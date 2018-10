Especulação à boa maneira portuguesa

No bairro onde eu moro existem mais de quinze Padarias/Pastelarias (sim, leu bem, são mesmo mais de quinze). Dessas, cerca de seis abriram nos últimos dois anos, sendo cinco com um conceito similar. Todas têm Menu Pequeno Almoço, Menu Almoço e Menu Lanche. Normalmente combinam com um de dois sumos Naturais do dia ou Sumo de Laranja Natural sempre disponível. Apostam em várias fornadas de Pão a várias horas do dia e na diversidade com os supostos mais saudáveis como os de sementes os integrais ou os de centeio bem destacados. Nos Croissant folhados e no Pão de Deus. Quase tudo de plástico quase tudo uma valente porcaria para o meu gosto. Preocupam-se todos em esmagar preços apostando em tempos de fermentação curtos o que dificulta a digestão e em farinhas mais baratas bem como no tipo de fornos que os faz mais rápidos com tempos de cozedura inferiores mas menos apetitosos e estaladiços. Menos autênticos, bonitos à vista mas sensaborões no paladar.

Nenhum deles à excepção da tal sexta padaria apostou na qualidade e na diferenciação de produtos. O mesmo formato, o mesmo tipo de comunicação o mesmo funcionamento e horário. Decoração parecida e até os nomes quase iguais. Vai de Bairro para Portuguesa e desta para Esquina. Já assim foi com os Hamburguers.

Na minha Rua, durante os anos em que toda a gente tinha uma impressora em casa acoplada ao computador, nunca existiu loja alguma que vendesse tinteiros. Só nas grandes superfícies ou numa loja de informática que se encontrava na outra ponta do Bairro oposta à minha. Agora que pouca gente tem impressoras em casa (pelo menos que eu saiba) e estas se cinjam aos estabelecimentos comerciais (e nem todos as têm) apareceram na minha Rua há cerca de dois anos não uma, não duas, mas sim três lojas de tinteiros. Vou repetir para se rir outra vez. Três lojas de tinteiros. Uma de venda de tinteiros normais e impressoras e duas que combinavam reciclagem com a venda dos originais. Das três fecharam duas e a terceira está pelo que ouvi dizer prestes a fechar também. Existiam também perto de minha casa duas lojas de tintas vocacionadas para revenda e venda direta de tintas, vernizes, materiais e acessórios de pintura. Fecharam ao mesmo tempo assim como fecharam as duas lojas de carpintaria/moveis por medida que davam “porta com porta”.

Isto leva-me a concluir o seguinte. O Sr. António abre o seu espaço. Aquilo até começa a correr bem e ao fim de uns meses está a libertar dois mil. O mesmo António compra um carro a crédito e desata a fazer uma vida bem mais faustosa dizendo entre amigos que aquele negócio é um maná e que lhe dá dez mil.

Logo a conversa se espalha e o Sr. Artur, alguém a quem o negócio corre menos bem, decide fechar o seu para investir num igual ao do tal “gabarolas”. Faz as suas contas não pensando no conhecimento que tem da área apenas imagina que se para um dá dez mil para dois dará cinco mil a cada e isso para ele estará bom. Logo de seguida vem o Sr. Manel à boa maneira portuguesa que imagina os dez mil a repartir por três que para ele será mais do que suficiente. Já diz o provérbio popular “onde mija um português, mijam logo dois ou três”. O problema é que os dez mil eram afinal dois mil o que se imaginarmos uma divisão igual daria um valor que não chegaria aos setecentos. Mas o Sr. António já tem créditos para pagar no valor de mil porque estava a contar com esses dois mil. Começa a ficar sufocado e em vez de dizer que está a perder trezentos diz que o negócio está ruinoso e já vai a perder dez mil por mês. A conversa espalha-se novamente e os outros que contavam com um quinhão de três mil e tal e só se encontram a ganhar setecentos imaginam que o negócio estará prestes a rebentar e fecham todos ao mesmo tempo. Esquecem-se que para um dava para vários ao lado uns dos outros é que não.

A seguir mudam os três para outro qualquer negócio da China e assim vamos caminhando à boa maneira da especulação portuguesa. Isto passa-se em diversos bairros em diversas áreas de negócio e ao que parece esta mentalidade está aí para ficar.