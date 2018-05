Eventos corporativos: O próximo passo

A próxima década trará a evolução do Turismo e da Animação Turística, sobretudo dos Congressos e Eventos de grande porte na Região, afirmando a Madeira como palco de excelência no Atlântico para receber eventos de dimensão. Eventos corporativos em geral e ações de “team building” em particular.

O evento corporativo interno surge normalmente associado à partilha profissional de dados, conhecimento e desenvolvimento de competências, ou aquilo a que chamamos de capacitação adaptativa, mas como base social, o que se espera é convívio e fortalecimento de relacionamentos pessoais, que vão desde as “happy hours”, “as flash talks”, ou os “kick off” comerciais. No topo destas comemorações estão os jantares de Natal e o dia de aniversario da empresa. Aquilo que muitos davam como atividades estanques e pouco dadas a evolução, foram sendo aos poucos alteradas com os comportamentos sociais das equipas e vieram a mudar para sempre a lógica do comportamento das empresas, introduzindo atividades outdoor, mais encontros gastronómicos, e que vão desde lazer à aventura e até ao relaxamento total (dolce far niente).

Realizados de forma isolada e independente da necessidade de qualidade de criatividade da execução estes momentos quanto menos comprometidos resultam como pequenos milagres motivacionais capazes de aumentar a produtividade gerando unidade e focando-os na “meta” e nos verdadeiros objectivos.

Aqui como em todas as áreas das industrias criativas, a motivação deve ser promovida à volta da missão e valores da “empresa”, mas a verdade é que a cultura corporativa encontra-se sob o ciclo da sua liderança e cada líder marca um padrão organizacional, estabelecendo as regras desta mesma cultura.

Este fenómeno proporcionou o aparecimento de novas agências com uma criatividade única, que se foi constituindo como um factor determinante para a evolução dos eventos corporativos.

Hoje em dia, a nível regional as empresas de Congressos, Eventos e Animação Turística, ainda são muito reduzidas ou nulas e confundem-se com empresas de aluguer de meios técnico, o que leva os players a contratarem empresas nacionais.

Apesar do aumento desta oferta de qualidade, de projectos muito competitivos, com muita qualidade e criatividade, continuam a existir muitos travões. A mobilidade é uma delas, e sem dúvida a mais importante, retirando à Madeira espaço para concorrer com o Algarve ou mesmo as ilhas espanholas com especial enfoque em Ibiza, que ultimamente vêm sendo muito procuradas para estas reuniões nacionais e internacionais.

É por isso fundamental mudar o “Chip”, e em conjunto invertermos esta situação, construindo as condições para incluir a Madeira no TOP 5 das buscas no que a este mercado diz respeito, entrando numa fatia importante da quota dos eventos a nível europeu. Esta vaga terá de ser acompanhada por alguns sectores, nomeadamente por instituições de serviço público, algumas autarquias e entidades.

Esta herança cultural, de “Pérola do Atlântico” terá de ir além do Turismo convencional.

Apesar de todos os esforços e das melhorias introduzidas nos últimos anos, os custos de mobilidade, alicerçado numa cultura de facilitismo, tem continuado a construir barreiras, servindo se de algumas ideias chave dos teóricos do “não conseguimos concorrer com o destino tal”....

É fundamental termos a capacidade de ir além do óbvio. E olharmos mais para o Mar já que estamos rodeados dele.