1. Disco: “Madeira” dos Paus. Não só porque foi gravado entre nós, graças a uma residência artística proporcionada pelo Aleste, não só porque chegou ao primeiro lugar do top de vendas nacional, mas também porque é um discaço. Atenção ao trabalho em vídeo da Espalha Epopeias.

2. Livro: “Cidades Invisíveis” de Italo Calvino. As conversas de Marco Polo com o Kublai Khan, imaginadas pelo escritor. As conversas de uma cultura com outra. A conclusão de que um imperador será sempre, para a esmagadora maioria dos seus súbditos, um estrangeiro.

3. Fui lembrado que, no passado dia 24, fez anos que morreu o Miguel Portas. Tive o prazer de conversar com ele por duas vezes. Da última conversa, sou o único que ainda cá anda. O Paulo Martins e a minha mãe, infelizmente, também já partiram. Tinham ido jantar os três e chegaram ao Café do Teatro, quando aquilo ainda era Café do Teatro e nos podíamos sentar e conversar até às tantas.

Conversa da boa pela noite dentro, entre pensares diferentes, e copos. A certa altura, e a propósito de já não sei o quê, eu disse que me definia como liberal com algumas pontes para o libertarismo (pontes que, com a idade, perdi). Respondeu que, se era assim, eu não era um caso perdido... E riu. Muito.

Embora politicamente separados por um mundo, sempre tive uma grande admiração pelo Miguel. Era difícil não gostar dele.

4. No dia 25 de Abril, a Iniciativa Liberal desceu a Avenida pela democracia e depois voltou a subi-la pela liberdade. Porque para termos mais democracia isso só pode acontecer com mais liberdade. Mais liberdade política, mais liberdade económica e mais liberdade social!

5. E o que dizer, salvo as excepções conhecidas, do silêncio ensurdecedor de alguns dos deputados que beneficiando de um subsídio (e defendo com unhas e dentes que o tenham) recorrem a um outro, quando gastam do primeiro?

Mas será que pensam que se nada disserem a coisa será esquecida?

Pela minha parte, não sou desmemoriado.

E os silêncios ficam com quem insiste em os calar.

6.Liliana Rodrigues está a fazer um trabalho fantástico no Parlamento Europeu. Sem muito espalhafato, o que tem conseguido aprovar são questões de enorme importância.

Agora, conseguiu fazer passar uma emenda no relatório sobre o Mecanismo Europeu de Protecção Civil, na Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, que prevê o dever de auxiliar outros países da UE em caso de catástrofe. Nós, que nos últimos anos temos sido tão atreitos a situações destas, sabemos bem da valia destes apoios.

E saber que, nos “mentideros” da politiquinha, consta que o PS Madeira a não vai reconduzir em 2019. Que António Costa, pelo supremo interesse nacional, a ponha na quota nacional.

7. E por falar em Costa este, na moção que vai apresentar ao Congresso do PS, diz quer “oferecer uma solução de Governo estável e duradouro” aos madeirenses. Pela minha parte, muito obrigado, embora os termos “estável” e “duradouro” me arrepiem. Os governos de AJJ foram-no e nem vou recuar mais no tempo para não ofender ninguém.

8. E José Manuel Rodrigues, depois de uns meses onde nas suas crónicas até uma moção a um futuro Congresso do CDS nos ofertou, vem apoiar uma possível e provável solução Rui Barreto. Ou seja, podemos dizer que José Manuel Rodrigues pariu um rato...

9. Na passada 6ª feira vi, no “6.ª às 9”, na RTP1, um programa sobre as expropriações feitas em Sines. Feitas sob pressão aos proprietários. Compraram-se milhões de metros quadrados de terra por preços muito abaixo do que ditava o mercado. O Estado “roubou”, com toda a legalidade, o que não era seu. Propriedades agrícolas de sucesso, casas centenárias de família, pequenas propriedades que eram o sustento de milhares de pessoas.

E tudo feito pelo “impoluto” regime pré-25 de Abril, no final da década de 60 e primeiros anos dos 70tas. Roubo feito sobre a propriedade privada, e à força, para uma megalomania.

E é desta porcaria que há aí uns quantos que têm saudades. Que têm saudades dessa gente, como se os do dantes fossem melhores do que os de agora.

Nem que seja num aspecto, as coisas mudaram e para muito melhor: é que o “agora” permite-lhes andarem por aí a tecer loas aos Caetanos e Salazares e nada lhes acontece. Por mim, e para quem pensa como eu, terão sempre toda a liberdade para o fazer.

Mas os coitados que se atreveram a reclamar bem que se lixaram. As notícias sobre o assunto foram todas censuradas. A PIDE ameaçou e pressionou e ninguém se atreveu a enfrentar o monstro.

Se fosse hoje podiam recorrer à justiça, naquele tempo...

10. Adoro Teorias da Conspiração. Acho que são das coisas mais divertidas que a imaginação pode construir. Até tenho umas que criei, embora não acredite em nenhuma. Por exemplo, eu acho que o Marcelo são uns quantos ao mesmo tempo. O nosso presidente tem o dom da ubiquidade conseguindo estar em dois ou três sítios em simultâneo a dar abraços, beijos e afectos e a tirar selfies.

Mas há quem as tenha muito melhores que as minhas. Robert David Steele diz que, em Marte, existe uma colónia de escravos sexuais infantis. As crianças são para lá enviadas penso que no Tesla que o Elon Musk mandou há dias para o espaço. Devem ter começado à peguilhar umas com as outras e é por isso que o carro desapareceu.

Depois, temos esta catrefada de tempestades que nos têm assolado. Com nomes e tudo. Isto dantes não existia. Eu acho que há uma base secreta, na face escondida da Deserta Grande, que altera o estado do tempo. É por causa disso que, este inverno, houve uma data de gente com gripe A.

Também tenho uma teoria da conspiração sobre a Ana Malhoa, mas isto não é sítio para falar disso.

11. Em dia de fraca inspiração, deixo-vos com um pequeno texto de Almada Negreiros: “Em vez de ter morrido n’uma cruz, por ti, antes tivesse pegado na lança que me abriu o peito, para com ela te rasgar os olhos da cara. Para deixar entrar claridade para dentro de ti pelos buracos dos teus olhos rasgados.”

12. Bom primeiro de Maio a todos com os devidos cuidados ao saltar a laje.