Do Malho e do Malhadeiro

1. Disco: “A Star Is Born” é um filme que já vai no seu terceiro remake, para além de uma passagem pelos palcos. Janet Gaynor e Fredric March, Judy Garland e James Mason, Barbra Streisand e Kris Kristofferson foram os pares até aqui. Nesta versão de 2018 a dupla conta com Bradley Cooper e Lady Gaga. Não vi o filme, mas a banda sonora é muito boa.

2. Então não é a primeira coisa que o Haddad fez? Ir a correr visitar Lula à prisão?

Finalmente entendi a estratégia do P.T. nas presidenciais brasileiras: eles querem mesmo perder as eleições!

Por cá Jerónimo de Sousa e o seu PCP apelam ao voto no filósofo de São Paulo “para barrar o caminho ao fascismo”. E a Venezuela, pá? Vão mas é barrar sucedâneo de manteiga na torrada...

A ilustração da crónica de hoje vem a propósito de tudo isto e resume a evidência.

3. A entrevista ao DN, na passada semana, de Joaquim José de Sousa é um momento raro de abertura de alma. A mim, que sou um bocado para o baboso, tocou-me. Tocou-me pelo que lá é dito e tocou-me porque gosto do Joaquim e tenho por ele admiração.

A entrevista do Joaquim é de leitura obrigatória. Com coragem, assume erros que cometeu e mostra o seu orgulho em algo único que ajudou, com outros, a construir. Para o fazer, teve que afrontar um sistema torpe, mesquinho, medíocre. Tenho a certeza de que esta porcaria que lhe estão a fazer, e reforço o termo “porcaria” porque depois dá umas conversas porreiras no Facebook, não te vai conseguir destruir meu amigo, porque tens a força da razão e da verdade do teu lado.

4. E agora preparem-se que vem aí o Ventura. Como não conseguiu as assinaturas necessárias para convocar um congresso no PSD para derrubar Rui Rio, vai partir para a criação de um novo partido. Diz-se traído por quem o mandou avançar e que gostaríamos muito de saber quem foi. O “Chega” vai dizer tudo o que uma certa faixa do eleitorado gosta de ouvir. Rude, duro e bruto. Venham eles para que os possamos combater. Finalmente sabemos da existência de um “quem” e de um “onde”.

5. Estava a pensar em dedicar um espaço significativo da crónica de hoje à questão dos 50% para o hospital que se esfumaram em 30... em 28... 13. Mas cheguei à conclusão que isso seria insultar a inteligência dos madeirenses. Como dizia Sophia: “vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar”. Tenho das pessoas a ideia de que são suficientemente inteligentes para, por si, poderem concluir da trapaça.

6. No JM saiu a notícia de que “Costa falou com Cafôfo sobre o novo hospital”. Adorava saber o que lhe disse.

7. E no “pacto coligativo” do Funchal, cai um dos partidos. Olha os consensos.

8. Este fim-de-semana andei literalmente entre os pingos da chuva. Fui para Lisboa na sexta de manhã não apanhando a passagem, distante, do Leslie por aqui. No sábado, estive a tarde toda em Montemor-o-Velho, passei perto de Soure e cheguei à capital de noite depois de a tempestade por lá ter passado.

9. Entretanto, com Azeredo Lopes, veio uma remodelação que remodelou pontas que precisavam ser remodeladas. Só lá ficou o da Educação. Mas bem branqueado com o anúncio feito de que os livros para os estudantes vão ser gratuitos até ao 12º ano e que as propinas universitárias vão ter uma queda significativa.

Caiu o da Cultura, o da Saúde e o da Economia (deste dava-se pouco por ele). E o da Defesa saiu pelo seu pé.

Soubemos disto depois da aprovação do OE para 2019.

Ainda não vi ninguém fazer a pergunta “qu’il faut”: o Conselho de Ministros esteve reunido por 11 horas. O que raio lá terá acontecido para que, para além de Azeredo Lopes, tivessem sido demitidos três ministros?

Entra um grupo para fazer política pois em ano de eleições António Costa não quer ser apanhado nas canas. Ainda não percebi se estamos na presença de alguém dotado de grande habilidade se de um espertalhaço da política. O que é certo é que João Gomes Cravinho, Pedro Siza Vieira, Marta Temido e Graça Fonseca são não só bons quadros mas também pessoas que aliam o saber técnico com o devido enquadramento político.

10. E a treta das armas de Tancos? Eu não acredito em nada daquilo. Tenho mesmo dúvidas de que alguma coisa tenha sido roubada. Fiz serviço militar e sei que o controle de stocks no exército, a todos os níveis, deixa muito a desejar. Tudo isto cheira a esturro. Então roubam de um paiol material obsoleto e em fim de prazo quando, no paiol ao lado, estavam misseis anticarro TOW e Milan que têm um valor de mercado de milhões? Alguém, alguma vez, viu uma fotografia que fosse do material “roubado” quando este foi recuperado? Uma caixinha que fosse? Uma granadita? Não me espanta que a encenação tenha sido feita para acertar uma qualquer auditoria ou inventário.

As Forças Armadas são um dos pilares do regime. O pilar que até aqui se tem mantido fora de polémicas de monta. Até acredito na boa vontade de tudo isto, na tentativa de evitar que os portugueses viessem dizer que “isto é tudo a mesma coisa”. Mas isto ficaria muito mais bem composto se rapidamente se assumisse que raio de coisa é o Caso de Tancos.

11. And now for something completely different: “Senhoras e senhores por favor levantem-se e aplaudam sob a batuta de Isabel Moreira a nomeação de uma ministra que tem uma opção sexual sobre a qual ninguém tem nada a ver com isso”.

12. Uma coisa que sempre achei estranho e a roçar o ridículo nos políticos regionais: quando se referem aos “madeirenses” vem logo atrás os “porto-santenses”. Mas os porto-santenses não são madeirenses? São de menos? Ou são de mais? Ao referirmos madeirenses separados de porto-santenses, sem estarmos a falar em terras do Porto Santo, das duas uma: ou entendemos que há diferença de tratamento entre ambos para além do caracter geográfico e isso é de ficar com a pulga atrás da orelha, ou pretendemos referir os naturais da Ilha Dourada por duas vezes, dado que são tão madeirenses como todos os outros e isso não tem sentido nenhum.

Dizem-me que é por serem duas ilhas. Vão lá aos Açores ver se quando se querem referir aos açorianos abrem a lista das ilhas todas.

Daqui a dias algum deles ainda se vai lembrar de abrir o rol e começar os discursos assim:

“Caros madeirenses e porto-santenses, e funchalenses, e camaralobenses, e ribeirabravenses, e pontasolenses, e calhetenses, e portomonizenses, e vicentinos, e santanenses, e machiquenses, e santacruzenses... Depois de tudo isto já me esqueci do que vinha aqui dizer...”!

13. “A desobediência civil não é o nosso problema. O nosso problema é a obediência civil. (...) O nosso problema é que as pessoas são obedientes por todo o mundo face à pobreza, fome, estupidez, guerra e crueldade. O nosso problema é que as pessoas são obedientes enquanto as cadeias se enchem de pequenos ladrões e os grandes ladrões governam o país.

É esse o nosso problema.” - Howard Zinn