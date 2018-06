Alívios, Referendos e Indignações

1. Disco: “Islands” dos irlandeses do norte Ash é um grande disco. Não que traga muito de novo, mas por aquilo que consolida. Navegam na pop/rock como poucos e andam por aqui há tantos anos que quase fazem parte da vida de quem os gosta de ouvir.

2. Livro: “Contos Exemplares” de Sophia de Mello Breyner Andresen. Chegar aos 57 anos sem o ter lido é verdadeiramente imperdoável. Um livro belíssimo e acutilante. Lê-se de uma pernada. E, depois, ficamos a pensar.

3. Ao fim de dez semanas a subir, o Governo da Geringonça baixou o preço dos combustíveis. 1,5 Cêntimos na gasolina, 1 cêntimo no gasóleo. Como a reclamação já era muita, o cartel do petróleo refinado e o Governo lá decidiram dar uma esmola.

Ainda alguém se lembra da promessa de António Costa de descer o ISP sempre que o preço do crude aumentasse?

4. E viva a Geringonça!

Na electricidade metade são taxas e impostos. No gás mais de 40%.

Austeridade? Cá nada!!!!

5. Definição matemática de ser liberal: é procurar o máximo denominador comum sabendo que o mínimo denominador comum também faz parte da equação.

6. Por falta de tempo não pude, este ano, usufruir da Feira do Livro do Funchal como costumo fazê-lo. Passei por lá a correr. Estava bonita e recomendável. Lindíssimo o grafismo do programa e dos cartazes. Parabéns à Sandra Assunção e à sua fantástica equipa.

7. Não, não vou falar da questão da eutanásia que foi chumbada na AR na passada semana. Está votado, está votado. Gostei do terçar de argumentos embora não tenha entendido as palmas no final. O resultado dá-nos a hipótese de podermos fazer um amplo e profícuo debate nacional realizando o fundamental referendo.

8. Um dos argumentos de quem é contra os referendos sobre questões como a eutanásia, aborto, etc. é de que direitos não se referendam. Ou seja, quando estes são inexistentes e não regulamentados, entendem que esses mesmos direitos possam ser votados numa sala onde têm assento 230 “iluminados”, ao invés de se procurar saber o que pensam o maior número possível de portugueses.

Eu também gosto de uma boa de uma democracia representativa mas desde que com profundos mecanismos de participação, entre os quais incluo o referendo.

9. Na próxima 6ª feira, dia 8 de Junho, pelas 18.30h, no Melro Preto, ali por alturas da Estrada Monumental, a Iniciativa Liberal vai promover um After Work entre os seus membros e simpatizantes. Sempre que publico as minhas crónicas, nos comentários da edição online, há algumas pessoas, que não sei quem são, que se apressam a criticar sempre que o que escrevo aborda o liberalismo. Alguns comentários têm falta de substância crítica e a outros reconheço pensamento estruturado. Aos críticos aqui fica a hipótese de, frente a frente e olhos nos olhos, poderem aparecer e connosco trocarem ideias e pontos de vista de um modo franco e saudável. Mesmo que diferentes. Até lá.

10. Sem pompa e circunstância, Paulo Cafôfo fez anunciar uma série de nomes que vão dar corpo à coordenação dos Estados Gerais socialistas. Acho estranho não ter passado por aquelas cabeças que lhe pensam a estratégia (?) fazer o anúncio de modo mais cerimonial criando, assim, um momento mais consistente. Esperemos que daqui saia mesmo um conjunto de ideias para que se perceba ao que vêm. É que, nas declarações que acompanham a notícia, fomos brindados com mais do mesmo. Lugares comuns e vacuidade. Ah, e a tal de coligação com a “sociedade civil”, que, como já aqui disse, parece ser uma coisa da qual os partidos, e agora os independentes, não fazem parte. Quanto aos nomes anunciados deixo para outra oportunidade uma análise mais detalhada pois oportunidades para isso não faltarão certamente. Fica aqui só um destaque: a pasta da Economia. Veja-se o currículo, pense-se um bocadinho e conclua-se o óbvio.

11. Todos os tempos têm o seu “zeitgeist”, o seu espírito da época. Neste clima intelectual e cultural que nos envolve, anda no ar um certo “novo-mundismo”. Esta coisa dos “novos tempos” que tudo mudam arrepia-me. Se, por um lado, até pode ser inofensiva porque dela se fala sem se explicar no que consiste, assim a modos que uma coisa “new age”, meia esotérica, por outro o conceito de “novo” traz-me à lembrança tempos de má memória. Abomino a “religiosidade” discursiva dos predestinados.

Predestinados a quê? É o que falta saber...

12. Anda aí uma campanha antitabágica onde uma mãe chama “princesa” à sua filha. Vou repetir: uma mãe chama “princesa” à sua filha. Acendeu-se logo o “indignómetro” e a respectiva reacção dos “politicamente correctos” e arautos do igualitarismo, o repúdio. Escândalo nacional, onde é que já se viu tal coisa. Eu sempre chamei “princesas” às minhas filhas e sou profundamente republicano. Não o faço às mais velhas porque já são rainhas da sua vida. Vou continuar a fazê-lo à mais nova. Ah, e também lhe chamo “macaca” e “coelhinha da Duracell”. Indignem-se lá agora os defensores dos direitos dos animais e os das energias renováveis.

Ponho-me a imaginar a intimidade de quem assim se indigna. Deve ser de uma formalidade bocejante.

13. O identitarismo do “todos iguais” em oposição à comunhão das diferenças, sejam estas de género, sexo, intrinsecamente individuais, etc., faz-me imensa impressão. E é esse identitarismo que cria opostos sem sentido. Não gosto da lógica do “nós” contra “eles”. Não gosto da “nossa moral” contra a “moral deles.”

14. Para o ano há eleições para o Governo Autónomo (porque é assim que se devia chamar, não é Chico?). Ou seja passaram três anos de uma pretensa renovação.

Já tenho idade e experiência de vida para perceber que tirar um casaco e vesti-lo do avesso não é mudar de roupa. Marcello Caetano, no final do regime anterior, falava em “evolução na continuidade”, e isto, se no princípio ainda cheirou a fresco, agora tresanda a “renovação na continuidade”...

De repente e vindo sabe-se lá de onde, aparece dinheiro a saltar da manga de um Vice-presidente mágico, qual Luís de Matos madeirense. Ninguém se iluda com o que aí vem. As dívidas vão ser para pagar, o alívio será pouco ou nenhum e daqui a algum tempo mais se terá que pedir emprestado pois, infelizmente, no actual estado de coisas, não geramos receitas para pagar o que devemos e fazer investimento. Isso está provado por todos, da esquerda à direita, e não vivemos tempo de milagres.

Eu gostava que isto mudasse. Não essa mudança pífia defendida por alguns, fraca de ideias e que junta gente que começa agora a saltar de debaixo das pedras.

Como diz a sabedoria popular, “a mudar só vão mudar as moscas”...

15. “Se toda a humanidade menos um fosse da mesma opinião e apenas um indivíduo fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa do que esta o teria, se pudesse, de silenciar a humanidade.” – John Stewart Mill