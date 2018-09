Que o caos invadiu a cabeça depois dos 40 e me fez ficar tal e qual a minha mãe é um facto. As provas estão aí em todas as vezes que viro a casa à procura das chaves e as outras ocasiões em que volto atrás para ver se desliguei o ferro de engomar e o secador de cabelo. Os papéis – talões de multibanco, contas do supermercado e recibos da luz e da água – acumulam-se dentro das malas, misturados com esferográficas, blocos de apontamentos, moedas de cêntimos e elásticos do cabelo. Às vezes encontro lenços de papel e botões que não sei de onde são, se de umas calças ou de uma blusa.

Os papéis vão ficando, pois não sei se no verso do talão do arranjo de uma saia não está apontado um número de telefone importante e os recibos das contas não se deitam fora, arquivam-se. As pessoas organizadas arquivam, organizam, arrumam a roupa por estações e os sapatos dentro das caixas, a papelada é metida dentro de dossiers e nunca passam pelo número de despejar caixas, armários e gavetas quando precisam de um documento ou de uns sapatos. As pessoas organizadas, digo bem já que eu repito a cena, enquanto me enfureço como se a culpa fosse das estrelas.

Eu sei que não tenho remédio, sou como a minha mãe. E não é só no resmungar sozinha, na carteira cheia de papéis, na mania de voltar atrás para ver se o ferro está ligado, é em tudo. Herdei o cabelo preto, a cor da pele, a falta de paciência para o que não é lógico e todas as contradições com que se debatia e com as quais nos educou. E como a idade nos torna mais iguais a nós mesmos tudo isto é mais evidente agora que passei os 40. Sou desastrada, perco muitas vezes a noção do tempo, atraso-me e todos os meses acho que me roubaram dinheiro. A minha mãe repetia isso todas as vezes que ia às compras e poucas vezes chegou a horas à missa do domingo ou a outro sítio.

O que nunca lhe falhou foi o gosto para as blusas de laço que usava com os fatos de saia casaco ou para os vestidos de Verão e, mesmo sem tempo, arranjava o cabelo e dava Tokalon, que nunca se sabia quem se podia encontrar ou o que podia acontecer. O que iam pensar os médicos do hospital se nos vissem mal vestidos? A minha mãe dava essa desculpa, mas acho que era a maneira de se explicar, de dizer que não era só vaidade, era cuidado. Mesmo doente, nos momentos mais complicados, arranjava o cabelo à frente do espelho da casa de banho e vestia a melhor roupa para ir ao médico. E tinha, como todas as mulheres do seu tempo, uma gaveta cheia de robes e camisas de dormir para o caso de ser internada.

Não uso blusas de laço, nem tenho uma gaveta com camisas de dormir para o caso de ser internada, não sou dessa geração, mas demoro horas de frente para o espelho antes de sair e não tenho dúvidas de que aprendi tudo na casa do Laranjal com a minha mãe. A ser vaidosa, a ter brio e orgulho. Lembro-me de como esse brio lhe dava ânimo, de como era um argumento contra o cansaço, contra aquela doença desgastante que, volta e meia, virava as nossas vidas do avesso e nos deixava desorientados. Sem a minha mãe a casa ficava esquisita, parecia à deriva e vazia. Aos meus olhos de criança vê-la esforçar-se por parecer bem, por se vestir e arranjar o cabelo dava esperança.

Às vezes, e nesta idade já foram algumas vezes, quando sinto que estou a falhar, que não vou aguentar lembro-me de que herdei tudo da minha mãe, da cor da pele àquela vaidade, aquele brio por se manter de pé, o melhor que se sabe, seja qual for a circunstância. Dá a impressão que o azar, a dor, o desgosto não ganharam, pelo menos de manhã, naquele instante à frente do espelho.