Está difícil estudar

É com natural ansiedade que os jovens candidatos esperam e desesperam para saberem se entram na universidade. Chegada a boa notícia têm matrículas para fazer imediatamente a seguir, marcam avião à pressa (o que não é fácil e os preços são obscenos) e lá vão a correr em direcção a Lisboa ou Porto para arranjar onde viver, nas circunstâncias que sabemos que se encontra a oferta habitacional.

Levar um filho para adquirir formação superior no continente, para além da viagem a preços extravagantes, custa aos pais que o acompanhem para arranjar casa, quarto, tratar das inscrições, adquirir o(s) passe(s), ajudar nas compras necessárias, seja o que for, um balúrdio. Que nem todos podem pagar.

As passagens aéreas, no curto período para ingresso nas faculdades, são mais caras do que para qualquer destino europeu. Tornando-se incomportáveis para os que não têm condições para adiantar o dinheiro. Os que menos podem, vivem em situação mais adversa, mas que têm o direito a pôr os seus filhos a estudar como os outros.

Situação que gera revolta perante a afronta que a companhia detida a 50% pelo Estado, - que tem obrigações de serviço público senão não se percebe aquela participação, - vem fazendo, despudoradamente, com o beneplácito de um governo que é de esquerda mas contemporiza com gritantes comportamentos de capitalismo selvagem, indiferente e insensível às dificuldades de tanta gente.

Como se já não bastasse a intensa procura no mercado imobiliário inflacionando-o para números inacessíveis, por falta de alternativas públicas, designadamente nos grandes centros urbanos, exactamente para onde são colocados a maioria dos universitários, para complicar a vida a todos os que querem obter o ambicionado curso.

Acrescem as propinas, todas acima ou quase dos mil euros, apesar da promessa constitucional consagrada e utópica da gratuitidade do ensino.

E, ainda, os passes para os transportes terrestres, os computadores “xpto” e restante material escolar, a alimentação e eventualmente a saúde.

Tudo isto proporciona chocante desigualdade de oportunidades neste nível do ensino. Que sendo em função da origem ou da condição social das pessoas é a antítese dos ideais de Abril.

A juntar ao enorme sacrifício financeiro das famílias, resta a tremenda força de vontade dos que querem graduar-se, para fazer face a todas as contrariedades que o longo percurso académico vai apresentando. Mesmo tendo como pano de fundo ameaçador a contingência de, apesar do esforço, poderem engrossar as fileiras do desemprego qualificado, da emigração ou terem à espera desadequados salários baixos como vêm recebendo a maioria dos jovens licenciados que conseguiram arranjar soluções de trabalho.

Incentiva-nos por contágio a esperança e o optimismo que transparecem e a crença enorme que mostram de que vão vencer.