Ópera bufa

A política regional está transformada numa peça de teatro digna de amadores de bairro. Tudo é encenado, tudo é ensaiado, tudo é dramatizado, mas tudo tem um final infeliz. Pelo menos, infeliz para os madeirenses. Não fosse a coisa séria e era caso para rir a bom rir.

A dialética Funchal-Lisboa, o contencioso Governo Regional-Governo Central, o confronto PSD-PS raia o burlesco. Do lado de lá, vão prometendo aos espetadores (é assim mesmo, segundo a nova ortografia) madeirenses que vão financiar a construção do Hospital, resolver a questão do subsídio de mobilidade e reduzir os juros injustos que pagamos ao Estado, mas vão sempre adiando a sua concretização, não vá a solução desses problemas favorecer eleitoralmente o PSD regional, nas eleições do próximo ano. O melhor é esperar, a ver se os socialistas chegam ao poder. Do lado de cá, vão fazendo exigências e subindo a vozearia, mas não se vê uma estratégia consistente para as negociações, antes pelo contrário, há membros do Governo Regional com discursos diferentes, e mesmo contraditórios, sobre os mesmos temas, como no caso do subsídio de mobilidade. Parece que dá jeito que a geringonça não resolva os problemas da Região, pois isso pode beneficiar o PS em 2019, e assim o PSD sempre fica com a velha estratégia do inimigo externo que rende alguns votos. E andamos nesta opera bufa, com um autarca e candidato a Presidente do Governo a anunciar que vai a Lisboa dar um murro na mesa do seu amigo Primeiro-Ministro para resolver os casos pendentes com a República. Ao que parece, a reunião foi secreta, já que não se sabe a hora e o local da socaria, nem existem imagens. No final, ficou a saber-se o que já se sabia: o Estado vai analisar pela enésima vez a possibilidade de financiar o novo Hospital. O murro deve ter sido substituído por mais uma carícia. Na resposta, o Presidente do Governo enche o peito, levanta a voz e anuncia que vai protestar junto do Chefe do Estado dos afetos. No entretanto, é convocado para São Bento e quando se esperava que ele sim desse uns murros...na mesa, eis que sai de lá sem nenhuma garantia de resolução dos assuntos pendentes, a não ser que Portugal vai lutar pelos interesses da Madeira na negociação do novo quadro de apoios europeus. Como se fosse de esperar outra coisa. Irra que o teatro continua, e o Presidente da Câmara do Funchal sentindo que o “ato” da deslocação à capital não tinha corrido bem, solicita que o Primeiro-Ministro se desloque às ilhas para explicar o inexplicável. E aqui vamos. Quanto ao chefe do Executivo, lá vai produzindo umas “deixas”, mais ou menos truculentas, numas visitas a tudo e mais alguma coisa, alimentando a “guerrilha” que serve às duas partes. PSD e PS acham que têm tudo a ganhar com a continuação com o contencioso da Autonomia.

No meio do teatro, a plateia que paga o bilhete (cidadãos, famílias, empresas) vê a sua vida a andar para trás com um serviço de saúde a rebentar pelas costuras, com ligações aéreas a peso de ouro e com impostos asfixiantes. Sejamos claros, este impasse, pode servir os objetivos do PS e do PSD, tendo em vista as eleições do próximo ano, mas prejudica os reais interesses dos madeirenses e porto-santenses.

É contra esta comédia de má qualidade que me insurjo e contra a qual me indigno, e é, também, por isso que estou disposto a voltar à política partidária ativa para ajudar a criar, ao Centro, com o CDS, uma Alternativa que faça Política com Responsabilidade e com Resultados ao serviço da Madeira e do Porto Santo.

Estamos fartos desta peça socialista e social-democrata, em que os encenadores não sabem dirigir, os coreógrafos se enganam com frequência, os atores têm os papéis trocados, os protagonistas confundem posições, o “ponto” não existe e quem está no palco, ainda, goza da plateia. E as eleições são para o ano. Agora, imaginem a quantos golpes de teatro vamos ter que assistir. Acabemos com esta simulação!