado eleitoral é muito mais uma enorme derrota do PT e de Lula da Silva do que uma vitória do Messias. O PCP apressou-se a vir dizer que no Brasil está em curso a instauração de um “poder de cariz ditatorial”. Engraçado que nunca tenhamos ouvido da boca de Jerónimo de Sousa uma única palavra a condenar o que se passa na Venezuela, onde a ditadura de Maduro tanto mal faz ao seu povo, onde se incluem centenas de milhares de portugueses e luso-descendentes.

4. Nos dias que se seguiram à eleição do presidente brasileiro, foram muitos os que nas redes sociais decidiram “desamigar” todos aqueles que se manifestavam pró-Bolsonaro. Houve deles que “democraticamente” bloquearam os perfis de apoiantes do capitãozeco (sim porque o foi, sim porque ainda sou do tempo em que a política era coisa para “coroné”). Nas minhas redes vão continuar. Como vão continuar apoiantes de Maduro, de Trump e de Kim Jong-Il, etc.. Eu gosto de saber onde eles andam, de rebater as asneiras que dizem de maneira a que não contaminem outras pessoas. Essa mania de uma certa superioridade moral é que faz com que esta porcaria tenha terreno livre para se reproduzir. Pela minha parte, aplico a máxima: “ter os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto!” Mas cada um faz o que acha que deve fazer. Outros houve a escreveram que os brasileiros que vivem em Portugal e que votaram maioritariamente em Bolsonaro deviam ser todos postos a andar do país. Mas esta gente lê o que escreve? Em que é que isso os torna melhores do que os que votaram no fascistóide? Mas cada um escreve o que acha que deve escrever.

5. Penso que tanto conservadores como liberais, socialistas ou social-democratas, personalistas ou reformistas conseguimos estar todos de acordo em relação a uma coisa: todas as pessoas devem poder viver com dignidade do seu ordenado.

Então porque é que persistimos em falar de salário mínimo quando devias estar a falar de “salário vital”. Ou seja o valor deste salário tem a ver com o suprir das necessidades básicas de ordem material, social, educacional e cultural de cada pessoa e/ou família e pode mesmo variar consoante o local onde trabalha e vive o trabalhador.

6. As eleições, sejam elas quais forem, são o momento maior de qualquer democracia que se preze. É a altura em que é dada a possibilidade aos cidadãos de exercerem o voto mantendo ou mudando os actores da política e as políticas que estes conduzem.

Vem tudo isto a propósito da possibilidade, que o Presidente da República afastou, de se poderem realizar as eleições autonómicas e as legislativas, do próximo ano, no mesmo dia. Eu compreendo o argumento dos custos, do excesso de trabalho das Juntas que no fundo são quem organiza todo o processo. Eu compreendo todos os argumentos que possam agitar. Mas fica sempre a prevalecer um argumento maior que todos esses: todo e qualquer acto eleitoral tem de ser um momento de solene dignidade. Mas vamos a coisas práticas: em todos os actos eleitorais a Câmara do Funchal (por exemplo), enche a cidade com uns contraplacados horrorosos, para que os partidos lhes possam dar uso colando cartazes. Como se realizariam duas eleições ao mesmo tempo não é difícil calcular que essas coisas fossem espalhadas pela cidade a dobrar. Como de costume os partidos do trust político-partidário vão marimbar-se para essas estruturas fazendo as suas próprias... a dobrar. Os tempos de antena na televisão regional teriam de ser a dobrar, o mesmo acontecendo nas rádios. A cobertura jornalística no DN e no JM será pouca ou nula (principalmente para os partidos pequenos) uma vez que não terão capacidade de tudo acompanhar. E por aí fora...

Ou seja quem propunha eleição dupla no mesmo dia mais não fez do que propor uma salgalhada eleitoral muito pouco democrática e com todos os ingredientes para potenciar a abstenção. Mas todos percebemos a esperteza saloia.

7. E entretanto, na ACIF, os grandes grupos económicos vão jogar uma lerpinha....

8. Paulo Cafôfo alertou para a necessidade de incentivar as pessoas a se fixarem no meio rural, acenando com um plano estratégico (aonde é que nos fartámos já de ouvir isto?). Paulo Cafôfo podia também dizer que a questão da mobilidade tem de ser resolvida. Que precisamos de uma terceira companhia aérea a operar a linha da Madeira. Que a questão do ferry tem de passar por viagens durante o ano inteiro. Que precisamos de um novo hospital. Que temos de resolver as questões da saúde. Que a economia e o turismo precisam de um novo e renovado paradigma. Que a administração pública precisa de uma reforma administrativa. Que precisamos de mais e melhor autonomia. Que o norte não pode continuar deixado ao abandono. E por aí fora. Pode dizer isto e muito mais. Tudo vacuidades que qualquer líder partidário de qualquer partido pode bem repetir. O que não pode é persistir em se apoiar na faculdade que tem de falar bem para nada dizer. O que as pessoas que tanto o preocupam querem é saber como é que se faz tudo isso. Que medidas devem ser tomadas, que propostas tem para apresentar. Tantos encontros, tantos estados gerais e cá para fora muito pouco tem saído. Assim não vai dar luta.

9. Ainda a propósito dos Estados Gerais Socialistas, Paulo Cafôfo procurou criar uma relação causa efeito entre o retorno dos nossos emigrantes na Venezuela e a sua fixação no meio rural. E o que dizer do fechar os olhos à fiscalização da segurança alimentar de modo a que se possa “apostar e promover os produtos regionais”? Eu ouvi isto? E para terminar uma verdadeira lapalissada: “a pastorícia ordenada é compatível desde que ordenada”!

10. E no resto continua tudo igual. As percentagens já não são os que eram, os combustíveis aumentaram e são todos pais e mães da redução do preço dos passes dos transportes que têm muito de igualitário e muito pouco de equidade. Como agora é moda.

11. “Jamais haverá um Estado livre e esclarecido até que este venha a reconhecer o indivíduo como um poder mais alto e independente, do qual deriva todos seu próprio poder e autoridade, e o trate de maneira adequada.” - Henry David Thoreau