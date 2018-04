O sonho de viver numa ilha paradisíaca

Tenho para mim a ideia de que a maioria das pessoas sonha em um dia poder viver numa ilha. Lembro-me, quando era criança, de dizer que um dia ia viver numa ilha deserta, cheia de palmeiras e sumos de fruta , onde o Sol só desaparecia para dar lugar ao céu estrelado e o calor não tivesse prazo de validade. Passados alguns anos mantive o sonho da ilha mas ao invés de deserta seria cheia de pessoas e festas, com um copo ou dois à mistura , música e um mergulho ao fim da tarde no mar. Virá o tempo (imagino eu) em que sonharei com um cocktail que misture os sumos de fruta de criança com o álcool da juventude de preferência com um chapeuzinho em cima e sem uns nem outros para fazerem barulho. Simplesmente poder acordar a ver o mar e mergulhar logo pela manhã depois de um passeio por uma qualquer baía.

Percebo que quem vive na Madeira, pode sentir por vezes necessidade de ver outras coisas, pessoas e lugares e que à medida que os anos vão passando vamos sempre vendo mais facilmente as dificuldades e os defeitos que as virtudes. Eu próprio acho que comecei a ver Lisboa com outros olhos e a dar valor a sítios que nunca sequer tinha dado conta de existirem quando regressei após dois anos passados no estrangeiro. Os nossos olhos mudam por isso consoante o que estão habituados a ver e tendem a moldar-se às circunstâncias. Por exemplo a quantidade de pessoas que tem ainda hoje o sonho de um dia ver o Mar e outros que por ele passam todos os dias e nem dão pela sua presença.

Um caso paradigmático disso mesmo é o estigma das distâncias. Vejo por exemplo alguns amigos meus do Funchal “queixarem-se” das distâncias quando é sugerida uma ida a Machico ou à Ponta do Sol por uma qualquer razão. Eu costumo dizer que não são raras as vezes em que ir dos meus antigos escritórios no Parque das Nações em Lisboa até à minha rua em Campo de Ourique (ou seja atravessar Lisboa) é mais demorado que fazer a viagem Lisboa-Funchal. Assim como ir a Machico vindo do Funchal é sensivelmente mais rápido do que ir de minha casa até à marginal onde posso ver o Rio Tejo. A nossa habituação a certo tipo de rotinas faz-nos entrar numa bolha em que o nosso comodismo se transforma num sem número de constrangimentos que à medida que o tempo passa mais difícil se vai tornando de ultrapassar.

A verdade é que na Ilha da Madeira temos a sorte de no mesmo dia podermos trabalhar e dar um mergulho sem termos que meter 15 dias de férias. Que podemos passear à beira-mar sem precisarmos de nos deslocar de carro. Isso quer queiramos ou não torna-nos uns privilegiados. Não deve, no entanto, de forma alguma, ser encarado como um problema quando queremos visitar um evento ou um concerto, uma exposição ou espetáculo num outro concelho ou na outra ponta da Região. Porque quando é bom deve ser seguido seja na restauração, na Arte , Cultura e tantas outras.A ilha paradisíaca que sonhava quando era mais novo está aqui bem à minha frente e isso , por muitos defeitos que lhe possam pôr, será sempre para mim o expoente do meu desejo antigo , viver numa ilha e trabalhar perto da praia. Até já tenho um letreiro preparado para colocar à porta de casa, para não me esquecer de dar o devido valor se por cá permanecer muito tempo: Nunca deixes de encontrar no teu lugar, razões para seres feliz.