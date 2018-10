As dores de crescimento

Acontece aos pequenos quando crescem, acompanhando a idade. E dá dores, segundo relatos dos próprios, naturalmente. Depreendo que quando tal não acontece não há dores. Daí a tendência para uma maior alegria ou bem estar. Deve ser o que se passa em Portugal.

Chamar-me-ão ignorante porque o país cresce. É verdade. Mas pouco. Tão pouco que parece que não. Se nos compararmos com os restantes 28 membros da União Europeia. Significa que os da frente, prosperando mais, afastam-se de nós. O nível de vida da maioria dos europeus aumenta e fica cada vez mais distante em relação ao nosso. E aqui é que está o busílis da questão. É aqui que está a ferida onde se coloca o dedo.

António Costa, e bem, restituiu os vencimentos subtraídos aos funcionários no tempo da troika. Mas a verdade é que se limitou a devolver o que já era dos trabalhadores. E, agora, já não tem condições para completar, conforme prometeu, o que estava fazendo, como se vê pela agitação social frequente e protestos sindicais constantes.

Mudou a austeridade, não acabou com ela. Foi sagaz e colheu a possibilidade de fazer um mandato que acaba por lhe correr mais ou menos de feição. Muito por conta da melhoria da conjuntura externa e das circunstâncias económicas internacionais.

E como mudou a austeridade? A carga que antes era suportada pelos cidadãos nacionais foi substituída pelo condicionamento dos serviços, com inúmeras cativações, como serve de exemplo as que contemplaram o da saúde e o colocou na situação deteriorada em que se encontra.

O governo fala, naturalmente, dos aspectos positivos da sua performance. É o défice, (conforme impôs Bruxelas), é o desemprego, (muito por conta do boom turístico), são as reposições salariais e agora a saída do nível de “lixo” pelas agências de notação financeira. E a oposição segue-o comentando os temas que o executivo traz para discussão e conhecimento da população.

Ora não é politicamente perspicaz segui-lo no que lhe convém mas sim no que esconde ou não lhe interessa.

São as retenções que tornam altamente deficitários o funcionamento nas áreas da saúde, da educação, dos transportes e por aí fora, temas que, justiça seja feita, a oposição verdadeira (não a que finge que é) tem vindo a denunciar.

Mas também o facto de termos 23,3% (2,4 milhões) da população em risco de pobreza ou exclusão, 3000 sem abrigo, os salários 50% abaixo da média da Europa Comunitária, apesar da 18ª posição na lista, (estamos no último grupo e atrás de nós só países de Leste).

Ou o investimento público andar em valores abaixo de 2010, a carga fiscal a atingir os máximos de sempre, continuarmos com a terceira maior divida pública e, entre os 28 estados membros da União Europeia, sermos dos que cresce menos, no 4º lugar a contar do fim.

A acção governativa está a ter em conta outras prioridades. Privilegia amíude o presente em detrimento do futuro.

A opção devia encaminhar-se para o objectivo principal, o do crescimento. Que ajudaria a resolver, aos poucos, as restantes preocupações. Em vez de adiá-las.

Rumo que permitiria oferecer sólida esperança aos portugueses. Porque prosperando mais do que os outros podemos aproximar-nos progressivamente do nível de vida dos restantes cidadãos europeus. É aí que pode ressurgir o optimismo impulsionador da mobilização reformista que a nação e as pessoas precisam para elevar a sua qualidade de vida.

Sem ser necessário diabolizar o que quer que seja. Mas sugerindo outro caminho para algo superior. E melhor para todos.

Porque, para além dos pequenos feitos já alcançados, e que se reconhecem, nem tudo vai bem no país que Alice encontrou quando caiu na toca do coelho.