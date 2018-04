1. Disco: The Longshot é um side-project de Billie Joe Armstrong dos Green Day. Saiu por estes dias “Love Is For Losers” e é de ouvir e chorar por mais. Puro rock’n’roll.

2. Livro: “Elogio da Sede” do universal José Tolentino de Mendonça. Os textos que serviram de base ao retiro pascal do Papa Francisco onde as reflexões foram sugeridas por este nosso conterrâneo.

3. Filme: Bernardo Nascimento realizou, aqui há uma meia dúzia de anos, uma curta chamada “North Atlantic”. Lembrei-me dela esta semana, quando estava a trabalhar e os aviões andavam às voltas. Fui rever esse fantástico trabalho que está disponível no Vimeo e no YouTube. Ah, o Bernardo nasceu na Madeira mas acho que se sente, mais, do mundo.

4. Emmanuel Macron fez um discurso fantástico no Parlamento Europeu. Quem o não ouviu que o procure. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli, Paul-Henri Spaak, Helmut Schimdt, Jacques Delors, Helmut Koln e todos os outros que pensaram a Europa, vivos ou mortos, devem ter ficado muito mais descansados. Finalmente, um estadista.

Tristes, para não dizer ridículas, as interpelações dos MEP’s Paulo Rangel do PSD e Marisa Matias do BE.

5. Sabem como é que se percebe que o PS/Madeira continua partido ao meio?

Os partidários de Carlos Pereira dizem que não há nenhuma ilegalidade no recebimento de um subsídio atribuído, porque se gastou de um outro subsídio.

Os partidários do Me & Mini-Me acham que há uma questão ética e moral que impede que se receba um subsídio porque se gastou de um outro subsídio.

E assim vai o PS, onde tudo serve de instrumento de arremesso para mostrar que unidade é coisa de somenos.

6. “Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os estados sociais, os corporativos e o estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o estado a que chegámos! De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui!” - palavras proferidas na parada da EPC em Santarém, pelo Capitão Salgueiro Maia, na madrugada de 25 de Abril.

Torna-se cada vez mais necessário que cada um de nós tome consciência do estado em que isto continua!!!

7. O meu partido, a Iniciativa Liberal, decidiu participar na manifestação que vai descer a Avenida da Liberdade em Lisboa amanhã. E fez muito bem. Se lá estivesse, também participaria de cravo à lapela porque a LIBERDADE não é de esquerda ou de direita. É intrínseca!

Se em Abril de 1974 nos deram a democracia é mais do que tempo de conquistarmos a liberdade.

8. Não vou voltar a perder muito tempo com a história do subsídio ao subsídio dos senhores deputados das Autonomias na Assembleia da República, só pretendo acrescentar que Ferro Rodrigues e Carlos César são dois “tró-ló-lós” aos quais, agora, se juntou Vasco Cordeiro. O Presidente do Governo Regional dos Açores não percebe que o que há não é “um linchamento ético e político” de Carlos César, aquilo a que assistimos é a mais um suicídio ético e político. Dele e de quem lhe segue a pseudo-ética republicana, no que a este assunto diz respeito.

9. Adoro “haters”. Mas daqueles que o são mesmo. Que se babam pelo canto da boca quando pensam ter categoria para me insultar. Insultos saídos de certas bocas ou ponta dos dedos, conforme o caso, resultam para mim como elogios. Já aqui o disse que só me insulta quem eu quero. E nunca por nunca me sentirei insultado por um “hater”. Um “coiso” destes é a prova provada de que em alguma coisa o estou a incomodar. Parto do princípio de que, se aquilo que sou e digo não incomodasse, não tinha “haters”.

Um “hater” nem sequer é um invejoso. Não ambiciona aquilo que temos ou somos. É, antes, alguém que não está feliz ou satisfeito com o êxito, conquista ou felicidade de outra pessoa. Eu sou um homem feliz. Com os meus problemas e contrariedades, mas feliz. Conquistei umas coisitas e já tive os meus êxitos. Como também já fiz muita porcaria. E é isso que parece incomodar alguns.

Atenção, que fique bem claro, que não estou a falar daquelas pessoas que comigo discordam. Que argumentam, que gostam do debate bem rasgadinho. Esses são pessoas que respeito, mesmo que com as quais não concorde. E sei da reciprocidade.

Estou mesmo a falar dos que fazem do insulto argumento, que se assumem como donos de uma verdade que não verbalizam. Os que dividem o mundo entre o “nós” e os “coitados dos outros”. Que não têm noção de cor e vêm tudo a preto e branco.

E não sabem fazer outra coisa a não ser odiar.

Coitados.

10. Cada vez me convenço mais de que, na política regional, estamos a passar uma fase em que muita gente nela envolvida acorda de manhã e olha para os pés e pensa: “vamos lá a ver onde é que hoje eu vou dar um tiro”!

11. Vivemos num país que se está a transformar numa enorme “Casa dos Segredos”. Um país de gente mesquinha que por inanição não procura acabar com a sua vida desgraçada preferindo divertir-se com a desgraça dos outros. Pudesse a grande maioria de nós, e tínhamos câmaras na casa dos vizinhos, púnhamos os telefones de desconhecidos sob escuta, obrigávamos todas as casas a terem enormes buracos de fechadura por onde pudéssemos enfiar a cabeça para ver para além dele.

O jornalismo de alguns, em Portugal, transformou-se numa actividade bufa, insidiosa, onde impera a mentira e a calúnia. O “voyeurismo” transformou-se na regra. Alguma imprensa mata a democracia todos os dias, produzindo o que de mais vil e mesquinho se faz em Portugal. E a culpa é de todos nós. Porque lhes damos atenção, mesmo que pouca.

A justiça pratica-se na mesa do café, no local de trabalho, na esquina da rua, em frente à televisão, de janela para janela. Na justiça mora gente corrupta porque só pela corrupção se consegue que o segredo de justiça deixe de o ser. Mas, para todo o corrompido, há sempre um corruptor. Tão criminoso um como o outro.

12. Miguel Albuquerque deu uma entrevista nestas páginas em modo de balanço de três anos de governo. E foi só isso.