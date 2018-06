Quantas vidas pode ter uma casa

Do que eu me lembro a casa era quente e o ar tremia por cima do alcatrão do caminho e, à noite, era preciso escolher entre as picadas dos mosquitos ou dormir num quarto abafado e com as janelas fechadas, mas talvez tenha sido sempre assim como é agora, fria, encavalitada numa curva da Comandante Camacho de Freitas com vista para uma nesga de mar e dos telhados da cidade, para fazenda e para os eucaliptos que vão dar ao Poço das Freiras.

Eu não guardo memória desta aragem fria que sobe do ribeiro e o ribeiro esteve sempre ali, escondido pelas heras e disfarçado pelas roseiras vermelhas que tombavam sobre o nosso portão. A minha mãe repetia que, um dia, teríamos uma porta de garagem e uma casa de sobrado, mas enquanto isso não acontecia o meu pai fazia acrescentos. Uma sala para as visitas, mais um quarto para a máquina de costura e uma sala para a televisão e para receber as mulheres dos bordados, sem contar com a loja e a casa da máquina de lavar.

Vista de perto era desconjuntada, mas o jardim dava-lhe graça e eu gostava de me sentar a ler na sombra da laranjeira. Havia orquídeas pela Páscoa, ameixas no verão e laranjas pelo Natal e eu sempre soube que não era casa rica, era como nós e foi assim que recebeu as amigas que, no tempo de faculdade, vieram de visita à Madeira. Nos anos de Lisboa, a memória do meu quarto e do meu quintal confortaram-me nos momentos em que a solidão apertou. Havia um lugar para voltar e isso era bom. Acho que é mais ou menos isto que define uma casa.

As coisas são o que são, mas são também a ideia que fazemos delas. A casa onde cresci não é aquilo que existe agora, a precisar de uma mão de tinta, com muros de cimento por pintar, nem o quarto velho com os móveis descorados pelo tempo ou o quintal forrado a mosaico. Não é sequer um lugar frio, húmido, com um portão de garagem feito depois do ribeiro levar a porta de ferro pintada de verde e ladeada por duas roseiras vermelhas. Na minha cabeça, as heras cobrem o muro da entrada e duas laranjeiras frondosas fazem sombra para aqueles dias quentes, de um calor que sobe pelas paredes e torna as noites abafadas.

Quase sou capaz de sentir o cheiro dos estampados dos bordados arrumados no armário branco e as gavetas repletas de chapas com setas a indicar os números das linhas, de guias e de bilhetes e quase sou capaz de ver, assim como numa fotografia, o vulto da minha mãe sentada de frente para a janela a bordar lençóis de seda com desenho italiano encomendado pelo senhor Humberto, o dono da casa de bordados da Rua de Santa Maria. Na minha cabeça, o tempo não passou, a casa e o Laranjal estão como os deixei há 20 anos, apesar do meu pai ter trocado a mobília e forrado o chão de ladrilhos.

E é a essa casa desconjuntada e velha, vagamente parecida com aquela onde cresci, que regresso hoje, prometi que ajudava nos arranjos e na pintura. Não sei quantas vidas pode ter, mas sei que encerra toda a história do meu pai, da minha mãe e guarda a minha infância e os sonhos da adolescência. Não posso mudar tudo o que aconteceu entretanto, o tempo é irreversível, mas o bom de estarmos vivos são as oportunidades, até para nos reconciliar com o passado e a memória.