Comunismo igual a Fascismo só muda a embalagem

O Brasil disse Não ao comunismo à corrupção à insegurança e ao crime. Veremos no futuro se disse Sim ao fascismo e à xenofobia. Para já o óbvio é o voto de protesto e a facilidade com que os portugueses se metem na vida dos outros. Nós por cá, temos muito a mania de achar que percebemos de tudo e que temos a capacidade de opinar sobre coisas que não dominamos. Somos os típicos treinadores de bancada. Vivemos num País à beira-mar plantado, um paraíso tendo em conta a conjuntura mundial e como não sofremos na pele o que os outros sofrem, porque não vivemos as situações no dia a dia como eles vivem, fazemos a nossa revolução hipócrita sentados no sofá. Questionamos o Brasil mas nem sequer protestamos o facto de o preço do gasóleo e da gasolina terem chegado a valores máximos absurdos que nos asfixiam e nos condicionam.

Voltando à questão das eleições brasileiras seria engraçado se não fosse estúpido ver uma certa classe portuguesa de pseudo intelectuais tão preocupados com a eleição de Jair Bolsonaro quando continuam, impávidos e serenos a assistir a uma vergonha chamada Venezuela, onde as pessoas perderam tudo de um momento para o outro. A combinação de medidas sociais e económicas desastrosas ditou que em média estima-se que cada venezuelano tenha perdido 11,4 kgs devido à escassez de alimentos. O camarada Jerónimo e todo o seu comunismo bafiento deviam por isso lavar a boca antes de falar do Brasil quando permanecem calados perante este e outros regimes vergonhosos. Mas a culpa de isto ter chegado a este ponto também é nossa que tudo permitimos.

O Comunismo não é melhor que o Fascismo. São igualmente péssimos e o primeiro bem vistas as contas até matou mais pessoas que o segundo. As pessoas estão fartas de serem roubadas, usadas e de se sentirem inseguras. Estão fartas de serem enganadas sob o pretexto de que vem aí o bicho papão. À conta desta ideia errada de darmos o peixe ao povo e não a cana para eles pescarem, de darmos dinheiro para instigar a preguiça e não apostarmos em infra-estruturas, em educação, na saúde e no crescimento sustentado, de apostarmos no hoje para ganharmos eleições hipotecando o futuro chegámos a onde chegámos. Com esta brincadeira de colocarmos as minorias numa redoma, de os transformarmos em coitadinhos a quem ninguém pode dizer nada com a desculpa de que estamos a ser racistas e xenófobos acabamos a criar liberdades enviesadas e desequilibradas.

A segurança é dos valores mais transversais da humanidade. Sem ela não existe liberdade, nem Paz, nem qualidade de vida. No Brasil morre mais gente devido a crimes que em toda a Europa e América juntas. Estima-se que 1 em cada 3 Cariocas (cidadãos do Rio de Janeiro) assiste a um tiroteio pelo menos uma vez por ano. É disto que os brasileiros fogem. Eles não querem um regime fascista eles estão é fartos do que têm neste momento. Eu não concordo com muitas das ideias de Jair Bolsonaro e se estivesse no Brasil e tivesse que optar entre ele e Lula/Haddad provavelmente faria o que muitos estão a fazer e tentaria vir para Portugal mas eu percebo a opção deles. Estão a tentar fugir da pobreza, da corrupção, da miséria e da criminalidade. Quem somos nós para opinar sobre isso? Quem somos nós para achar que eles que vivem lá é que estão errados? Como diz a velha sabedoria popular “quem vive no convento é que sabe o que vai lá dentro.” Qual é o denominador comum entre o crescimento de Bolsonaro, Marie Le Pen, Trump, da Liga e do Movimento 5 Estrelas? Segurança. As pessoas estão fartas de se sentir inseguras e fartas de serem roubadas.

O fenómeno populista que nos trouxe até aqui não é mais do que o que as pessoas verdadeiramente ambicionam que possa acontecer devido ao grau de saturação do politicamente correto. Como dizia alguém esta semana “ um fascista é um fascista” mas um comunista também é um comunista. A mim não me apanham nesta agenda da extrema-esquerda inquisidora, desprovida de moral, que quer impor uma revolução cultural, onde tudo o que fazem é certo e tudo o resto é fascismo. Não virá bem algum ao Mundo de nenhuma dessas extremidades. Eu sei que o comunismo soa melhor que o fascismo com as teorias equalitárias mas no fundo entre elas só muda a embalagem. Não ponham os olhos nisto e vão ver onde vamos parar...Portugal incluído.