O sábado é animado aqui por cima no Laranjal. A rapaziada mete-se a lavar o carro ou abre o capô para ver o motor e dos aparelhos de som dos vizinhos chegam canções de amor. Há roupa a secar, roupa nas janelas e rebentam foguetes para os lados da igreja onde no domingo sai a procissão. Se não fossem as casas novas, os terrenos cobertos de mato e o emaranhado de fios que se avista até à Rampa, se não fosse este alpendre que o meu pai construiu e as notificações no telemóvel estava capaz de dizer que há coisas que mudam pouco, que tudo isto me traz memórias da adolescência.

Os carros velhos que passam no caminho, as obras de fim-de-semana cá em casa e o cheiro de tinta fresca fazem parte desse mundo como os rapazes a fazer cavalinhos nas motas e a arriscar na curva apertada para parecer pilotos de corridas. Já era assim antes, aqui há coisa de 30 anos quando se juntavam todos à entrada do beco ou de roda da fonte, a fumar e a mandar piadas às miúdas que vinham da missa. Não sei se ainda fazem isso, nem se as raparigas vão à missa, mesmo que sobrem restos desse tempo cada geração encontra a sua maneira de viver, de namorar, de sair. No Laranjal de antes era assim, entre o adro da igreja e o caminho de casa.

Eu sei, era um modo antiquado, já era antiquado na altura. As miúdas da escola tinham outras histórias para os sábados e não passavam por ouvir a música que tocava nos gira-discos dos vizinhos ou ter a mãe a perguntar se o quintal estava varrido, se havia a pó para limpar na sala ou se os quartos estavam arrumados. No muro que dava para o campo de futebol da escola dos Ilhéus as minhas colegas falavam da música da matiné na discoteca ou dos gira-discos da casa dos amigos onde iam às festas de anos. Lembro-me de ver as fotografias pouco nítidas onde todos apareciam de olhos vermelhos; lembro-me de pensar como eram modernos e elegantes, tão diferentes dos rapazes a fazer cavalinhos nas motas e dos meus sábados a sete quilómetros do Funchal da classe média.

Sete quilómetros entre a gente da alta e nós, o povo da periferia, que vivia em casas com terreiro construídas entre fazendas de bananeiras, vinha e feijão, entre o cantar das galinhas e da água a correr na levada. O povo que enchia os autocarros com o almoço dentro da pasta, que ia limpar os hotéis, trabalhar nas obras e no armazém da banana. Ou atendia nas lojas, quem tinha o 5º ano da escola industrial podia sonhar com um emprego no banco ou num escritório, sempre era outra coisa. Os filhos iam à escola, mas aqueciam pouco o lugar, as mães diziam à minha que os pequenos não eram de boa cabeça, queriam mesmo era trabalhar e aos 15 anos as raparigas faziam o que podiam para desencantar um noivo.

Eu estava no meio. Nos dias da semana fazia o caminho entre o povo e os filhos da gente da alta, ouvia as histórias ali no muro que dava para o campo de futebol ou no jardim da escola, nos bancos de cimento com vista para o lago dos peixes. Não tinha o que contar, nada que pudesse interessar àquelas miúdas com roupas que vinham de Canárias e cadernos bonitos, comprados na papelaria do centro comercial. Entre o ponto de História e o de Matemática do último período não lhes interessava saber que ameixeira de São João estava carregada de ameixas e que havia mais pintainhos acabados de nascer. E acho que foi aí que comecei a gerir o desconforto das conversas com silêncio e um sorriso.

O Laranjal de há 30 anos era assim, a sete quilómetros da cidade que contava, das pessoas que contavam. E, agora, agora que dizem que mundo está todo diferente, que é global e igual em todas as partes, continua a dar a impressão de estar à mesma distância da minha adolescência, continua a ser o lugar do povo, dos sábados de roupa na janela e música a tocar na casa dos vizinhos. Estes sete quilómetros continuam a ser os mesmos, notam-se nas casas, nos terrenos cheios de mato e naquela teia de fios que se avista até à Rampa.