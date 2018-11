As ruas são as mesmas, mas as lojas mudaram, sobram esplanadas e cafés e há cada vez mais turistas, dos que chegam de avião e dos que têm um barco à espera na Pontinha e vieram ver só as vistas. A minha mãe não seria capaz de reconhecer esta cidade onde ia todas as semanas entregar bordados na Rua de Santa Maria. Das lojas que corríamos juntas para comprar panos de cozinha e loiça nova para a Festa sobrevivem poucas.. A baixa de lojistas, empregados de escritório, de alfaiates, vendedores do mercado e da praça e das mulheres das casas de bordados já não existe, definhou até ser apenas uma memória de pessoas da minha idade.

O último suspiro deu-se há coisa de cinco ou seis anos, nos tempos duros da crise, quando as falências tomaram contas das montras e foram afixados aqueles avisos estranhos de “fechado para remodelação” e “abre brevemente. Estávamos a meio da crise e as lojas não abriram, nem eu voltei à baixa para um emprego das 10 às 7, com duas horas para almoçar e dar uma volta entre o cais e a Fernão Ornelas. Às vezes ia ver roupa nas lojas onde as empregadas me conheciam pelo nome. Havia um percurso que conhecia de cor e pessoas que faziam parte daquela rotina, a quem dava bom dia ou cumprimentava com um gesto de cabeça.

Eu deixei a rotina do centro da cidade e fui refazer a minha vida noutro lugar, com outros ritmos e outro estilo e, como eu, muito outros foram arrastados para fora pelas ondas de choque da austeridade. E a cidade ficou vazia, esteve uns tempos com as montras forradas as jornais, mas nada fica igual e parado para sempre. Os negócios do turismo chegaram para ocupar o que estava vago e, de repente, os passeios encheram-se de esplanadas, há cafés onde antes se vendia roupa e sapatos, este Funchal é outro, é quando percebo que estou a envelhecer. Deve ser disso, esta nova versão da baixa não me entusiasma, mas é capaz de trazer mais proveito e mais dinheiro.

Não é o Funchal de quando comecei a trabalhar na Fernão Ornelas quando as roupas mais caras da cidade se vendiam no Balão Vermelho ou dos meus tempos do liceu em que era preciso ziguezaguear as caixas de peixe antes de entrar no Girassol. Tem pouco das quartas-feiras dos bordados quando atravessava a Rua de Santa Maria debaixo de estendais de roupa e havia carcaças de tartarugas a decorar as portas. Falta-lhe o cheiro de café a torrar, de bolachas e massa a cozer na Insular, o cheiro dos tubos de escape e dos autocarros a passar pela Rua do Aljube. E não tem os carrinhos de bolos na Avenida do Mar junto às paragens dos autocarros de Santo António.

Os namorados já não dão beijos nos bancos de azulejo da avenida e o último carro de bois desapareceu ainda eu estava no 7º ou 8º ano, depois de uma campanha pela higiene das ruas. Extinguiu-se antes de eu ter coragem para dar uma volta naquela carruagem colorida. São os tempos, a evolução dos tempos. Os centros comerciais escuros e esquisitos fecharam, as lojas de aluguer de vídeo também, tal como as que vendiam discos ou revelavam fotografias. A cidade não podia parar, as cidades não param, mas às vezes perdem calor, alma, carisma. E este Funchal não é sequer o mesmo que deixei há cinco anos, as coisas não ficam no mesmo lugar para sempre.

E é por isso que me reconforta perceber que a senhora da tabacaria ainda me trata pelo nome como a empregada da Casa Chinesa, onde comprei todos os ganchos para o cabelo dos últimos 25 anos. Também sei que posso ir à Fábrica Santo António comprar bolacha e marmelada e que terão o mesmo sabor de há um ano, de 20 ou de há 40 anos. Isto faz-me ser daqui, deste lugar. São as memórias e são os dias de agora, o pouco que resiste da cidade que comecei a conhecer pela mão da minha mãe quando íamos às voltas da Festa comprar panos de cozinha, loiça nova e toalhas.