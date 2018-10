Novo Hospital - A Linha do Tempo

Vai por aí um frenesim nas hostes socialistas com o devido contraponto nas trincheiras social-democratas sobre a aprovação pelo Conselho de Ministros do Novo Hospital da Madeira como Projeto de Interesse Comum. Devo afirmar que a medida só peca por tardia, já que desde 2000 que o CDS vem defendendo a sua construção e fazendo tudo que é possível para que o Novo Hospital seja uma realidade. A memória dos homens e, particularmente, de alguns políticos é curta e por isso convém traçar uma linha do tempo ( ler cronologia dos avanços e recuos inserta no Diário de 1 de março de 2011) sobre a questão e ver quem, desde a primeira hora, esteve com o projeto (CDS e PCP), quem o quis e depois recuou (PSD ) quem o obstaculizou e agora procura tirar louros (PS) e aqueles que duvidaram da sua necessidade e construção (Bloco de Esquerda).

Em 2000, já lá vão 18 anos, fui a eleições como líder do CDS defendendo a necessidade de a Madeira ter um Novo Hospital, tendo em conta a degradação e saturação do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sem possibilidades de qualquer ampliação funcional e a ruína e perigo do Hospital dos Marmeleiros, sem hipóteses de reabilitação aceitável. Fiquei sozinho na defesa do projeto, mas nunca desisti porque estava ancorado nos estudos dos especialistas e na opinião abalizada dos profissionais de saúde. É óbvio que os problemas do Serviço Regional de Saúde não residem, apenas, nas más infraestruturas hospitalares, mas é certo que a forma como se encontram, contribuem em muito para que não se prestem os devidos cuidados de saúde às pessoas, dado que são as pedras angulares onde assenta o funcionamento do Sistema.

Em 2002, o Governo Regional, pressionado pelas Ordens, Sindicatos e profissionais de saúde, lá se convenceu da sua necessidade e começou a estudar a localização, a elaborar anteprojetos, a fazer o programa funcional e anunciou o concurso da sua construção para 2006. Entretanto, algumas expropriações avançaram, 8 consórcios manifestaram interesse na sua construção, o Governo foi refirmando o objetivo de a concretizar, mas a obra não passou do projeto e, inexplicavelmente, em fevereiro de 2011, resolve abandonar a construção do novo Hospital, alegando razões financeiras e prometendo obras de recuperação nos Marmeleiros e ampliação da Hospital Dr. Nélio Mendonça, isto apesar de os estudos garantirem que reabilitar estas unidades custava tanto como erigir o novo. Ao longo dos anos, no Parlamento Regional, o PSD ia chumbando Resoluções do CDS para que a Região candidatasse a construção no Hospital a Projeto de Interesse Comum, com financiamento do Estado. Mas o melhor estava para vir: em 2014, o Conselho de Governo do PSD, depois de vários remendos na Cruz de Carvalho, anuncia a suspensão do Plano Diretor Municipal na zona e a construção de 6 torres de 10 andares, nos terrenos adjacentes ao atual Hospital. A decisão merece o repúdio das organizações de saúde, da sociedade civil e de várias personalidades que intentam uma Ação Popular no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. Entre os seus mentores estão os médicos Mário Pereira, Manuel Brito e Pedro Costa Neves que classifica o projeto de “favela sanitária”. Na altura, dirigentes socialistas recuaram subscrever a Ação. As eleições de 2015, fizeram o resto e levaram o PSD a recuar nesta megalomania que ia desfigurar aquela zona e não resolveria os problemas do hospital, cujo projeto data da década de 50 do século passado.

Em 2007, na malfadada revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, da autoria do Governo socialista de José Sócrates, a única medida positiva que se conseguiu introduzir na discussão na especialidade da Assembleia da República, foi a possibilidade de os chamados Projetos de Interesse Comum, comparticipados pelo Estado, poderem abranger as áreas sociais, nomeadamente a construção de unidades hospitalares. A proposta foi do CDS e mereceu aprovação, e foi esta norma que permite agora que a República ajude a custear metade da construção do Novo Hospital. Só é pena que o financiamento não seja de 100 por cento como noutras regiões do país. Vamos a ver se é desta que a obra avança, na certeza de que a infraestrutura é decisiva para a Saúde na Região, mas que de nada servirá se não se proceder a alterações profundas na sua gestão, investindo na contratação de médicos, enfermeiros e assistentes e dignificando o seu trabalho; reduzindo drasticamente as listas de espera de consultas e de cirurgia; resolvendo o problema das altas problemáticas através de mais lares e da responsabilização das famílias e mais importante: apostar numa saúde preventiva e de proximidade, dotando os Centros dos meios humanos e materiais capazes de responder ás necessidades das populações.