A vida toda

Lembro-me de ter saído de casa a correr com a capa das fitas debaixo do braço e de me ter sentido um pouco perdida, enquanto os amigos e os colegas tiravam fotografias com as famílias ali à entrada do estádio 1º de Maio. A minha mãe tinha telefonado, as tias e a prima, o meu irmão também, todos um pouco antes de fechar a porta e correr para o elevador num sábado de Maio faz agora 25 anos.

Sei que comprei uma blusa branca na Zara e uns sapatos pretos na baixa e que não cheguei a tempo da fotografia da turma, que aquilo de chegar a horas sempre foi difícil e ainda mais aos 20 e poucos, mas estava lá, naquele ano de 1993, quando uma multidão de estudantes dos institutos e universidades de Lisboa levantou as pastas e as fitas às cores. Sem muitas cerimónias, também me lembro disso, as raparigas de saias pretas e blusas brancas, os rapazes de calças pretas e camisas brancas.

E a festa fez-se, entre a missa, o jantar e depois a noite pelos bares da moda que, vestidos de finalistas, ninguém nos fechou a porta. Houve lágrimas naquelas confissões que se fazem no fim, entre os copos e a certeza de que dificilmente nos voltaríamos a cruzar. Nas fitas verdes e azuis ficaram mensagens a tinta prateada, eu ia voltar para casa, os amigos teriam saudades e eu deles, daquela vida, daqueles anos. Todos guardamos os 20 anos com muito carinho, mas eu sabia já que sentiria a falta daqueles dias de sol e céu azul, da luz que faz doer os olhos ao sair do metro, do cheiro das ruas e do falar das pessoas.

O meu coração seria sempre dali como era do Funchal dos dias nublados e do mar cor de chumbo, do ar morno dos dias de Junho e das tardes silenciosas do Laranjal. Lisboa guarda parte da minha história e isso não se esquece; guarda o desânimo por estar longe de casa e os primeiros dias de liberdade no lugar onde comecei de novo. Era esquisito não ter a família perto para as fotografias da benção das fitas, nem a mãe para ajudar a acertar o vestido do baile ou para dizer se os sapatos combinavam bem com a carteira, mas o sabor da independência valeu bem o preço.

E o melhor de tudo era estar ali, de copo na mão, para o brinde ao que estava a começar, quase a começar, que ainda tínhamos umas frequências e uns trabalhos para entregar, mais o baile e umas férias no Algarve. Depois, era o futuro e a vida toda como diz a música. Daquelas 75 pessoas que entraram na faculdade no mesmo dia que eu, a maioria, a esmagadora maioria, perdeu-se no tempo, alguns voltei a encontrar no Facebook e, por aí, em encontros inesperados ou acidentais, outros vejo na televisão, alguns leio nos jornais.

A imagem que guardo é a daqueles últimos dias de Maio de 1993 quando tínhamos todos 22 anos ou perto disso, a pele sem rugas e vestíamos as roupas da época. Às vezes penso que seria bom reencontrá-los, tenho saudades de muitos, gostava de saber como estão, o que fazem, o que fizeram da vida, lembrar histórias, rir um bocado. Vê-los seria também ver-me ao espelho, ver como o tempo me tratou, ver a dimensão destes 25 anos, o que deixaram e o que acrescentaram, ver o que sobra da miúda que saiu de casa a correr para a benção das fitas.