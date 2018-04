No fim somos só nós mano

Quando eu cheguei tu já cá estavas e eras o rei das tias, do pai, da mãe e do avô. Não me lembro de ser de outra maneira, as memórias mais antigas que tenho são contigo, quando vínhamos da Vitória com o pai e eu morria de medo que um carro te atropelasse. Ou quando tivemos varicela, aquilo dava tanta comichão ou quando abri a testa na casa da Idalina só para não ficar atrás. Eu queria fazer tudo o que fazias como trepar árvores e dar a volta na varanda e era capaz de enfrentar os miúdos da vizinhança à pedrada quando aquilo para os lados do Nelinho e do José Paulo corria mal.

Eles tinham irmãos e primos; nós éramos dois e um era rapariga, com sorte o Paulinho e o Élvio ficavam do nosso lado. Eu não gostava de ir à venda, ninguém gostava muito, mas ia de peito aberto quando corrias o risco que te fizessem uma espera a subir o caminho que ia dar à rampa. Não era sempre fácil, nem simples e perdi a conta a todas as vezes que acabou em zaragata o que era para ser uma brincadeira. As tias defendiam-te quase sempre, eras o rapaz e tinhas aquele jeito manso de as levar, mas isso nunca nos atrapalhou. Nem quando me puxaste o cabelo, nem quando te dei a resposta. Acho que me ensinaste a não ter medo.

As tias não entendiam, andavam sempre a separar-nos, o que era um castigo dos grandes. Quem mais havia para aborrecer ou para discutir assuntos tão prementes como quantas estrelas tinha o céu ou de que maneira as pessoas entravam na televisão. Quem mais podia perceber que o palheiro era a ponte da nave do Caminho das Estrelas e ameixeira amarela parte do imenso universo? Nós partilhávamos a imaginação assim como dividíamos a garrafa de laranjada em dois copos. Às vezes a mãe dava-lhe para comprar t-shirt iguais e houve um tempo que não se notava os três anos que levavas de avanço.

E por isso chegaste mais depressa à adolescência, parecias outro. Não era só a voz, a barba e os cigarros às escondidas, era ires acampar e teres segredos. Eu não contei às tias ou à mãe dos cigarros e nunca deixei de te ouvir. Nem quando falavas dos filmes que ias ver ou das miúdas por quem tinhas um fraquinho, nem quando te deu para deixar de acreditar em Deus. O reboliço que foi. A mãe dizia que eras um bocado “vasilha torta”, discutiam tanto os dois, mas adorava-te, perdoava quase tudo, até aquele crocodilo de borracha a fazer que engolia o menino Jesus do presépio. Sei que a tiravas do sério, ela intuía as águas profundas onde navegavas.

As mesmas águas de onde brotavam os poemas e o olhar que aí pelos 20 anos te deu estilo, era o máximo apresentar-te às colegas de turma. Eu tinha orgulho, sabes? Por seres diferente, acho. Ou por te ter seguido para todo o lado quando a fazenda do avô era o nosso reino. Quem sabe se foi por me teres ensinado a gostar sempre de ti mesmo depois de me chamares gorda, mas se calhar é assim com todos os irmãos e irmãs. Puxam pelos cabelos, brigam, amuam, imaginam castelos nas nuvens e inventam histórias para ocupar o tempo. Pelo menos aquele tempo que havia e sobrava no Laranjal. No fim éramos só nós mano.