Até que se acabe a tinta da caneta...

“Os Madeirenses não podem continuar a ser tratados como lixo” a frase é de Miguel Albuquerque e ainda não teve resposta. O que se passa com as viagens da TAP para a Madeira são um escândalo e ninguém se manifesta.Sejamos claros: um português vai à Hungria por 130€ ida e volta e da Madeira para Lisboa por vezes 600€. Isto faz algum sentido? É certo que a Madeira tem um peso residual nas eleições nacionais , mas este desprezo do poder central é inadmissível. Para ir a Marrocos ou Argélia é muito mais barato do que ir ou vir do Continente. Lamentável é que ninguém defenda os interesses da Região.

Os seus deputados eleitos não conseguem fazer-se ouvir, até porque não têm a força do Queijo Limiano. O deputado Daniel Campelo do CDS de Ponte de Lima , que defendeu a região furando a disciplina de voto do seu partido, aprovando um orçamento de estado para proteger o interesse dos seus munícipes. Numa época em que o turismo é tão importante para a economia nacional, seria desejável que o Governo Central olhasse com outros olhos para a insularidade. O País só tem a ganhar com a riqueza dos seus destinos e não acredito que outro país da União Europeia trate tão mal as suas Regiões Autónomas . Sejamos claros: a Madeira, e os Açores são parte integrante de Portugal mas são tratados como se fossem de outro País . Se os deputados defendessem a sua região há muito que a Madeira não seria tratada como uma Região menor. Quando vejo a Catalunha pedir a independência mesmo com tudo o que tem recebido de Espanha vejo com especial preocupação este desleixo em forma de autismo que parece reinar em Portugal.

Cuidado com o esticar desta corda para um dia não ser tarde demais. Com o 25 de Abril ganhámos o direito à democracia mas por cá continuamos a ter uma independência enviesada , com direitos e obrigações diferentes. Não podemos permitir que existam portugueses de primeira e portugueses de segunda sob pena de quem é de segunda um dia se farte das condições desiguais e se revolte contra o sistema. Portugal é mais forte como um todo e onde todos têm lugar importante. É tempo de o valorizarmos e de assumirmos compromissos, dar valor e condições as Regiões Autónomas é construir um País melhor. Só há caminho para isso. Tudo o resto é andar para trás.