As primeiras chuvas

Chegavam ai a meio de Outubro quando as férias eram já uma memória e os professores cortavam caminho pela matéria em tardes cada vez mais curtas. A chuva não dava nas notícias, mas caía em bátega e levantava calor, um calor húmido que deixava um desconforto no corpo. Era preciso correr para paragem e contornar as poças que se formavam no caminho e entrar depois num autocarro de vidro embaciados. A transpiração colava a roupa às costas e os pés estavam húmidos, o pior era a lama na beira das calças, mas era da chuva e aquelas chuvas eram grossas e descontroladas.

Lembro-me de entrar pela porta do Girassol e sentir o ar abafado, o cheiro a salas fechadas e a pessoas e de ter dificuldade em deixar de pensar nos pés molhados, na lama nas calças e de ter medo de ficar sem a sola dos sapatos por causa daquela água toda. E como depois custava a dar a atenção à professora Estefânia, que dava Português, era surda e já não ia para nova, mas gostava muito de viajar. Às vezes falava disso e trazia canetas com tamancos holandeses e vistas da Torre Eiffel, o que me fazia esquecer os incómodos da chuva, os pés molhados. Viajar era todo um sonho, da mala a andar de avião e aterrar nos lugares que vinham nas fotografias dos livros de História.

No chão do corredor jaziam folhas de cadernos e as marcas de todos os sapatos que por ali tinham passado, o que dava ao anexo um ar mais triste. Eu sonhava com uma escola com cacifos, daqueles da América dos filmes, onde um rapaz vestido com um colete de penas igual aos que o Michael J. Fox usava ia deixar um bilhete a dizer que esperava por mim na Penha d’Águia. O que obviamente não ia acontecer e eu iria lanchar à Penha d’Águia sozinha como nos 15 dias que levava na escola nova, dava a impressão que ninguém me via, mas eu via os rapazes e as raparigas, vi-os passar por mim. Uns assim como eu, indistintos na multidão, e outros a brilhar: eles de casacos em cima dos ombros; elas de mini-saias, todos tão bonitos como na América dos filmes.

O rumor da rua era cortado pela chuva grossa, ia ser uma aventura atravessar a cidade até a paragem. Não ia dar para parar na tabacaria, nem para comprar revistas, nem demorar muito a ver a montra da Daya e da Casa Dural, onde se vendiam as camisas unissexo da moda. Eu ia rezar pelo bom tempo, que a roupa de Inverno estava velha, surrada pelo uso e nada me metia mais medo do que recorrer aos sapatos para a chuva que, todos os anos antes das aulas, a minha mãe comprava nos saldos. Nos saldos não se comprava nada de jeito. E por me parecer tudo desajustado talvez fosse melhor enfiar-me nos estudos e acabar O Monte dos Vendavais, a rapariga de óculos que se sentava à frente tinha dito que era bom.

Aquele amor do Monte dos Vendavais era complicado, aquele Heathcliff, aquela alma atormentada, mas era o protagonista, o rapaz da história. Os namorados que eu via no intervalo talvez fossem assim, aquele larga e agarra, agora gosto, agora não já gosto, quase parecia um carrossel, mas talvez fosse de mim, era de mim que não percebia nada de amor romântico e a única instrução que tivera vinha das telenovelas. E quem era eu afinal, uma pessoa com sapatos para chuva e camisolas de lã feitas em casa pelas colegas da minha tia Conceição no hotel. Nenhuma protagonista de uma grande história de amor podia estar vestida assim.

A chuva continuava a cair e eu metida nestes pensamentos que não dei pela voz da professora Estefânia que, percebi depois, tinha o hábito de avaliar a aquisição de conhecimentos dos alunos através de orais improvisadas a quem se sentava nos lugares que ficavam no seu ângulo de visão. Ou seja, eu, que naquele momento, depois de ter divagado com rapazes como os dos filmes, com o amor e com o Heathcliff do Monte dos Vendavais, não fazia ideia do que responder sobre as cantigas de amigo que há duas semanas eram lidas e relidas naquele português antigo e esquisito. Valeu-me, naquele dia de chuva, o facto da professora Estefânia não ouvir bem, acertei em todas as respostas.