Angústia e abandono

É consabido que há um problema complicado em Portugal com a falta de habitação nos dois grandes centros urbanos. Daí o disparar incontrolado dos preços que resulta da pouca oferta e da muita procura. É o mercado a funcionar.

Como é que o Estado deve intervir para atenuar esta preocupação que para muitos já é desesperante, como os mais desfavorecidos, os mais velhos e os mais novos, designadamente os estudantes que se têm de deslocar para Lisboa e Porto? Contribuindo para aumentar a oferta, satisfazendo um pouco mais a procura, logrando atingir um maior nivelamento e ajuste nos preços. De forma natural.

Só que o governo, por si ou em colaboração com as respectivas autarquias, demite-se das suas obrigações e não constrói o que seria necessário para fazer face ao movimento inflacionista. Nem habitação social suficiente, nem residências universitárias, nem qualquer outro tipo de solução que permitisse aos menos protegidos encontrarem saídas que lhes sejam possíveis e viáveis.

Respostas que não acontecem hoje nas metrópoles a sul e a norte levando ao desespero muita gente. Naquelas duas grandes cidades chegou-se a um ponto extremo, com maior expressão em sectores etários específicos mas a tender generalizar-se, que já vai tendo proporções e gravidade elevada e, para muitos, insustentável.

É ver os universitários a dormir em tendas nas ruas do Porto mostrando indignação pela falta de acomodação, designadamente em residências e, particularmente, quanto à exorbitância a que já chegaram os preços do aluguer dos quartos. Ou com as declarações de responsáveis por organizações estudantis locais afirmando que têm colegas deslocados a dormir em carros e em estações de comboio. Chocante. Andam de mochila às costas e o sentimento é de frustação, abandono e profunda angústia. Ninguém fica indiferente a um drama com esta dimensão e contornos.

A requalificação, que aumentou e melhorou a oferta, o alojamento local, que ganhou expressão significativa nos dois maiores centros urbanos, a venda de imóveis a estrangeiros, que em Portugal garantem facilidades fiscais, sofreu aumento assinalável. De tal forma que os turistas já ocupam 34% das casas no centro histórico da capital. Tudo isto contribui, em grande parte, para chegarmos a esta situação. Que, no entanto, é boa para a economia, logo para o país em geral. Mas teria, obrigatoriamente, de ser temperada com obrigações de carácter social, aliás previstas na Constituição, que o Estado, insensível aos que menos podem, negligencia e não cumpre. Gerando a instabilidade presente, explosiva e insuportável para tantos.

Urge que intervenha rapidamente tentando minorar o sofrimento em que vive (ou melhor, sobrevive) muita gente. Afinal os que mais requerem e mereciam atenção. Porque a omissão de quem tem o dever de agir, no mínimo, como já ouvi algures, é um pecado que se faz não fazendo.