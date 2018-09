Antonoaldo é presidente da TAP. E é brasileiro.

Todos sabemos que os “nossos irmãos”, provavelmente pelo secular complexo do colonizado em relação ao colonizador, contam anedotas de portugueses. Não vejo mal nenhum nessa circunstância da cultura popular. Somos, na generalidade, gente de cabeça arejada e brandos costumes.

E, por isso, só posso entender a sua afirmação, de que as tarifas das viagens para a Madeira eram “módicas”, como mais uma graçola que nos é dirigida.

Na passada quarta feira fui a Lisboa com a mulher e os dois filhos mais velhos. Um já na faculdade, outro para entrar agora e a necessitar de natural ajuda para a sua instalação e matricula. As quatro passagens custaram 1.800 euros. Os dois rapazes só com ida. (Caso não fosse assim chegaria aos 2.400 euros!) Duas a 600 e as outras a 300 cada uma. Mais caro do que qualquer percurso para os mais diversos destinos europeus.

Os pequenos juntarão a de volta lá para Dezembro, aquando das férias de Natal. Prevejo que, como de costume, a preços escandalosos. Pelo que os bilhetes, sabendo que o plafond máximo é de 400 euros, sairão muito acima das possibilidades que muitos têm, ou melhor, não têm, para pagar a exorbitância, quanto mais para o adiantamento.

Que é conta que Antonoaldo não faz. A que dificulta a vida aos mais desfavorecidos e com menos possibilidades.

Exactamente nesse dia, no site da TAP, promoviam destinos como Milão e Marselha a 34 e 36 euros respectivamente. Mesmo que sejam “one way” basta comparar com as que comprei agora para cada um dos meus filhos.

Pelo que resta-me entender a declaração do CEO da transportadora aérea como mais uma piada, daquelas que os brasileiros, supostamente sem maldade, contam dos portugueses. Só que desta feita com profundo mau gosto e chocante inverdade. Porque não é ficção, tem a ver com a vida das pessoas. Com a sua necessária mobilidade e com as dificuldades que lhes surgem impedindo a livre circulação e o cumprimento do consagrado princípio da continuidade territorial.

Que se cuide. Está a lidar com gente resiliente que não desiste. Nunca desistiu. E não tem medo de comprar uma luta quando tem razão.