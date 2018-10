O meu sonho e o teu

Escrevo-te de Cabo Verde. Mais propriamente da Praia, na ilha de Santiago. Não para te falar de um País que se calhar pouco te diz embora tanto diga à Lusofonia e que se entranha na nossa história. Que é a nossa história também. Falo-te de sonhos. Do meu, do teu, do sonho deles. Do que nos une enquanto seres pensantes, com vontades próprias, objectivos e motivações. O que me traz aqui é trabalho embora quem siga o meu Instagram pudesse jurar que eram férias. Só mostramos o que queremos e eu não tenho a culpa que por aqui as paisagens sejam maravilhosas, tal como a Madeira. Ilhas que transformam cada imagem num retrato digno de postal. Ainda bem que assim é, bebemos a dobrar e juntarmos o útil ao agradável.

Espero por uma reunião com o Ministro da Cultura com quem travámos também amizade pelo meio, mas sem confundir as coisas. Trabalho é trabalho e cada um defende os seus interesses. É usual deslocarmo-nos aos PALOP porque aqui temos parte dos nossos interesses, mas também aquilo que nos puxa pela essência. Vivi em Moçambique e apaixonei-me por África. Foi amor à primeira vista e todos nós sabemos como isso é cada vez mais difícil hoje em dia por isso o melhor mesmo é aproveitar. Nos últimos dois anos temo-nos desdobrado em contactos, em estabelecer ligações e relações quase só com a roupa que temos no corpo. Sem ajudas, com o nosso dinheiro. Quando queres muito uma coisa vais e pronto. Acho que a magia só acontece assim. E é só assim que sabemos viver, aproveitando a paixão que nos há-de guiar. Há quem diga que somos tontos. Somos o que somos.

É disso mesmo que falo. Não sei onde isto irá parar, nem sabemos ao certo se irá parar a parte alguma, só sabemos que estamos a construir um caminho. O nosso caminho. E que isso já vale bem a pena. Às vezes apetece olhar para trás só para percebermos que é por aqui que queremos ir. Falo-vos de sonhos. Do que pretendemos atingir, do que achamos que é inatingível, do que vemos nos outros mas achamos que é demais para nós. Da concretização pessoal e profissional. Do nosso espaço no Mundo. Parece fácil mas não é. Mas nós não conseguimos ser de outra forma e acredito que tu que me lês provavelmente também não. Mas o que seria da vida sem sonhos? Sem acreditarmos que chegaremos lá sem saber muito bem onde é esse “lá”. Mas não podemos desistir pois não? Dentro deste espaço tem que existir espaço para construirmos, para irmos, para valorizarmos cada vitória como se fosse a maior das batalhas, a mais importante das conquistas.

O nosso sonho é este, o do multiculturalismo, da construção de uma rede global chamada Atlanticulture que nos aproxime e nos transforme em algo mais poderoso. Juntos. Mais fortes. Mais longe. Unidos pela língua. O teu há-de ser outro qualquer. Mas seja ele qual for, por mais pequeno ou utópico que possa parecer não desistas dele. Vai atrás. Corre, luta, chora, grita, sorri e retira o maior prazer de cada momento, mesmo que por vezes pareça não valer a pena. Mas vale. No fim do dia vai valer. Eu estou aqui. Sentado a ver o mar. Com esta vista maravilhosa à espera de uma reunião com o Ministro da Cultura. Focado no que nos trouxe até aqui mas a aproveitar o momento. Pleno de emoções. Sair da zona de conforto, saber que nem tudo se resolve através de um e-mail e vir sentir. Cara a cara onde tudo se resolve. Pese embora o Mundo se tenha industrializado continuo a acreditar no poder das palavras e no que transmitimos às pessoas quando nos damos “ao trabalho” de vir ter com elas. Isto para te lembrar que tens esses sonhos dentro de ti, que são difíceis de concretizar e que tens tanto com que te preocupar no dia a dia que as vezes parece não existir tempo para mais nada. Mas há sempre tempo para sermos felizes. É nisso em que acredito.