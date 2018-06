O Atlanticulture Center

Desde ontem dia 06 de Junho que Machico e a Região Autónoma da Madeira têm uma nova casa Cultural e Criativa. Foi para nós que estamos envolvidos neste projecto há 3 anos não o fim mas sim o princípio de um sonho que pretende reunir os diferentes agentes culturais através de uma plataforma unificadora dos Países da Comunidade de Língua Portuguesa mas também da Região da Macaronésia estrategicamente tão importante para a nossa Região.

Este esforço conjunto consubstanciado numa parceria publico-privada que envolve associações, pessoas e forças vivas precisa agora de ser alicerçado numa construção constante de abertura à sociedade com a intervenção e o contributo de todos. Um espaço que ganha agora determinante dimensão física e que pese embora o facto de não se extinguir em quatro paredes dada a sua dinâmica transversal e envolvente permite com uma base digna e robusta apresentar diversos conceitos, conteúdos e programações até antes mais limitados e isso pode e deve revelar-se factor decisivo já que parte do projecto assenta no contacto com as pessoas e sociedades por forma a garantir uma interação mais precisa e acutilante.

Acreditamos por isso que esta fase em que vivemos mais híbrida e descaracterizada onde o que vale é satisfação imediata dará lugar a novas gerações mais preocupadas com os nossos factores históricos, a nossa criação sustentada e um projecto de sociedade mais equilibrado e por isso justo. Esta nova forma de estar e de pensar terá obrigatoriamente que passar por uma aposta muito mais profunda no multiculturalismo , na relação virada para a diversidade e nós por cá devemos sustenta-la no fortalecimento dos laços com os Países de Língua Portuguesa com quem temos uma afinidade especial.

Infrastruturas como esta que dêem palco à conexão, ao aprofundamento e à apresentação de novos e diferentes projectos que nos aproximem dos valores que defendemos serão por isso essenciais para uma aproximação ao que verdadeiramente interesse. As pessoas e os diversos fenómenos sociológicos. Uma aposta consistente nos fenómenos Culturais e na sua aplicação através de plataformas de conhecimento e interação ganharão, estamos em crer, uma importância vital no aparecimento de uma nova sociedade orientada para a nossa essência e o nosso equilíbrio.

É por isso para nós Atlanticulture de uma forma humilde um orgulho poder apresentar um espaço de Cultura, de Arte e de Criatividade para todos os Madeirenses e com eles para o Mundo apostando nos valores seguros mas também nas oportunidades para as novas gerações. Um desafio que é de todos e para todos com o objectivo de agitar, transformar e construir deixando marca de forma indelével no enriquecimento intelectual. A porta está aberta sejam bem-vindos ao Atlanticulture Center!