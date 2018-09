Sexismo, racismo e outras discriminações

Assistimos esta semana a um triste espectáculo na final de um dos torneios do Grand Slam (termo utilizado para definir o feito notável que é vencer os 4 grandes eventos do Circuito Mundial de Ténis) que para além de ter puxado para a praça pública temas tão em voga, acabou por injustamente branquear um feito notável de uma jogadora jovem e humilde que viu a sua fantástica vitória ser desvalorizada perante um comportamento a todos os níveis reprovável da sua opositora, mais experiente e também por isso com uma obrigação diferenciada de se comportar em consonância. O público esse foi atrás, mas estamos nos Estados Unidos da América e já se sabe como se passam certas coisas por lá. Adiante...

O importante aqui reter (para além da vitória de Osaka claro) é a gravidade da postura de Serena Williams, ídola de uma imensidão de jovens e que deveria ter a obrigatoriedade de pensar duas vezes em vez de cair no ridículo. Dito curto e grosso ela só se insurgiu contra o árbitro porque se sentia impotente perante a opositora e isso sejamos claros estava-lhe a custar muito a engolir. Como era possível uma miudinha prestar-se a tamanha desfaçatez? O facto de não conhecer as regras (ou de não lhe interessar) já é de si mau, acusar um árbitro de sexismo quando do outro lado estava outra mulher torna a situação ridícula até porque ela sabe perfeitamente que com este árbitro não existem contemplações sejam homens ou mulheres. Se eu que não estou por dentro sei disso quanto mais os jogadores do circuito. Chamar-lhe ladrão é ainda mais grave e chorar por não perceber como pode sofrer uma sanção por chamar ladrão ao árbitro é caricato. Dizer-lhe na cara que ele nunca mais vais apitar uma final é perigoso e demonstra o sentimento de impunidade a que se eleva.

O que ela fez a seguir é revoltante. Usar premeditadamente o tema do sexismo por saber que isso lhe conferiria o apoio de uma franja da sociedade é revelador da falta de princípios e de valores mas também da importância que a senhora dá a um tema tão sério quanto este. Ninguém põe em causa que ela já tenha sofrido na pele vários tipos de discriminação, que é uma lutadora e uma vencedora mas demonstrou aqui que a fama lhe subiu à cabeça e que se perdeu no meio de tanto ego. Não é desculpável a forma como banalizou um conteúdo na ordem do dia pelo qual todas as pessoas de bem lutam, a equidade de género. Se existe ali alguma injustiça é no meu entender um árbitro que é considerado dos melhores do Mundo receber por arbitrar a final 390 euros mais ou menos o mesmo que a jogadora recebeu por segundo naquele jogo. Ainda no outro dia na noite um grupo de negros (penso ser esta a designação correta) criou um escândalo numa porta de uma discoteca acusando o porteiro de racismo quando eu assisti que a única razão pela qual lhes foi vedado o acesso foi a mesma que foi usada a dezenas de jovens de outras raças antes e depois deles. Não se encontravam de acordo com as regras da casa (neste caso estavam alcoolizados ).

Quero com isto dizer que a seriedade de temas como o racismo, o sexismo ou a homofobia não podem de repente serem usados como arma de arremesso por “dá cá aquela palha”. É que convém não esquecer que eu por exemplo (e existem milhares como eu) que trato toda a gente por igual, que já vivi em África, que tenho amigos homossexuais e que apareça a primeira pessoa que diga que fui sexista, (aliás no meu histórico profissional sempre contratei mais mulheres do que homens ) sou homem, branco e heterossexual e não me parece que tenha de pedir desculpa por causa disso. Não sou mais mas também não tenho que ser menos que ninguém só porque outros não se souberam comportar.

P.S. - Já agora o cartoonista desta imagem Mark Knight foi criticado e ameaçado bem como a sua família por esta ilustração. Mas não éramos todos “Charlie Hebdo”?