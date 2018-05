Se Maomé não vai à montanha, a montanha pariu um rato...

1. Hoje e por falta de espaço não há disco nem livro.

2. Estive na passada semana na Escola Básica 123PE do Curral. A tal. E que bem que me soube. Não só o ar da freguesia é revigorante como o passear naqueles corredores é um ficar com a certeza de que não há só um caminho. Falei com alunos, falei com professores, falei com auxiliares. E sei o que ouvi. Outros há que de boca cheia tanto falam do que desconhecem. E desconhecem porque não querem sequer conhecer.

3. Sabe o leitor que da gasolina que paga quando abastece a sua viatura, mais de metade vai direita para impostos? Na passada semana Portugal tinha a 3ª gasolina mais cara da Europa. À nossa frente só a Holanda e a Itália. Fantástico. Muito obrigado à Geringonça de António Costa e “Sus Muchachos” do BE, do PCP e do PEV por encapotarem a austeridade com os impostos indirectos.

4. Depois de uma semana onde alguns tentaram explicar o inexplicável quanto ao local da reunião entre o Primeiro-ministro e o Presidente do Governo Regional, como se a “carga simbólica” fosse coisa sem importância, como se os símbolos não representassem um conceito de unidade que por todos deve ser respeitado, lá passou por cá o chefe do Governo Central.

António Costa veio à Madeira com uma mão cheia de nada e, ao partir, deixou cá outra de coisa nenhuma.

Sim, eu sei que voltou a dizer que a República vai assumir 50% da construção do novo Hospital. Continua é a não dizer “quando” e “como”.

Veio dizer aquilo que já se sabia há mais de uma semana sobre o assumir uma dívida que a República tinha com a região por serviços prestados a um subsistema de saúde. Esperemos sentados no que respeita ao “quando” e “como”.

Disse mais uma vez, e já o faz desde 2015, que é preciso baixar os juros do empréstimo da República à Madeira. O “quando” e o “como” já se arrasta desde o primeiro dia em que é PM.

Afirmou, também, e pasme-se com isso, que é preciso rever o Subsídio Social de Mobilidade. E não é que tem toda a razão? Mas quanto ao “quando” e ao “como”...

E que vai dar um “tatau” na ANAC, essa bandida. Mais uma vez nem “quando” nem “como”.

Ou seja, respondeu com lugares comuns, ora repetindo o que já disse e nada fez para ultrapassar, ora repetindo frases feitas que lá por serem ditas por muitos à exaustão não resolvem os problemas.

Depois, é ver uns quantos todos satisfeitos por terem a barriga cheia de “nada”.

5. No dia seguinte ao que o trouxe à Madeira, o PM, na Assembleia da República, mandou 25,5 milhões de euros para o ar para pagar a mobilidade. E a Madeira que faça com isso o que quiser.

Vejamos:

Diz a alínea e) do Art.º 81º da Constituição da República Portuguesa no que diz respeito às Incumbências prioritárias do Estado: “e) Promover a correcção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões autónomas e incentivar a sua progressiva integração em espaços económicos mais vastos, no âmbito nacional ou internacional;”

Determina o Art.º 10º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira: “O princípio da continuidade territorial assenta na necessidade de corrigir as desigualdades estruturais, originadas pelo afastamento e pela insularidade, e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense, vinculando, designadamente, o Estado ao seu cumprimento, de acordo com as suas obrigações constitucionais.”

Sublinho as expressões: “incumbe e vincula o Estado”. Repito: E S T A D O!

Estado que é definido constitucionalmente como unitário. A Autonomia não questiona, porque não pode nem deve, os limites da soberania.

O Estado não se pode dissociar nem desresponsabilizar, qual Pilatos, da solução. Tem que fazer parte da mesma.

Costa garante 25,5 milhões para a mobilidade passando a responsabilidade da gestão do mesmo para a Madeira. E se o valor for ultrapassado? Cessa a responsabilidade do Estado?

Entre 2014 e 2016 o preço médio por bilhete passou de 148 para 262 euros. Em 2017 foi de 300 e tal. O Estado foi assobiando para o ar e nada fez para investigar uma claríssima cartelização entre as companhias. Talvez por ser parte interessada, ao ser sócio de uma delas, e ter assim arranjado uma solução encapotada para a subsidiar. A Mobilidade custou 6 milhões em 2014, subiu para 24 milhões em 2016 e trepou para 33 milhões em 2017.

Agora, tomem lá 25,5 e desenrasquem-se. Mais uma vez, atira-se com uma coisa para o ar sem dizer “quando” e “como”.

E se o valor não chegar?

Paciência.

6. Mas a semana passada o Primeiro-ministro esteve “on fire”. Na Assembleia da República invocou o desconhecimento da lei para justificar um “lapso” que cometeu. Serviu-se do mesmo argumento para justificar outra ilegalidade cometida pelo seu Ministro-adjunto.

Algum dos meus caros amigos que experimente um dia justificar uma ilegalidade, em tribunal, alegando desconhecimento da lei.

Está bem escarrapachado no Código Civil:

Artigo 6.º - (Ignorância ou má interpretação da lei)

“A ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas.”

Como escreveu Orwell, ao que parece somos todos iguais perante a lei, mas há uns que são mais iguais do que outros.

7. No Congresso do PS, Ana Gomes ainda tentou ser o elefante em loja de porcelana mas os congressistas não quiseram. Cravinho andou por ali e disse à SIC que o caso Sócrates não pode ficar só pela justiça, que há outras ilações a tirar. Pedro Nuno Santos, de foice numa mão e de martelo na outra, esquerdizou o plenário. Houve mesmo alturas em que se fechássemos os olhos podíamos navegar em partes de um típico discurso de um dinossauro comunista. Francisco Assis prometeu muito e ofereceu nada, enquanto Alegre já não passa de uma voz hipnotizadora. Se por vezes o discurso de Santos Silva irrita por um certo radicalismo, na Batalha foi muito “cutchi-cutchi”.

Depois, no que nos toca, tivemos o discurso do não-militante-Presidente-da-Câmara-do-Funchal-que-há-oito-meses-ia-cumprir-o-mandato-que-os-funchalenses-lhe-iam-dar-até-ao-fim e que tanto prenunciava. Prometeu, sabe-se lá porquê, colocar Costa na história, por causa da Madeira. Disse que não é militante mas está em “união de facto” o que juridicamente é a mesma coisa e poupa o pagamento de quotas. E terminou fazendo um diagnóstico que é transversal a todas as forças políticas, talvez com a excepção do PSD para quem muitas das coisas estão bem: saúde, emprego, educação, competitividade, turismo, economia, and so on... Podia ser candidato de qualquer outra força política, inclusive a minha, que dava no mesmo. Agora no concreto... coisa nenhuma! No que marca a diferença nem uma ideia, nem um caminho a seguir!

8. Foi impressão minha ou no jantar do empresário, organizado na passada semana pela ACIF, estavam mais políticos do que empresários?

9. E, entretanto, no Funchal a cidade assiste impávida e serena à sua “esplanadização”.