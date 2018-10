A SPORT e a ELEVEN

A Sport TV é transmitida através das distribuidoras NOS, MEO e Vodafone. Com um conjunto de 12 canais, 6 dos quais repetidos (sem HD) unicamente para fazer número e encher o olho a cliente. Tais como os de seitas variadas que também servem para o mesmo efeito. Aumentar a oferta. Na verdade deveríamos poder escolher o que nos interessa e o resto ia tudo à vida.

Mas, não é esse o caso que quero aqui sublinhar.

Quando se fecha contrato com qualquer daquelas operadoras fazemos em determinadas condições. Da mesma forma quando se adicionava a Sport TV ao pacote. Nessa circunstância ganhando o direito de acesso aos jogos da Champions, da Liga Europa, da portuguesa e das demais.

No entretanto as regras de mercado possibilitaram o aparecimento de uma empresa britânica que “deu o golpe” aos adormecidos portugueses, dantes monopolistas na transmissão desportiva. A conjuntura alterarou-se substancialmente e o até aqui exclusivo canal com futebol já não possui o que tinha antes para oferecer. Logo, os assinantes já não deveriam ter de pagar o que estavam despendendo. Seja em que plataforma for.

E, agora, com o aparecimento destes novos “players”?

O acesso aos jogos da Champions e da liga espanhola passou a ser disponibilizado através de aplicação de “streaming” da Eleven Sports e da NOWO (antiga Cabovisão). Mas em condições nada atractivas.

No primeiro caso, a solução parece complicada, a transmissão é ligeiramente diferida, obriga à compra de um dispositivo “chromecast” para aceder aos ecrãs televisivos via computador ou telemóvel e a subscrição mensal. Que acresce à que efectuamos pela instalação que já temos em casa.

No segundo, porque não há cá e se houvesse teríamos de pagar pelo equipamento (mais uma caixa), a mensalidade da operadora e a do canal da empresa inglesa, (tal como se faz nas outras distribuidoras somando ao conteúdo geral a Sport TV). Duplicando assim as “boxes” e os pagamentos.

Paralelamente decorrem diligências visando acordo com as plataformas existentes. Receio que sem fim à vista. Porque, por um lado, o preço terá assustado os interessados e, por outro, o provável propósito, “escondido com o rabo de fora”, poderá ser o de o recém chegado interveniente aspirar substituir-se aos outros já em actividade. Ou seja, espécie de “raposa que quer entrar no galinheiro”.

Ao pretender que, juntamente com os aparelhos que já estão nos domicílios das pessoas, aparecesse um do agora concorrente, que coexistiria com os outros, é jogada comercial com forte componente de “esperteza saloia”, permitam-me o uso da expressão popular. Porque nas caixas deste mais recente protagonista no ramo não vai só o novo canal de futebol, traz consigo mais 74 de conteúdo diverso. Que, a prazo, poderão vir a ser escolha do cliente em prejuízo das opções actuais.

Sabem disto os que negoceiam com a NOWO (que tem contrato com a Eleven) e não vão na conversa. Calculo.

O pior é enfrentar o natural descontentamento dos que, sendo subscritores da Sport TV, dantes com tudo e, hoje, com pouco, esperam e desesperam por uma solução. Até lá nenhum grande jogo. E Porto e Benfica só intermitentemente, um deles por jornada, em canal aberto por imposição legal. A não ser que queiramos abrir os cordões à bolsa para ter as duas soluções por cabo.

Mais coisa menos coisa, deverá ser mais ou menos isto.

Agora não deixa de ser um pouco insólita esta situação, já que, por muito estranho que pareça, estávamos melhor com monopólio do que com concorrência.

Não é para estes casos que existem reguladores?