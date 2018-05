Na vida gostava de ter mais certezas e menos dúvidas. Sempre julguei que as vivências e experiências serviriam para acabar com alguns cepticismos e consolidar algumas crenças. Tem sido ao contrário: á medida que o tempo passa tenho cada vez menos certezas e aumentam as dúvidas. Não sei se o problema é meu ou se é do mundo que me rodeia. Só sei que me faz pensar o que é bom. Por exemplo, se me perguntaram se sou republicano ou monárquico, não sei responder taxativamente, pois encontro nos dois sistemas boas e más soluções e práticas e ainda não tenho opinião formadas. O mesmo acontece, em certas ocasiões, quanto às chamadas questões fraturantes que, ultimamente, têm ocupado a agenda mediática e política. Agora, como se sabe, o grande tema é a legalização da eutanásia ou morte assistida que vai a votos na próxima semana no Parlamento nacional.

As minhas convicções sobre estas matérias assentam nas minhas crenças religiosas e sou daqueles que defende que a vida é inviolável desde a conceção até à morte natural. Mas devo confessar que por vezes vacilo nessas certezas quando confrontado com o sofrimento humano. Fui um feroz opositor à despenalização do aborto até às 10 semanas, nas consultas populares de 1998 e de 2007 e voltaria a sê-lo se o tema fosse referendado. No entanto, tenho que reconhecer que a “liberalização” evitou muitos problemas sociais e criminais e salvou muitas mulheres da morte, mas também não esqueço as crianças que ficaram por nascer. Num país dos mais envelhecidos do mundo, não deixa de ser paradoxal que depois de termos facilitado e pago a interrupção da gravidez, agora se incentive e pague para que os casais tenham mais filhos. Sinais dos tempos!

Os defensores da eutanásia evocam o direito do ser humano a pedir para morrer quando já nada mais lhes resta de esperança e quando estão numa fase terminal e dolorosa. Os opositores argumentam com os cuidados paliativos existentes para minorar a dor e o sofrimento dos doentes e alertam para os perigos dos negócios à volta do fim da vida. Em certo sentido todos têm razão, mas na minha crença a Vida está acima de qualquer outro direito. Esta é uma questão religiosa, mas é sobretudo uma questão de civilização. Curiosamente, foi isso que os representantes das diversas Igrejas em Portugal vieram sublinhar numa inédita Declaração Conjunta. Os líderes máximos dos católicos, dos judeus, dos muçulmanos, dos hindus, dos evangélicos, dos adventistas, dos budistas e de outras crenças proclamaram a sua oposição à legalização da eutanásia e ao suicídio assistido, declarando que “a vida não só não perde dignidade quando se aproxima do seu termo, como a particular vulnerabilidade de que se reveste nesta etapa é, antes, um título de especial dignidade que pede proximidade e cuidado. Assumimos que todo o sofrimento evitável deve ser evitado e, por isso, estamos gratos porque o desenvolvimento das ciências médicas e farmacológicas alcançou um patamar de desenvolvimento que permite o eficaz alívio da dor e a promoção do bem-estar”. Daí o apelo ao Estado para que faça chegar os cuidados paliativos a todos os que deles precisam, já que valorizam a pessoa até ao seu fim natural, aliviam o seu sofrimento e combatem a solidão pela presença da família e de outros que lhe sejam significativos. As Igrejas afirmam que “... o que nos é pedido não é que desistamos daqueles que vivem o período terminal da vida, oferecendo-lhes a possibilidade legal da opção pela morte...”, o que nos é pedido é que “...nos comprometamos mais profundamente com os que vivem esta etapa, assumindo a exigência de lhes oferecer a possibilidade de uma morte humanamente acompanhada”. Esta é a convicção dos que acreditam, mas é também a opinião de muitos agnósticos e ateus, e é, ainda, a posição de uma larga maioria dos enfermeiros e dos médicos portugueses, uma parte dos quais lida com a morte todos os dias. Quem durante 12 anos se confrontou com estes casos terminais foi a jornalista Laurinda Alves que, por estes dias, escreveu um magnifico artigo sobre este tema, testemunhando o seu voluntariado junto de crianças com cancro e de idosos numa unidade de cuidados paliativos: “Ninguém pede para morrer de ânimo leve. Absolutamente ninguém. Quem o faz está em sofrimento profundo e sente-se incapaz de lidar com esse mesmo sofrimento, tantas vezes vivido em cúmulos impensáveis de meses ou anos”, mas sempre que “...uma destas pessoas pediu para morrer ou gritou que era incapaz de viver na situação em que estava, assisti a movimentos extraordinários de profissionais, a atuações de especialistas que se empenharam totalmente em aliviar o sofrimento e resgatar o sentido de vida de cada uma destas pessoas em crise ou desespero”. Um testemunho que reforçou a minha convicção de que a eutanásia não é solução. A solução não é eliminar quem sofre; é atenuar o seu sofrimento.

Já agora, é estranho que se tema tanto um referendo sobre esta questão, já que nenhum dos grandes partidos inscreveu esta matéria nos seus programas eleitorais em 2015.