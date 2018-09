Não me TAP(em) os olhos!

Recebi inúmeras solicitações para aderir à causa de mandar Antonoaldo Neves, CEO da TAP, a um certo sítio menos simpático. Foram centenas as pessoas que não hesitaram em partilhar e instigar à revolta contra aquele brasileiro de ar empertigado que se atreveu a dizer que os madeirenses pagam módicas quantias pelas passagens aéreas.

Estava criado um novo inimigo externo que, supostamente reuniria consensos em torno de um Governo Regional ofendido que não tardou em considerar de “pornográficas” as práticas da companhia em relação aos preços.

Mas antes de aderir à corrente de revoltosos, decidi perceber melhor o que se passou na famosa audição na Assembleia da República, onde os nossos representantes tiveram oportunidade de confrontar, esclarecer e pedir contas ao tal CEO que dias antes tinha colocado a Madeira em alvoroço.

Estava convencida que ao ser chamado à pedra, Antonoaldo Neves – o brasileiro – iria fazer o seu mea culpa, talvez desencantar um lapsus linguae e reconhecer que, de facto, pagar 400 ou 500 euros por uma viagem de hora e meia é não só uma extorsão, como uma loucura, tendo em conta que, nós ilhéus, estamos praticamente reféns do transporte aéreo.

Também estava convencida que os nossos deputados iriam encosta-lo às cordas com números sobre quantos doentes foram ao continente fazer tratamentos e quanto pagaram pelas viagens, ou sobre quantos alunos pagaram preços escabrosos para regressarem a casa, até que cheguei ao final do vídeo (quase 3 horas e meia de gravação) e fiquei literalmente de boca aberta de espanto! Não só fiquei a perceber que afinal o tal empertigado que havia proferido declarações “descabidas” tinha a lição toda estudada, como sabia todos os números na ponta da língua, conhecia a realidade madeirense e, com o seu sotaque a fazer lembrar o samba, deu um autêntico show de bola na Assembleia da República.

Dias antes, o indivíduo já tinha dado todas as pistas sobre os argumentos e as bases em que assentam as suas decisões. Portanto, a sua linha de pensamento foi sobejamente conhecida antes desta audição. Para tomarmos decisões de apontar o dedo a fulano e sicrano, temos obrigatoriamente de analisar não só o conteúdo, como a forma. E foi justamente aqui que falhou de forma estrondosa esta audição parlamentar.

No meu entender (vejam o vídeo!), os nossos deputados foram incapazes de desmontar os argumentos apresentados pelo CEO que, por inúmeras vezes, avisou que só discutia “factos e dados”. A impreparação foi evidente, tanto mais que as cartas estavam todas do nosso lado. Aliás, já eram conhecidas!

Se esta é uma guerra de nós (madeirenses) contra a TAP, então temos que nos munir de ferramentas sérias, entender a linguagem do outro para que possamos estar ao mesmo nível, arregaçar as mangas, estudar os dossiers e responder à altura. “Factos e dados!”

Antonoaldo Neves foi bombardeado por questões repetidas, carecidas de “factos e dados” e a todas elas deu sempre as mesmas respostas. Ficou a saber que um deputado que viaja todas as semanas para a Madeira nunca encontrou viagens abaixo dos 200 euros e ofereceu-se para ajudá-lo a marcar passagens mais baratas. O mesmo deputado, socialista, que foi o único a apresentar valores, à última da hora, relativamente aos números das viagens pagas pelos madeirenses, contradizendo as tais tarifas módicas e mostrando que, afinal, convém fazer os tpc’s. Os números existem e deveriam estar à disposição de todos, a não ser que os papéis e papelinhos que deixamos nos CTT para receber o subsídio de mobilidade estejam todos na Meia Serra, incluindo os meus que ultrapassam os 300 e 400 euros por cada viagem a Lisboa.

Ninguém apresentou uma carta da ANAC a dizer que a imposição e a aplicação dos limites de vento são da sua responsabilidade, esvaziando e desmontando as certezas absolutas que Antonaldo Neves vem dizendo.

Aquilo que prometia ser um bailinho Vs samba para encostar o CEO da TAP às cordas, acabou numa autêntica lição, por parte do brasileiro, de como se deve preparar uma reunião com perguntas e respostas: “factos e dados”, deixando-me desiludida e até mesmo atónita com a prestação pusilânime dos meus representantes.

Terminei de ver o vídeo com duas certezas: muitos dos deputados que mantêm ou mantiveram negócios na esfera privada, gostariam de ter um CEO como aquele brasileiro empertigado que desempenhou, de forma exemplar, o seu papel enquanto responsável por uma empresa, defendendo e justificando os números e assumindo as falhas. A outra certeza prende-se com a clara noção que nunca se vai de canivete para um duelo de pistola. Ou seja, era esperado por parte dos nossos representantes uma melhor preparação, estudo dos dossiers e dos temas, até porque são eles os responsáveis pela aprovação de diversas leis que regulam a nossa sociedade. Em qualquer área, um profissional que se preze quando sabe que vai enfrentar alguém que não pertence à sua zona de conforto, deveria sentir-se na obrigação de se munir de todos os dados e mais alguns. Era isto o esperado! Por brio e por respeito pelos eleitores!

«O general deve basear-se em avaliações prévias. Elas apontam para a vitória quando demonstram que sua força é superior à do inimigo. Indicam a derrota quando demonstram inferioridade. Com numerosos cálculos, pode-se obter a vitória. Teme quando os cálculos forem escassos. E quão poucas chances de vencer tem aquele que nunca calcula!», Sun Tzu, A Arte da Guerra.