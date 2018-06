Relatório de combate

A atribuição da mais alta condecoração da Região Autónoma a Alberto João Jardim divide opiniões e alimenta polémicas. Sendo uma personalidade controversa que suscita paixões e rejeições e tendo deixado o poder há apenas, 3 anos, é natural que esta distinção não seja unânime nos partidos e na sociedade. Ao longo de 40 anos, Jardim beneficiou muita gente, mas prejudicou também algumas pessoas. E isso deixa marcas que ainda estão muito presentes.

Votei a favor da condecoração sem esquecer que também fui hostilizado e ofendido. Mas a vida não pode ser feita de ressentimentos e, sem esquecer, temos que reconhecer o valor e o trabalho dos nossos adversários.

Em 1993, ainda na televisão, escrevi a pedido do Diário um artigo sobre Jardim e a sua governação, onde expressava os meus sentimentos contraditórios sobre o então Presidente do Governo. 25 anos depois, penso o mesmo e por isso transcrevo algumas passagens: “Desde logo apetece-me criticá-lo e elogiá-lo. Criticar o seu quero posso e mando, a sua apetência pelo autoritarismo, a sua por vezes razão absoluta, a sua Madeira nova que criou novos ricos e manteve velhos pobres, a sua loucura desenvolvimentista que dá cabo da ilha romântica, a estatização da economia, a dependência da sociedade civil do poder político e os seus ataques aos opositores e aos jornalistas. Elogiar o seu apego à Madeira, a sua defesa da Autonomia, a sua visão em 1975 ao fazer chegar a luz, a água, a educação, a saúde, a todo o arquipélago por forma a que as populações acreditassem nos regimes democrático e autonómico, a pressão que exerceu para a adesão plena da Região à Comunidade Europeia quando outros hesitavam, o seu discurso pragmático e a sua habilidade negocial.

Alberto João Jardim encarnou nestes anos o melhor e o pior da Autonomia e da Madeira.

Em boa verdade, pode dizer-se que há uma Madeira antes de Jardim e uma Madeira depois de Jardim. Sem cortar nunca com o passado, a quem o ligam laços políticos e familiares, ele soube construir um projeto de futuro e abrir novos rumos para a Região. Desde logo, percebeu que os Madeirenses ansiavam por cortar com os grilhões que os prendiam à vontade e ao querer de Lisboa e esse tem sido, até hoje, o grande mote do seu discurso.

Um dia ouvi uma pessoa justificar o seu apoio ao Presidente do Governo com a expressão curiosa de que ele foi capaz de criar uma ideologia: o madeirismo. De facto, e ao contrário de outros líderes regionais, este tem sido um dos segredos do seu sucesso. Um outro, bem mais discutível, é ter por vezes um discurso à direita e governar à esquerda. Com esta política Alberto João Jardim consegue atravessar horizontalmente todo o espectro político e os dividendos estão à vista.

É evidente que esta forma de fazer política tem custos e consequências, a primeira das quais foi a hipoteca da capacidade negocial da Região em troca de uma dívida à República, contraída para fazer face às despesas do progresso.

Durante anos, a Madeira viveu acima das suas possibilidades e num clima de puro artificialismo, em que o Estado, senhor e dono, distribuía a riqueza e sustentava a economia. Hoje, temos uma sociedade civil dependente do poder político e uma iniciativa privada que, à primeira crise, corre para o regaço de um Estado providência, agora reconhecidamente incapaz de financeiramente aguentar todas as solicitações»

Um ano antes, em 1992, Jardim tinha ganho, mais uma vez, as eleições, prometendo, mais uma vez, que esse seria o seu último mandato. Como se sabe ficou mais 22 anos...

Na altura, fiz um vaticínio que veio a se revelar errado: «sem os condicionamentos de estar sujeito ao veredicto popular, Jardim estará agora interessado em corrigir algumas distorções, designadamente na política económica e a clarificar situações menos claras do jogo político, particularmente no plano do diálogo com a Oposição e com os parceiros sociais. O seu gosto pelo risco, a sua treculência, o seu especial pendor para entrar em combates contra moinhos de vento, tudo isso terá que ser contido num tempo que é de crise, ou como eufemisticamente gosta de dizer, de «conjuntura difícil».

Alberto João Jardim soube, como ninguém, acompanhar os ventos da História. Agora que eles se anunciam cruzados, tem pela frente a ingrata tarefa de demonstrar que é capaz de atravessar a tempestade como se passeou pela bonança».

Como se sabe, Jardim não soube sair no momento certo e teve que enfrentar um vendaval partidário e governativo, deixando para trás uma pesada dívida que pagaremos por mais duas décadas. Seja como for, com muitas virtudes e conhecidos defeitos, como qualquer ser humano, Jardim é credor do meu e do nosso reconhecimento pelo Combate que travou a favor da Madeira e do Porto Santo.