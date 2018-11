Não há Milagres Duas Vezes

Alegria e alento ou sofrimento e apreensão é apanágio dos que são adeptos, seja de que agremiação for. No Nacional não fugimos à regra. Daí este desabafo preocupado. Preocupação que cresce a cada fim de semana que passa.

Estamos no patamar superior do futebol português com uma equipa que aparenta ser de segunda. Se colectivamente considerada. Individualmente tem algumas excepções.

O milagre do ano transacto, subir logo no ano seguinte à descida (e depois de uma primeira volta medíocre), não voltará a repetir-se caso o clube caia novamente para o escalão secundário. Ora, e infelizmente, as coisas estão a começar de tal forma que parece certo que vamos percorrer o mesmo percurso atribulado. E o “ai jesus” chegará outra vez, lá para Janeiro, e terão, nessa circunstância, de ir a correr colmatar as brechas e faltas ou fazer as mudanças que se impõem para evitar que o colapso aconteça de novo.

Como se não bastassem os sinais que vinham chegando no que à competição maior diz respeito, acontece o descalabro humilhante da Taça. Levar 4 golos de uma colectividade de terceira divisão é coisa que não há memória entre os que disputam a liga principal. O que prova, contrariando os que acreditavam, que o grupo não corresponde em qualidade ao desafio que tem pela frente ou o treinador não está a dar conta desta mais exigente missão. Ou as duas coisas.

Como se não bastasse veio o encontro com o Portimonense e a exibição confrangedora dissipou quaisquer dúvidas. Pior não poderia ser. Não há fio ou qualquer ideia de jogo, não acertam um passe, o pontapé para a frente de recurso nunca coloca a bola onde deve, não têm posse, não pressionam, enfim uma pobreza que pronuncia um desfecho triste e amargo.

As lacunas são notórias. No lado esquerdo da defesa é gritante. E, tal como no ano transacto, falta-nos um trinco, (o Christian foi adaptado e disfarçou muita coisa). Na frente perdemos um ponta de lança e ficamos com os seus suplentes. E, por fim, aquela defesa mostra uma inconsistência, uma falta de solidez e uma apatia que não se compreende. Estas são só as falhas e omissões mais evidentes.

E se me dizem que há gente para ocupar essas posições então, digo eu, não devem estar a competir.

Mas esta tese de “coach” de bancada sobre jogadores pode até não ser como digo, admito. Mas, mesmo que a situação seja próxima do que descrevi, não explica tudo.

Teríamos de falar do sistema, que obviamente não pode ser igual contra todos os adversários. A flexibilidade táctica é uma característica dos bons técnicos e não o contrário.

O nosso, que teve o mérito de ser um dos protagonistas do sucesso da época que passou, corre o risco de vir a ser vítima de perniciosa acomodação e tolerância a uma eventual pouco exigente formação de plantel.

Mas se, como insiste o presidente alvi-negro, a equipa é boa (coisa que até agora não se viu), então o profissional que treina não é vitima, mas supostamente culpado. Se for esse o caso, quanto mais cedo a direcção tomar a decisão, melhor. Permitir que se arraste uma situação, sem perspectivas de melhora, é mau para ambas as partes.

Espero não ter razão. E que os meus receios não se confirmem e consigamos alcançar os nossos objectivos. Que não passam por outra coisa que não seja a manutenção. Os demais anunciados, fruto de entusiasmo ocasional, são certamente mera ilusão. Com as actuais condições.

A perseverança de Rui Alves reserva-nos surpresas que acabam por dar a volta ao texto. Mas estamos a arriscar muito e depois pode já ser tarde. Como na outra fatídica vez.

É porque milagres não acontecem duas vezes.

Ps: Braga aconteceu já depois de escrito este texto. Agora o sentimento que prevalece já não é de apreensão, é de constrangimento. A instituição centenária não merece. E a Madeira também não.