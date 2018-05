O meu pai e eu

Dizem que temos o mesmo sorriso, o mesmo orgulho e uma forma particular de viver para dentro, de guardar a dor e de falar pouco de sentimentos. Não sei, reconheço que tenho mau feitio assim como o teu, que gosto que me deixem a remoer sozinha como fazes, como tens feito estes dias desde o acidente. Quando custa, quando custa mesmo muito, abanas a cabeça a ver se passa, uma vez por outra lamentas a vida que te coube.

Eu não sei medir bem, não sei o que é deitar-se com fome e ter frio à noite, nem consigo sentir a vergonha de ir para a escola sem sapatos, sem cadernos e sem livros. E foi assim que começou, lá no Curral Velho. Aos 10 anos estavas a servir numa casa de gente rica como moço da fazenda, aos 12 ou 14 foste pagar uma dívida à mercearia. Depois veio a tropa e as tuas melhores memórias por Mafra e Lisboa, as vezes que andaste de comboio e alugaste uma bicicleta.

Nós chegámos mais tarde, tinhas tu 30 e poucos e andavas pelo campo a fazer casas e igrejas. E corrias para casa, pela vereda dos Prazeres acima, para pegar ao colo a filha que te tinha acabado de nascer. A tua menina a quem trouxeste um búzio para ouvir o mar e ensinaste a ver as estrelas no céu, a quem deste sonhos de viagens pelo mundo e por quem choraste como uma criança no dia em que ficou doente e o médico disse que era mau.

Estes dias têm sido duros, acho que não esperavas por isto, por ir ao hospital visitar a mulher com quem refizeste a tua vida, com quem vivias um dia de cada vez, e que te dava a mão para atravessar a velhice. Eu também não sei medir o que sentes, tudo o que sentes aos 81 anos depois de anos ao frio e ao sol nas obras, depois da morte da mãe, depois de recomeçares. Num dos nossos almoços de domingo saiu-te o desabafo, um “já passei por muito” com os olhos rasos de lágrimas.

Foi um instante, que tu és forte, sempre foste assim duro e quase na mesma medida com que te surpreendes com o gatinho amarelo e branco que às vezes aparece debaixo da laranjeira, até ficavas com ele se não fossem o cães. Os cães também estão velhos e doentes, mas chegaram primeiro e são teus, fazem parte do que havia antes do acidente que mudou tudo faz agora um mês. Estava um dia de sol e abriste um guarda-chuva para proteger a Maria José enquanto não chegava a ambulância.

E esse gesto faz parte de ti, do que me lembro de ti na infância na vez que fomos todos ao circo e de todas as vezes que me defendeste. Não foi sempre simples, tivemos desentendimentos na adolescência, coisas de pais e filhas, sobretudo de pais quando as filhas começam a namorar, mas passou. Tu nunca foste machista, admiras a inteligência, o saber, a delicadeza, tudo o que achas que te falta, mas devias saber que poesia não te falta. E, se somos mesmo parecidos, gostava de ter isso, essa poesia que te faz aguentar de pé a vida que te calhou.