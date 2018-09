Do ser liberal, da Europa e da Democracia

1. Disco: “Chris”, a pop inteligente de Christine and the Queens a provar que a moderna música francesa está bem e recomenda-se.

2. Livro: Carlos Ruiz Zafón é um nome incontornável da actual literatura espanhola. Estou a acabar o segundo que lhe leio e que recomendo vivamente: “O Labirinto dos Espíritos”.

3. Ser liberal é também lutar contra a incivilidade, a tradição sem sentido, a diversão pela violência, a intolerância, a xenofobia, o racismo. A minha moral, como profundamente liberal que sou e como tal pessoa tolerante, é muito melhor do que a moral de um militante do Estado Islâmico, por exemplo. É mais certa do que a de um habitante das ilhas Faroé que, por uso e tradição, massacra baleias num determinado dia do ano só porque sim, ou de uns quantos vestidos de lantejoulas e calças justas a espetar farpas num animal. É de longe muito melhor do que a moral de quem trata violentamente, tanto física como psicologicamente, a família. A minha moral não tem nada a ver com a moral dos Bolsonaros deste mundo.

Para um liberal, há toda uma relação entre a moralidade e a socialização. É só ir ler um dos textos fundadores do liberalismo que dá pelo nome de “Teoria dos Sentimentos Morais” de Adam Smith.

Os princípios morais são resultantes da experiência histórica que nos fazem desenvolver e ater ao que é bom e largar o que nos aproxima da bestialidade. Sempre tendo em conta a liberdade de escolha e a consequente responsabilização pelos actos de cada um.

É pela “simpatia” que socializamos e nos integramos pois só assim conseguimos entender o outro. Ou seja o homem liberal, único e irrepetível, não vive sozinho. Tem dimensão social. E é por a ter que cede da sua liberdade para que possamos viver em conjunto. Ceder liberdade para poder viver em liberdade: o paradoxo da liberdade.

4. A minha Europa não será, certamente, esta Europa das desigualdades, do não social. Não será, certamente, esta Europa onde todos os europeus são iguais mas uns são mais iguais do que outros. Não será, certamente, esta Europa governada por não eleitos. Não será, certamente, esta Europa onde o “peso” de poucos é muito maior do que o “peso” de muitos. Não será, certamente, esta Europa onde despontam populismos sem sentido. Não será, certamente, esta Europa de democracia cambada e ao serviço de alguns. Não será, certamente, esta Europa que persiste no erro e raramente emenda a mão. Não será, certamente, esta Europa falida de estadistas e de homens com visão. Não será, certamente, esta Europa que por via do acima dito corre o risco de se desfazer. Não será, certamente, esta Europa!

A minha Europa é uma Europa social, onde a dignidade da entidade Homem está acima de tudo. É uma Europa de iguais, de gente digna. É uma Europa que aceita o princípio do “todos diferentes mas todos iguais”. Onde o valor de um alemão é igual ao de um grego ou de um português. É uma Europa de nações pois as línguas e as culturas são diferentes. É uma Europa profundamente democrática onde a participação dos seus cidadãos é procurada avidamente. É uma Europa que, quando erra, admite o erro e corrige-o. É uma Europa que procurará sempre ser gerida pelos princípios do “primus inter pares”. Ou seja, é cada vez menos esta esta Europa.

5. E com a última viagem do ferry, 1/4 de promessa acabou. Toca a retirar dos cartazes as promessas incompletas... e as nunca feitas: o ferry e o raio do helicóptero que nunca fez parte do rol...

6. Um dos males da nossa democracia doente está nos partidos e no modo como funcionam: da representação estar nas mãos da cúpulas partidárias, do facto de escolhermos entre o que os partidos já escolheram, de estes serem hierárquicos, clientelistas e ideologicamente vazios, da abjecta disciplina de voto que impera sobre as consciências dos deputados, de muitos dos partidos terem a si ligados escritórios de advogados onde são paridas as leis, de haver uma dissociação completa entre o eleito e o eleitor, etc. É óbvio e, antes que o digam, digo-o eu: os partidos são essenciais a uma democracia plena e adulta, mas também o são os cidadãos. Nenhuma democracia o pode ser, verdadeiramente, enquanto estes partidos e o modo como funcionam detiverem o monopólio da representação nacional. Que raio de democracia é esta onde muitos só podem eleger tão poucos escolhidos pelas máquinas partidárias? Onde os muitos não têm acesso à sua possibilidade de eleição a não ser que o façam dentro de partidos onde é mínima a possibilidade de se fazerem ouvir? Isto é um dos maiores problemas da nossa democracia, não é o único, mas um dos maiores!

7. Tem piada. Isto agora é tudo a dar. Ele é livros, ele é dinheiro para material escolar, ele é pagamento de creche, ele é propinas universitárias, ele é um “ora agora lá dou eu, ora agora lá dás tu”... E isto só no que diz respeito à educação. Então não era melhor que nos baixassem os impostos em vez de nos andarem a devolver dinheiro indirectamente? É que era mais justo. Muito mais justo.

8. Ainda não me tinha pronunciado sobre a Procuradoria-Geral da República e a sua, agora, ex-detentora porque pensava que prevaleceria o bom senso.

A nomeação para o cargo não limita mandatos. São de seis anos e, se assim entendido, podem ser renovados. Eu também acho que todos os mandatos devem ser limitados. Faço parte de um partido que impede mais de dois mandatos seguidos seja lá em que órgão for.

Marcelo Rebelo de Sousa não reconduziu Joana Marques Vidal no cargo, alegando que defende a limitação de mandatos. Falso argumento, que o deve então levar a não se recandidatar. Porque raio o PR pode cumprir dois mandatos (determinação legal) e a PGR só pode cumprir um quando a lei não a impede de cumprir mais?

O Presidente da República fez o favor ao PS. O PS não gosta de Joana Marques Vidal. E não gosta por causa do caso José Sócrates e da Operação Marquês, por causa dos casos Armando Vara e de Maria de Lurdes Rodrigues, porque constituiu arguidos três Secretários de Estado do Governo PS por causa das viagens da Galp, por causa do inquérito criminal às PPP que envolve ex-governantes de governos de Sócrates, por causa da operação Tutti-Frutti que investiga várias adjudicações de obras por parte de autarquias do PS, não gostaram da investigação aos CMEC e não gostaram das investigações a Manuel Pinho e ao dinheiro que terá recebido do saco azul do Grupo Espírito Santo.

Quando as pessoas começam a ter mais um pouco de fé na justiça e esta demonstra que, apesar de demorada, sempre funciona, Marcelo, contra o sentir geral dos partidos e dos portugueses, decide mal, fazendo favores ao segundo maior partido português.

Enfim. Uma desilusão.

9. Nas cabecinhas ligeiras do costume, entra qualquer coisa. É tipo efeito borboleta. Há um parvo qualquer que dá um arroto na Porcalhota e em meia hora já há gajos com gazes em Chiqueiro e Cama Porca.

A última é uma fotografia com um coração e uns círculos vermelhos, num tal de convívio de Sócrates com uns socratinos, um deles assinalando uma jovem que nos querem fazer crer que é a nova Procuradora Geral da República. A fotografia tem uns três, quatro anos. E nesse ínterim a jovem saltou dos vinte e muitos para os sessenta e dois.

Coitada, além de Gago deve sofrer da síndrome de Benjamin Button... Mas ao contrário.