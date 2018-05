O António veio à Madeira

A recente visita do Senhor Primeiro Ministro António Costa à Madeira , consubstanciada pelas suas declarações ontem quarta-feira dia 23 de Maio na Assembleia da Republica trazem-nos na minha opinião e ao contrário do que já foi dito por outros algumas novidades que não me parecem de somenos.E para quem conhece a personagem, e a sua forma de estar muitas vezes estratégica e esguia, ver a forma como se comprometeu publicamente com certos temas dá-nos pelo menos a garantia de que a partir de agora saberemos a quem apontar o dedo em relação a certas matérias. E isso, hoje em dia não é nada mau, nem é nada pouco. Conseguirmos definir a quem sacar responsabilidades sobre dossiers tão complexos e importantes para a Região deve ser para nós visto como uma luz ao fundo do túnel e se essas palavras caírem em “saco roto” existem uma eleições daqui a pouco mais de um ano para ser dada a resposta. Ou seja , para mim o que foi dito vale como compromisso institucional.

Mas vamos aos diversos temas. Começando pela Saúde. No que respeita ao assumir das dívidas dos subsistemas de saúde parece-me mais um “mea culpa” uma vez que é do conhecimento público que daqui não vem novidade alguma mas sim a assunção de que existe uma dívida por pagar e que ela será paga a breve trecho. Quanto ao Hospital o paradigma é outro. Noticiou que será aberto concurso internacional ainda este ano para a construção do mesmo e que o Governo irá assumir o financiamento proposto de 50% do investimento mas muito aqui ficou por explicar quanto à forma e ao conteúdo, o formato em que será formalizado e “deadlines” para uma unidade essencial para o desenvolvimento da Região.

Em relação ao Subsídio de Mobilidade muito haveria para escrever. Fica a responsabilização do Primeiro Ministro ao garantir que a prioridade nomeadamente no desenhar das propostas para o Portugal 2030 em concordância com a UE é “ sermos mais competitivos externamente e mais coesos internamente e essa coesão interna expressa-se desde logo na relação do Continente com as Regiões Autónomas e que é fundamental na valorização das autonomias e na valorização do principio da continuidade territorial e na valorização e proteção das especificidades das Regiões Ultra Periféricas através de um Subsidio de Mobilidade que seja justo e correto que sirva os madeirenses e não as companhias aéreas”. Ficámos por isso a saber que o Estado está interessado em ajudar a resolver a questão quando conseguir que o apoio seja efetivo para quem dele deve gozar mas não para a TAP companhia do próprio Estado. Então não deveria ser fácil de resolver? Ou estamos apenas a enviar o tema “para baixo do tapete”?

Garantiu ainda em sede da Assembleia da Republica no dia de ontem que não existirá uma descriminação negativa relativamente aos juros pagos da Região ao Estado Central comparando com os juros que o Governo paga a quem o financia. É estranho ter que vir à Madeira para tomar conhecimento disso mas ainda assim registo com agrado que algo será feito relativamente a este assunto. Esperemos que o mais rapidamente possível. Outra questão essencial a disponibilidade da Ministra do Mar ajudar na resolução da Linha Ferry entre o Continente e a Madeira. Embora já exista um plano para o mesmo acho que toda a ajuda é bem vinda para que a nossa dependência em relação aos limites impostos pela ANAC não nos deixe tão à mercê do vento. Já agora se for possível ajudem também a resolver de uma vez por todas e com soluções rápidas e confortáveis como existem em tantas outras partes do Mundo a ligação de barco Porto Santo - Funchal . É que parte dos problemas da ilha seriam resolvidos com a resolução deste assunto. Já que deixa as mãos assim, cá estaremos para cobrar as promessas...