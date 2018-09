Discussão Política

Espera-nos um ano longo até às eleições. É que ainda falta tanto tempo e uma campanha toda e já estamos tão fartos...Tenho sido um espectador atento do que por cá se passa e não há dia que não abra as redes sociais e veja uma guerra, uma acusação ou um apontar o dedo. Eu acho que alguns nem dormem a pensar no que vão dizer no dia seguinte e o problema é que muitos gostam é disso. “Sangue”. A nossa falta de cultura democrática e as nossas noções políticas baseadas mais no bota a baixo do que no equilíbrio de posições têm muito a ver com aquilo que nós somos enquanto portugueses. Muito mais virados e vocacionados para falar mal do que para elogiar e ainda assim completamente alheados de sermos alternativa ou de apresentarmos soluções. Se a esta distância até ataques xenófobos já vemos com o intuito único e exclusivo do aproveitamento político imagino como será daqui a uns tempos quando as pessoas forem para a rua.Acho que é tempo de crescermos todos um bocadinho ( grande... ) nesse aspecto.

A Região Autónoma da Madeira prepara-se por isso para viver 12 meses absolutamente desgastantes. É que por cá temos dois blocos, um que governa a Região e outro a maior Câmara e temos ainda um terceiro bloco, os ilustres pseudo intelectuais , pensadores e supostamente independentes que nada fazem mas tudo criticam ao estilo do Conselho Leonino do Sporting. Sobre este último o que tenho a dizer é que é tão mais fácil proclamarmo-nos independentes e atacarmos tudo e todos...É isso que o Povo gosta, ao jeito de quanto mais fazes mais estragas e por isso o melhor é nada fazer e dizer que está tudo mal. Uns sem histórico digno de sucesso em projecto algum , outros maquiados sob um pseudónimo qualquer , acobardados nas trincheiras desta máquina de guerra chamada Redes Sociais. Pois que se cheguem à frente e assumam posições que criem movimentos cívicos como vemos por essa Europa fora e que tragam essa sapiência de quem tudo sabe. Se tudo está errado com certeza precisaremos muito da força deles. Continuarem escondidos é que não dá.

Quanto aos primeiros dois blocos, olhem verdadeiramente para as pessoas e percebam que estamos a precisar de campanhas pela positiva , que se defendam e comuniquem o que fizeram de bom ao invés de apontar o dedo ao que os outros fizeram de mal. Já não há paciência para esta ideia de que de um lado tudo é bom e do outro tudo é mau. Apresentem o melhor que tiverem e não se esquivem a dar explicações e a admitirem erros sem se entregarem ao silêncio. A mim preocupa-me particularmente que com tanta gente viciada em criticar tudo que neste ano que falta os políticos deixem de tomar decisões apenas e só para não cometerem erros. A Madeira não pode parar um ano ao sabor de quem queira escapar entre os pingos da chuva. Isto não é um concurso de fama é a projecção do futuro de todos nós e é por isso que precisamos de quem se entregue à causa sem medo de ser impopular mas agindo segundo o que acha certo.

Eu ao contrário de outros acho que nem tudo o que se faz é mal feito. Acho até que por vezes não se trata do que é certo ou errado mas sim do que é mais certo ou menos errado. Ser político não é fácil mas ser cidadão a precisar de quem olhe por nós é ainda mais difícil nos tempos que correm. É por isso que neste tempo que resta espero que quem passa os dias a corrigir e a emendar os outros não perca esta fantástica oportunidade para se apresentar , que tragam ideias novas, sejam movimentos ou partidos e cá estaremos para decidir cada um com o seu voto. Mas o que não podem nem devem fazer é obrigar-nos a embarcar em discussões estéreis nem deixarem de fazer o vosso trabalho para ficarem bem na fotografia ou por perderem o tempo que deviam empregar a resolver problemas dos cidadãos em estruturas de comunicação para rebentar com os outros. Estamos todos (penso eu) fartos disso. Precisamos de elevação e de ética nesta discussão política que se avizinha. Veremos se têm essa capacidade.