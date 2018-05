Saudade do Futuro

As sociedades e em particular a portuguesa navegam ao sabor dos “Anos Internacionais” e dos “Dias Mundiais” disto e daquilo, e dos “casos do dia” que servem para chamar a atenção para importantes questões sociais, mas passada a espuma dos dias, deixam cair no esquecimento esses problemas. Agora está na moda, e bem, denunciar os diferentes tipos de assédio, nomeadamente o sexual exercido sobre as mulheres, mas não tarda nada surge outra questão e logo esta cairá no esquecimento, ficando os predadores de novo com terreno livre. Ontem, falou-se muito na desigualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal e na igualdade de género, mas hoje o tema já é a violência no desporto que amanhã já será ignorado e só voltará à agenda quando algo de grave acontecer. O mesmo se passa com a causa animal que tem estado em grande foco na agenda política e mediática, designadamente com a lei que permite a presença de animais de estimação em restaurantes. Daqui a pouco, outra questão fraturante ou politicamente correta virá ao de cima e lá se esquecerão os cães e os gatos.

Temos uma tendência para empolar uma matéria, exagerar nos seus termos, discuti-la até à exaustão, fazer leis à pressão e depois rapidamente esquecê-la e remetê-la para os arquivos mentais e mediáticos. Falta consistência e persistência nas causas e lutas que abraçamos para que elas vinguem na comunidade. Esta superficialidade é tanto mais preocupante se tivermos em atenção que algumas dessas questões são chagas sociais profundas que nos envergonham. Alguns exemplos: em 1991, a Organização das Nações Unidas proclamou o Ano Internacional dos Deficientes e as sociedades despertaram para os as necessidades das pessoas especiais e alguns avanços foram conseguidos. Mas como compreender que a Lei que obriga a que os edifícios não tenham barreiras arquitetónicas e disponham de acessibilidades continue a não ser cumprida, a começar pelo Estado que a fez? Em 1999 celebrou-se o Ano Internacional dos Idosos e durante uns tempos só se falou na consagração legislativa dos seus Direitos. Daí para cá o que é que aconteceu? Retrocesso, com um crescente abandono de idosos nos nossos hospitais e com o aumento da violência psicológica e física sobre os mais velhos. Em 1996, foi o Ano para a Erradicação da Pobreza e fizeram-se belos discursos sobre o tema e traçaram-se programas e objetivos ambiciosos. O que se fez até hoje? Pouco, muito pouco, sendo que nalguns países acentuaram-se as desigualdades e aumentou o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. A ONU também tem as Décadas. De 2003 a 2012 foi o decénio dedicado à Alfabetização e Educação para Todos e, no entanto, ainda hoje, há tanta gente, mesmo na nossa região considerada desenvolvida de um país da União Europeia, que não sabe ler nem escrever e, bem pior, há muitos jovens a abandonarem o ensino, antes de concluírem a escolaridade obrigatória.

Temos Dias, Anos, Décadas para tudo e mais alguma coisa. Servem para despertar as consciências, elaborar uns belos programas e lançar metas, mas passada a euforia logo caiem no esquecimento. Lembram-se qual foi o tema do ano passado? Pois, foi o Ano Internacional do Turismo Sustentável e, apesar de a Madeira ser o melhor destino insular da Europa e ter desafios ao nível do crescimento hoteleiro, praticamente não se falou no assunto por estas bandas. Também é verdade que há “Anos” para tudo e mais alguma coisa: 2008 foi o Ano Internacional da Batata; 2004 tinha sido o do Arroz e em 2016 as Leguminosas tiveram o seu Ano...

Precisamos e ser mais persistentes e consequentes com as Causas que abraçamos. Temos que ter Governos e Parlamentos atentos ao que se passa à sua volta, mas necessitamos, ainda mais, de uma sociedade com instituições fortes e livres de qualquer poder que possam defender e pressionar para que as suas Bandeiras possam vingar na nossa comunidade. Necessitamos de associações independentes e sólidas que possam debater e refletir sobre os grandes temas do nosso tempo e das nossas ilhas, sem o imediatismo e o mediatismo dos tempos que correm. Somos obrigados a ter opinião sobre tudo, temos que reagir a quente, temos que decidir no momento e quantas vezes essa é razão de muitos erros que, mais tarde, têm custos elevados. Antecipamos acontecimentos e vivemos numa ansiedade sem limites, querendo viver o “amanhã” no dia de hoje. É a tal Saudade do Futuro que nunca percebi muito bem o que é, se tivermos em conta que ninguém quer envelhecer e que, se fosse possível, até parávamos o tempo para manter a jovialidade...

A verdade é que nunca tivemos tanto tempo disponível, nunca tivemos a vida tão facilitada pelas máquinas, nunca tivemos tanta informação, mas vivemos, freneticamente, a 100 à hora, sem tempo para nada, nem sequer, às vezes, para olhar para quem precisa de ajuda ao nosso lado.