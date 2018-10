Eles “andem” aí

1.Disco: a Cat Power tem um novo disco. “Wanderer” de seu nome. Para quem gosta da norte-americana, é um trabalho imperdível. Com colaborações com Iggy Pop e Lana Del Rey como destaque. Música para ouvir e digerir com calma.

2. Livro: num momento em que tanto se fala do Brasil e da violência, um livro que li há uns anos sobre a violência e as favelas do Rio: “O Ano em Que Zumbi Tomou o Rio”, de José Eduardo Agualusa.

3. “Faça-se Luz” é um documentário de produção independente de Cristina Vieira e Nuno Filipe e pretende ser um “Manual de sobrevivência para Músicos Madeirenses”. E é. É procura-lo no YouTube e ouvir o que, quem anda na cultura por intermédio da música, tem para dizer.

4. Na semana passada, na véspera de mais uma greve de um dos milhentos sectores da CP, fiquei pendurado em Coimbra B com um bilhete na mão, por supressão do comboio que me deveria levar a Lisboa. A mim que adoro andar de comboio. A mim que tenho por eles um fascínio que vem dos meus primeiros anos de vida quando, em São João do Estoril, morava ao lado da linha. A mim que era por eles embalado sempre que passavam por baixo da janela do meu quarto. Não sei se o motivo foi a greve do dia seguinte. Não lhe vejo a relação mas também não percebo nada de gestão de horários de comboios. Mas isso acontecer, precisamente, no dia em que se soube que a CP tem comboios abandonados que podiam evitar a crise na rodovia, composições que estão paradas por falta de manutenção, é de pôr qualquer um, afectado e apeado, a deitar fumo pelas orelhas.

Custa-me a engolir a incúria, a má gestão de um bem comum como é este. Fico furioso com um Estado que não zela pelo que é seu, não zelando pelo que é nosso. Isto é vergonhoso... isto é Estadão!

5. É só para mim que os aeroportos se estão a tornar numa coisa insuportável? E a razão disso nem tem a ver com os atrasos e os cancelamentos? É só a mim que me irrita ser obrigado a atravessar um centro comercial, durante quase meia hora, para poder sair de um aeroporto? Sou só eu que fico exasperado por, depois de passar pela verificação de bagagem, ter que fazer um percurso pelo meio de uma feira para depois ter que descer um andar para chegar à porta de embarque? É só comigo? Não era mais fácil, e provavelmente mais lucrativo, assumir que um aeroporto não é só um local onde se entra e sai de aviões para viajar deixando, quem quisesse, frequentar as lojas, colocando o controlo de bagagem depois do Centro Comercial? Assim, as famílias ao domingo já podiam ir passear, ver e eventualmente comprar as ofertas dos espaços comerciais. Ir ao Starbucks, pois o único que existe na Madeira fica nas partidas do “Cristiano Ronaldo”, e terminar o passeio com a inevitável fotografia ao lado do busto.

6. Por falar no nosso “menino de ouro”, acho que o melhor é o tempo e a investigação seguirem o seu curso, na certeza porém de que seja qual for o desfecho disto, a minha admiração pelo jogador, pelo trabalhador do futebol, que tantas alegrias me tem dado não será beliscada nem um bocadinho.

No entretanto, deixo aqui o nome de uma aplicação para telemóveis que convém instalar e preencher antes de uma qualquer relação física. O LegalFling disponibiliza uma lista que cada um dos intervenientes preenche com todas as hipóteses do que deixa e não deixa fazer/acontecer. Protege, também, de possíveis “fugas” de fotografias e baseia-se na tecnologia Blockchain o que garante a absoluta protecção de dados.

7. E lá tivemos a oportunidade de ouvir o depoimento do CEO da TAP na CPI na Assembleia Legislativa da Madeira. Quer dizer, tivemos a oportunidade de ouvir... quase tudo. Porque há coisas que nós, accionistas da TAP, não podemos saber. Ou seja, o Executivo da empresa de bandeira entende que a mim, a si, a todos nós, não tem de prestar contas.

Há por aí alguém que me explique a ideia do viajar em contraciclo em Dezembro? Muito poucos madeirenses querem saber de ir para Lisboa a 20 de Dezembro e regressar à Madeira a 1 de Janeiro. O que queremos é pôr cá os nossos, para a Festa. Queremos reunir a família e com ela passar esta época do ano. E é caro, muito caro, fazê-lo.

Segundo o Eng. Antonoaldo Neves, Presidente da Comissão Executiva da TAP, as instruções que recebe são da parte do Conselho de Administração. Ora, nesse Conselho, têm assento seis (6) membros indicados pelo Governo da República. Seis (6) em doze (12). O Presidente do mesmo Conselho é o economista Miguel Frasquilho (representando o Estado) que, em caso de empate, não será difícil adivinhar que terá voto de qualidade nas decisões a tomar, que se transformarão nas tais instruções cumpridas pela Comissão Executiva. Isto cheira pior que uma estrumeira.

Não desconsiderando a hipótese do CEO da TAP poder voltar a ser ouvido na CPI, a questão Antonoaldo, para mim, acabou. Pela simples razão de que não lhe compete, como gestor de uma empresa, resolver o problema da descontinuidade territorial. É uma competência do Estado, como está consignado no Estatuto Politico Administrativo da Madeira.

Deixemo-nos de distracções: compete aos Governos da Madeira e da República a urgente resolução disto tudo. Têm a obrigação de se entenderem, de criarem as condições para que o processo seja rápido e leve para os madeirenses.

Eu não tenho dúvida nenhuma de que o que se passa com a operação da Madeira, até pelo pouco que ouvimos sobre os lucros da linha, é uma subsidiarização encapotada do Estado à TAP. É por isso que não vejo como, por notória falta de vontade, esta coisa se poderá resolver...

Entretanto, vou continuar a ler o que alguns “players” escrevem e a ouvir o que outros terão para me dizer, a ver se consigo ter a percepção do todo, pois constantemente me distraem com as partes.

8. No Brasil mandam os brasileiros. Não vou comentar os resultados eleitorais. Acho, isso sim que é chegada a hora de entender que estes fenómenos (não sei se não serão já epifenómenos) devem ser enfrentados e não ignorados. É preciso olhar para isso e rapidamente concluir que se existem, que se proliferam e ganham força, são sintomas de democracias doentes e a precisar de renovação.

Olhemos para nós. Como é possível que a abstenção no nosso país roce os 50%? Que as pessoas que não votam digam que ficam em casa porque não acreditam nos partidos nem naqueles que fazem política? Que não exerçam o seu direito de voto, que ao mesmo tempo é um dever, porque simplesmente não querem saber?

É por isso, por essa desilusão para com a democracia, que depois surgem os populismos, os partidos e candidatos com tiques “bolsonáricos”.

Se, no nosso país, não olharmos rapidamente para a corrupção, o compadrio, o jeitinho, o facilitismo, o nepotismo; se não conseguirmos convencer as pessoas da necessidade de se empenharem na construção do bem comum, pois é isso que é o exercício da cidadania; se não nos unirmos em volta de causas como sejam o acabar com a pobreza, melhorar a educação, a habitação, etc.; se não aproximarmos o cidadão do local da decisão, recorrendo a uma efectiva descentralização que passa pelas autonomias, pela regionalização e pela municipalização; se o exercício do poder político não for direccionado para estas coisas, também nos estaremos a pôr a jeito para que surja um qualquer Bolsonaro entre nós, para que um partido populista apoiado num discurso oco, xenófobo, etc., singre numas quaisquer próximas eleições.

Eles “andem” ai!