O Meu Hospital é Melhor que o Teu

1. E semana de trabalho intenso. Nem livro nem disco.

2. Inenarrável o texto que Miguel de Sousa escreveu. Não que não tivesse razão nas críticas que faz ao Presidente da TAP. Mas porque lhe associa um povo. Segundo o Vice-Presidente da Assembleia Regional os brasileiros só são bem recebidos se for para jogar futebol, confunde maldosamente o povo brasileiro com uma elite política corrupta, transforma a palavra “brasileiro” num insulto.

3. Os nossos amigos do PS, para espanto de alguns que hão-de ser muito poucos ou muito distraídos, tiraram cinco coelhos da cartola. Reconheçamos que, como prestigiadores são muito fraquinhos. Já escrevi, por várias vezes, que no momento e na altura certa todas estas coisas que se têm revelado como contenciosas entre o Governo Regional e o da República, se resolveriam como que por magia.

Para quem ande desatento a primeira página do DN da passada quarta-feira a anunciar que o PS cafonista ia resolver cinco dossiers importantes, pôde causar uns AH’s e uns UH’s de espanto. Agora, para quem já aqui anda há algum tempo, isto é truque de se cheira ao longe.

Mais, em vez de estarem caladinhos tentando fazer com que alguma daquelas cinco medidas sejam contempladas no OE, não resistiram e toca de pôr a boca no trombone.

Ele é a mobilidade aérea como a de Canárias (a EasyJet já disse que se assim for abandona a linha) e com mais uma companhia aérea (que para vir só o fará com incentivos financeiros, como o disse claramente a Ryanair); ele é a mobilidade marítima com ligação para Lisboa onde terá que ser construída uma rampa Ro-Ro e que só será rentável se a operação puder trazer e levar carga (coisa que não deve cair muito bem ao responsável pela Economia dos Estados Gerais socialistas); ele é os juros da dívida, onde acham que o estado se portar com uma das regiões do país como se fosse um velho usurário está certo e recomenda-se; ele é o Novo Hospital que para mim já nem assunto era pelas promessas feitas que tinham que aparecer no OE deste ano sob pena do Governo da Geringonça passar por mentiroso; e ele são os apoios ao nossos conterrâneos regressados da Venezuela que, ao que julgo saber, até tem corrido dentro do razoável (o maior problema da Venezuela são aqueles dos nossos que lá estão e isso tem que ser tratado com pinças).

Se alguma destas coisas não constar do OE, vai ser mau para o PS. Se a maioria delas não estiverem consagradas no Orçamento vai ser péssimo para os socialistas. Se nenhuma for contemplada é um suicídio político.

Ao que parece uma estará, o Hospital, nas nestas coisas convém ser como São Tomé... ver para crer.

Isto cheira-me a precipitação. E o mais certo é no OE constarem assim umas coisas do género “não coisa nem sai de cima”. Umas flores tipo “amor de burro” que se agarram e não “deslargam” algumas cabeças.

Se por outro lado disto sair alguma coisa que se veja, é a campanha eleitoral que começa e logo com um golo que vale por cinco deixando Albuquerque e o PSD em maus lençóis.

4. No mesmo dia entrevista de Paulo Cafôfo à SIC. Que raio de coincidência. Parecia aquela rábula da Ivone Silva da Olívia Costureira e da Olívia Patroa, sendo à vez Presidente da Câmara e candidato a Presidente do Governo.

Limitou-se a repetir o que se podia ter lido no DN Madeira e de que já falei acima.

O candidato e presidente da câmara fala bem, é bem-apessoado e pronto. É tudo. Continuemos à espera de coisas em concreto: como, quando, com quem, onde, porquê?

Citando ao título da obra de Erich Maria Remarque: A Oeste Nada de Novo. E pronto lá falei de um livro.

5. Ultimamente, quando viajo, pergunto-me se esta coisa de nos obrigarem a fazer longos percursos dentro dos aeroportos, de modo a visitarmos os centros comerciais em que se transformaram, não é também uma questão de mobilidade...

6. Desculpem lá ser chato e voltar ao mesmo. Se as autarquias nos devolvem impostos; se pagam bolsas e livros; se andam aí propostas para preços fixos para os passes dos transportes públicos e o resto pago pelo Estado; se o Governo orçamenta benefícios fiscais todos os anos no OE; se há uma data de entidades isentas de IMI; se os partidos estão isentos de IVA nas campanhas; e por aí fora, pergunto outra vez porque é que não se acaba com isto tudo e se baixam os impostos? Ficamos logo com mais dinheiro no bolso para aplicar como quisermos...

7. - “o meu partido é que trouxe o hospital”!

- “não foi nada foi o meu”!

- “foi o meu”!

- “foi o meu”!

- “foi o meu”!

- “foi o meu”!

Queria aproveitar esse momento de felicidade quando soubemos que o Governo da República irá incluir no OE as verbas para a construção do Hospital da Madeira para agradecer, sinceramente e do fundo do coração, a todos os portugueses. É com os impostos de todos nós que isso vai acontecer.

Bem hajam e não liguem aos joguinhos indecorosos do “a minha é maior que a tua” que temos visto nos últimos dias, por parte de alguns partidos.

8. Coimbra, século XXI. Obrigado CP por suprimires comboios, vá lá o Diabo saber porquê, e me fazeres não chegar a horas para apanhar o avião em Lisboa para a Madeira.

Este país é um enorme problema de mobilidade. Mobilidade acima de tudo mental!!!!!

9. Anda por aí uma estirpe de políticos que procuram funcionar, estilisticamente, por imitação... esquece-se, porém, de que quando o original não presta o sucedâneo fica intragável!

10. Esta dedico-a ao CSM, que não é o Clube Sport Marítimo, para que tenha qualquer coisa para comentar abaixo, já que tanto se irrita com o liberalismo. Democracias liberais: voto universal, separação de poderes, sistema de pesos e contrapesos, liberdade de associação, de expressão e de credo, respeito pela propriedade privada e pelo mercado livre, alternância pacífica de governos, direitos humanos e liberdades civis, oportunidades iguais para uma vida digna para todos, equidade, estado pequeno e funcional, impostos baixos, políticas de incentivação ao emprego, protecção ambiental, igualdade de género, multiculturalismo, estado laico, impostos baixos, acesso de todos a um sistema misto de educação, direitos LGBT, aborto, educação livre e progressista, abolição da pena de morte, eutanásia, descriminalização das drogas, descentralização e autonomia

progressiva, multilateralismo e internacionalismo, fiscalização, regulação mínima e a estritamente necessária, etc.. Hoje em dia há governos liberais, ou com participação liberal, no Canadá, na Austrália, na Holanda, na Bélgica, na Croácia, na Dinamarca, na Estónia, na Finlândia, na Lituânia, no Luxemburgo, etc. O ALDE (Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa), do qual faz parte a Iniciativa Liberal, é a terceira maior força política no Parlamento Europeu e reconhecido por todos pelas suas posições claramente pró-Europeias e progressistas.

Pronto, comente-se então, embora eu preferisse que a troca de ideias se fizesse frente a frente, pois não tenho por costume responder a comentários de quem não conheço ou não se identifica.