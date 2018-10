A Madeira continua a ter a carga fiscal mais elevada do país, que vem desde os tempos do Plano de Ajustamento que vigorou entre 2012 e 2015. Se somarmos aos impostos, as contribuições sociais, as taxas e derramas criadas por alguns Municípios e os custos de contexto e das importações sobre os quais incidem alguns impostos indiretos, facilmente, verificamos que a redução de 1 por cento no IVA é engolida na voragem da arrecadação da receita fiscal. Se atendermos a que Portugal tem uma carga fiscal 19% superior à média europeia e que é o sexto país da União onde o conjunto dos impostos face ao custo de vida é mais alto, vemos quão difícil é a vida dos cidadãos e a competitividade das nossas empresas. Ainda agora no Orçamento do Estado, nem os escalões do IRS foram atualizados pela inflação que está estimada em 1,4 por cento no próximo ano, o que levará a que descontemos mais no recibo mensal de vencimentos. Além disso mantem-se a asfixia fiscal ás empresas e não há no Orçamento qualquer estímulo ao investimento. O documento tem medidas positivas para algumas camadas da população, mas foi todo pensado em função das eleições e não do crescimento económico do país. Esperemos que o Orçamento regional possa corrigir este bullying fiscal.

É neste quadro que não se entende a política fiscal de algumas Câmaras de manter ou agravar alguns impostos municipais, em particular sobre as empresas. O JPP, partido que ganhou a Câmara de Santa Cruz, veio propor ao Governo Regional, na linha do que tem vindo a ser defendido desde há muito pelo CDS, um desagravamento do IRC, mas criou e mantém no concelho que governa uma derrama de 1,5 por cento (taxa máxima) sobre os lucros das empresas, cobra uma taxa turística e inventou uma taxa de proteção civil ás famílias, já declarada inconstitucional em Lisboa! Não seria melhor começar por dar o exemplo em casa?

Na Câmara de Santana, gerida pelo CDS, a ordem é desagravar impostos para dar poder de compra aos cidadãos e atrair investimento privado. O Município devolve a totalidade (5 por cento) do IRS aos contribuintes, aplica a taxa mínima do IMI e o IMI Familiar, prepara-se para reduzir o Imposto Municipal de Transações para alguns negócios e irá baixar ou isentar de taxas municipais quem invista no concelho ou ali construa a sua primeira habitação. Aqui está um bom exemplo. O CDS também propôs e aguarda luz verde do PSD e do Governo uma redução do IRC para 15% nos concelhos do Norte que estão a perder população e no Porto Santo, pela sua dupla insularidade.

No Funchal, apesar do rompimento do JPP com a Coligação Confiança, a Câmara preparava-se para seguir as pisadas de Santa Cruz e aumentar em 200% (passagem de 0,5 para 1,5%) a derrama no concelho para fazer face à subida de despesas com ajudas sociais, algumas discutíveis como a de estender bolsas de ensino superior a famílias de elevados rendimentos. Felizmente, o facto de a coligação não ter maioria absoluta na Assembleia Municipal e a ação inteligente e intransigente do CDS impediram este agravamento fiscal sobre as empresas. Se tivessem maioria absoluta, faziam tudo à sua maneira e não ligavam, nem negociavam com a oposição. Aqui está mais uma justificação para não haver maioria absoluta nas eleições regionais do próximo ano.

Com esta postura do CDS de fazer Política com Resultados ganhou a competitividade da economia, o investimento e o emprego e ganharam todos os funchalenses. Isto porque, os seus eleitos não só travaram a subida da derrama como conseguiram manter a devolução de 1,5 por cento do IRS (quase 2 milhões de euros) aos cidadãos (uma restituição que propus e foi aprovada quando fui vereador), a taxa de IMI ficou no mínimo (0,3) , haverá IMI Familiar e serão postas em prática medidas importantes como uma Tarifa Social da Água destinada aos cidadãos de menores recursos, aos desempregados e aos deficientes, criação do cartão Eco-Funchal para premiar os cidadãos com praticas ambientais corretas, descontos nos parques de estacionamento para quem comprar no comércio do centro, instalação de novos parques infantis, regulamentação da legalização das casas clandestinas e requalificação e repavimentação de várias artérias da Cidade.

Havia um outro caminho que era chumbar o Orçamento e o Plano de Investimentos da Câmara para o próximo ano. Mas o que ganhavam a Cidade e os funchalenses com isso? Absolutamente nada. Antes pelo contrário, teríamos uma gestão por duodécimos, alguns apoios sociais não seriam aplicados e o investimento publico ficava comprometido. Assim, a postura do CDS de negociar com firmeza no plano local ou regional a favor dos funchalenses e dos madeirenses, é uma Política com Responsabilidade e com Resultados e é o caminho certo para chegar à governação da Região.