Passamos mais tempo juntos, quase sempre nos bancos de espera do hospital ou no quintal, a falar disto e daquilo, assuntos corriqueiros, histórias antigas de quando o meu pai ainda era novo e eu estudava no secundário, de quando ainda estávamos todos, antes da água do ribeiro ter levado o portão. Lembro-me bem, faz agora 25 anos e foi a primeira aluvião que vi arrastar tudo pela frente, até o nosso portão e a roseira vermelha. Depois ficou lá um buraco e a nossa vida não voltou a ser a mesma.

O meu pai arranjou uma porta nova, daquelas de garagem, pintou com sub-capa vermelha para não criar ferrugem e cimentou a entrada e as roseiras que resistiram à noite de temporal floriram na primavera seguinte, mas por essa altura o estrago do ribeiro era a mais pequena das preocupações. Eu estava doente e a família inteira rodopiava por ali. A tia Conceição vinha mais cedo do hotel para comprar morangos e ananás, que a fruta só fazia bem e a Raquel ficava a fazer companhia quando tinha folga no jornal.

Ou íamos ao cinema que, nesses anos, o Teatro Municipal organizava uma mostra de filmes de qualidade e não podíamos perder um. Até me lembro do vestido preto com flores roxas e o boné de veludo que usei quase como uma declaração de guerra a todas as ideias feitas sobre estar doente e fazer quimioterapia. E eu estava assustada, dava-me medo sofrer, não ser capaz de me manter digna. A doença, às vezes, rouba-nos a dignidade. Por isso não perdia um filme e lia como se não houvesse amanhã os livros da lista que a minha mãe ia buscar à Livraria Esperança. Tudo era combate, da roupa que vestia ao calor do abraço da minha mãe.

A minha mãe estava lá, para ir buscar os livros, para o pequeno almoço com sumo de laranja, até para sonhar comigo, que eu ia ter tudo depois. As viagens, o amor, a felicidade, o que naquele verão parecia existir apenas para lá do nosso portão novo. Em 1994 aconteceu muita coisa, mas eu estava em casa e ouvia sem cansar o “Everybody Hurts”, que me parecia ter sido feita só para mim, para contar o quanto me doíam os braços, de como era injusto ter 23 anos e a angústia de um velho. Lembro-me de me agarrar ao silêncio, à calma das tardes do Laranjal, de me deixar embalar com os lanches da minha tia Alice e com os chocolates que minha tia Teresa tirava da gaveta do móvel, tinha-os guardado para mim.

Às vezes a minha prima Ana levava-me a tomar café e o meu pai, que chorava às escondidas, vinha mostrar-me os pintainhos novos, os coelhos pequeninos, fez como sabia e podia, mais ou menos como a porta nova de garagem, pintada com sub-capa vermelha, assim para o empenado e com as soldaduras à mostra. O meu pai é assim e tenho pensado muito nisso agora que passamos mais tempo juntos, tenho pensado naquele ano em que primeiro veio uma aluvião, arrancou o portão e depois chegou a doença, deixando um buraco e as nossas vidas viradas ao contrário. A sensação é mais ou menos a mesma.

Como lhe dá arrepios quando chove demais, também lhe mete medo ver-me cansada ou triste, que às vezes não se consegue evitar. E faz o que sabe para arrancar-me um sorriso como há umas semanas, quando guardou com todo o carinho o bicho pau que apareceu no quintal. Ele sabia que eu ia gostar, que ia tirar fotografias e contar a toda a gente como se fosse o presente mais importante, assim de muito valor